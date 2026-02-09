黎智英案 2 月 9 日早上 10 時判刑
周吉佩與老婆盛裝現身銅鑼灣惹熱議 女方以手掩胸舉動被網民嘲：心口痛咩
周吉佩2022年參加《中年好聲音》奪得冠軍而重新出發，再次以歌手身份出道，工作機會增多。周吉佩曾坦言，港姐出身嘅太太黃彥欣本身係激烈反對佢參賽，曾因此爭執及冷戰3日，最終周吉佩向太太坦言僅想畀自己一個機會喺舞台唱歌，太太就唔再反對佢參賽，但都唔算係支持佢；直至比賽晉身十幾強，太太先至轉而支持佢。現在，太太擔任其賢內助，無論大小事務都會幫手，更全職協助周吉佩打理音樂學校行政工作。近日，周吉佩與太太黃彥欣盛裝現身銅鑼灣，短片曝光後，竟喺社交平台掀起激烈爭議。
有網民分享周吉佩與太太黃彥欣現身銅鑼灣嘅短片，從短片中看到，周吉佩一身黑色西裝造型，黃彥欣則穿著優雅晚裝。然而畫面中，佢不時以手掩胸，此舉動即時惹來唔少負評，有網民批評佢極扮嘢：「心口痛咩」、「着得咁爆又驚人睇？」、「着得又怕露」等等。除咗黃彥欣被批，周吉佩同樣難逃攻擊。有網民認為佢未紅就扮巨星，直言冇好感，指做藝人要低調，只係扮型扮嘢好難做到大明星。
有網民就指出，其實當日周吉佩與太太黃彥欣只係出席朋友嘅品牌開幕禮，打扮華麗只係配合活動場合，影像被拍到一刻真係咁啱剛喺路上經過，並非特意擺款，又有網民留言力撐周吉佩與太太黃彥欣衣著得體，氣質滿滿，指盛裝出席活動都要畀人鬧。
按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！
其他人也在看
絲打圍爐│古天樂與唐詩詠娟姐暢所欲言 自爆戒甜10年 即席獻唱冧爆兩主持
《尋秦記》電影版自大除夕上映至今，一個月來港澳票房已錄得逾8,700萬元，近日更推出「Plus+多元宇宙版」，望能爭取過億票房。而男主角古天樂仍馬不停蹄為電影宣傳
「認字特警」突然暴瘦面色蠟黃 曾一度冇工開後悔入行
49歲藝人李天翔入行初期於兒童節目《閃電傳真機》及《至NET小人類》中擔任主持，憑「認字特警」而為人熟悉...
黃又南揭開轉行揸巴士之謎 爆單身5年渴望家庭生活
前男團Shine成員黃又南被巿民捕獲擔任巴士司機，他接受電台訪時，剖白5年多來因疫情及影圈寒冬影響，工作減少，令他萌生開網上頻道念頭：「以前1年拍4部戲，依家1年都冇1部，揸車除咗係我興趣，開頻道最大原因係我唔想同鏡頭脫節。」
Gin Lee李幸倪八年後再攻紅館 四十磅戰衣壓陣
Gin Lee李幸倪一連兩場的《READY FOR GIN LEE LIVE IN CONCERT HONG KONG 2026》演唱會，昨晚（7日）正式於紅館開鑼！
冬奧開幕美麗神顏畫面，里安納度意大利女友Vittoria Ceretti擔任傳旗手，穿起Armani時尚套裝意義重大
冬奧2026｜第25屆冬季奧林匹克運動會在2月6至22日，選在「時尚之都」米蘭舉行。開幕禮當晚的畫面美得令人感動，由意大利神顏超模Vittoria Ceretti擔任傳遞國旗給儀仗隊的角色，捧著意大利國旗，並與60位模特兒進場。
蔡一傑59歲延開22席生日宴 外地Fans趕飛機到賀好感動 願望大家健康開心
