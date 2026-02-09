周吉佩與老婆盛裝現身銅鑼灣惹熱議 女方以手掩胸舉動被網民嘲：心口痛咩

周吉佩與老婆盛裝現身銅鑼灣惹熱議 女方以手掩胸舉動被批

周吉佩2022年參加《中年好聲音》奪得冠軍而重新出發，再次以歌手身份出道，工作機會增多。周吉佩曾坦言，港姐出身嘅太太黃彥欣本身係激烈反對佢參賽，曾因此爭執及冷戰3日，最終周吉佩向太太坦言僅想畀自己一個機會喺舞台唱歌，太太就唔再反對佢參賽，但都唔算係支持佢；直至比賽晉身十幾強，太太先至轉而支持佢。現在，太太擔任其賢內助，無論大小事務都會幫手，更全職協助周吉佩打理音樂學校行政工作。近日，周吉佩與太太黃彥欣盛裝現身銅鑼灣，短片曝光後，竟喺社交平台掀起激烈爭議。

廣告 廣告

有網民分享周吉佩與太太黃彥欣現身銅鑼灣嘅短片，從短片中看到，周吉佩一身黑色西裝造型，黃彥欣則穿著優雅晚裝。然而畫面中，佢不時以手掩胸，此舉動即時惹來唔少負評，有網民批評佢極扮嘢：「心口痛咩」、「着得咁爆又驚人睇？」、「着得又怕露」等等。除咗黃彥欣被批，周吉佩同樣難逃攻擊。有網民認為佢未紅就扮巨星，直言冇好感，指做藝人要低調，只係扮型扮嘢好難做到大明星。

有網民就指出，其實當日周吉佩與太太黃彥欣只係出席朋友嘅品牌開幕禮，打扮華麗只係配合活動場合，影像被拍到一刻真係咁啱剛喺路上經過，並非特意擺款，又有網民留言力撐周吉佩與太太黃彥欣衣著得體，氣質滿滿，指盛裝出席活動都要畀人鬧。

網絡圖片 小紅書

小紅書網絡圖片

黃彥欣IG

黃彥欣IG

黃彥欣IG

周吉佩IG

周吉佩IG

周吉佩IG

周吉佩IG

周吉佩IG

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！