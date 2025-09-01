香港小姐 2025 決賽 8 大重點
周勵淇曾與鄭嘉穎組CP被指發展地下情 與前度再見不是朋友：沒有這個必要
周勵淇（前名：周麗淇，Niki）近日上網台節目絲打圍爐，接受練美娟和唐詩詠訪問，曾被指與鄭嘉穎發展地下情的她，談及與前度分手後沒法再做朋友。
《絲打圍爐》最近一集邀得出道25年的周勵淇擔任嘉賓，並以「【絲打圍爐】周勵淇同Ex再見不是朋友 懶人抗老法」為題。周勵淇被問到能否與前度再做朋友時，她回應：「不可以。因為我覺得沒有這個必要。本來就不是朋友，男朋友做的事和朋友是不同的，我覺得對我來說，男朋友就是不可以一起。」她解釋自己的意思：「沒有甚麼必要，我覺得應該跳去另一個世界去做其他事，不要再糾結那件事，一定會有不開心才分開，你不要理會，不想再在這裏研究那件事，不如你走開，有新的朋友。經常都可能有些壞動作，你做朋友，他都會有壞動作出現，我覺得不需要再一路這樣，那件事重複重複的發生。」
周勵淇曾與TVB視帝鄭嘉穎合拍《翡翠戀曲》、《天幕下的戀人》、《最美麗的第七天》，當年頻頻以螢幕CP出席活動，二人更傳出緋聞被指發展地下情。如今，周勵淇和鄭嘉穎都分別已為人妻和人夫，周勵淇嫁給內地演員傅浤鳴（前名：傅程鵬）並育有一子，鄭嘉穎則與陳凱琳婚後育有三子。
