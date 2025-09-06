周冬雨5年內4度任國際影展評委 未出發先啟動了優閒Mode

【on.cc東網專訊】「三金影后」周冬雨近年主演電影之票房及口碑麻麻，不過，她在國際影展之地位，依然相當穩固，昨日（5日）更獲聖塞巴斯蒂安國際節主競賽單元邀請任評委，成為本屆評委名單中唯一的中國演員。這亦是她繼2021年上海國際電影節、2023年北京國際電影節、2024年釜山國際電影節後，5年內第4次擔任國際影展評委。

電影節將於9月19日至27日在西班牙舉行，周冬雨亦將要起行，而近日，難得有些空檔，她特別拍了一條遊山玩水的短片，片中，她啟動了「優閒Mode」，在青山綠水中，自由自在地閒逛，呼吸新鮮空氣。