草蜢的蔡一傑59歲快樂生辰，日前他在九龍城的酒樓筵開22席，與大約300位歌迷舉行生日晚宴，傑少親友和前輩查小欣亦來到賀。
劉錫明被封「毒瘤明」由小生插落谷底 一度暴肥終於回春
【on.cc東網專訊】劉錫明曾是90年代無綫當紅小生，跟林文龍、陳嘉輝和張衞健合稱「太陽之子」。1990年時，他獲邀簽約華納唱片成為歌手，更獲當時經理人推舉為接班人。可惜在事業高峰期，劉錫明因與周慧敏合作劇集《烏金血劍》傳出緋聞，引起女方男友不滿，遭對方封為「毒
非常檢控觀 ｜ 吳大強吳偉豪父子第一次合作拍劇同框畫面曝光！
「蝴蝶花殺手」單元，所有證據及線索均指向展熊飛（吳偉豪飾）是兇手，加上吳偉豪Ricco全程仇恨及殺氣滿滿的演出，以及Ending一幕不懷好意兼一身「雨衣怪客」造型
搭上人妻瑪歌被爆是煙幕 Jacob與索模過夜斷正
【on.cc東網專訊】28歲澳洲人氣男星Jacob Elordi 近期與新片《咆哮山莊》（Wuthering Heights）同鄉已婚女星瑪歌羅比（Margot Robbie）因表現曖昧而被爆「戲假情真」發展不倫戀。不過有傳他們是因為谷新片宣傳而放「煙幕」，實則
馬思純孖黃明昊「母子」合體 扭腰乞籮大跳辣舞
【on.cc東網專訊】金馬影后馬思純不止演技出眾，原來跳唱俱佳，昨晚（7日）馬思純擔任內地歌手黃明昊的演唱會嘉賓，兩人在電影《我的媽耶》中飾演「母子」，今次母子合體大跳辣舞《沒有明天》，馬思純以低胸連身短裙配黑色皮褸上陣，性感火辣，她做出扭腰及乞籮動作，意態撩人
特朗普轉發奧巴馬夫婦猿猴影片 涉種族歧視罕有刪貼文 稱職員疏忽拒絕道歉︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國總統特朗普近日捲入一段具爭議性的短片風波。該段影片早前在特朗普的社交平台帳戶轉發，其後已被刪除，內容將前總統奧巴馬及前第一夫人米歇爾的面孔合成至卡通猴子身上，配以歌曲《The Lion Sleeps Tonight》，被批評涉及種族歧視。特朗普表示，自己不會就事件道歉，並將責任歸咎於一名助手。
每個人都曾有過一個如幻似真的夢《再見 UFO》
傳說⋯⋯ 在 1980 年初，有一晚在香港華富邨華泰樓突然刮起大風，天色變暗，天台上空被一個龐大黑色飛行物體遮 […] 這篇文章 每個人都曾有過一個如幻似真的夢《再見 UFO》 最早出現於 BetterMe Magazine。
李拾壹的現代男性觀察學
若以「磨劍十年」形容或有點誇誇其談，但「台灣在住」（其IG自介）的李拾壹（Subyub）在與台灣結緣十年後，終 […] 這篇文章 李拾壹的現代男性觀察學 最早出現於 BetterMe Magazine。
爆一爆｜巴拿馬風雲 誠哥明輸實贏（Louise）
去年特朗普一上場就劍指誠哥旗下巴拿馬兩個碼頭，唔使一年長和（1）兩個碼頭等如被巴拿馬政府沒收，相信最激氣是長和（0001.HK）主席李澤鉅；傳說深信「合約精神」Victor Li一直唔多喜歡碼頭呢瓣生意，但今鋪唔想交都要交了。去年公布賣碼頭，儘管被阿爺口誅筆伐；依然想將碼頭業務甩身。
陳凱琳出動92歲外婆吸金 出身富裕竟有家族成員住公屋
近年轉型做KOL的前港姐冠軍陳凱琳吸金力驚人，更成去年搵得最多錢的KOL。為了吸流量經常出動老公鄭嘉穎、3個可愛兒子、甚至爸爸陳桂祥出動拍片。近日陳凱琳的「吸金」團隊再添一名新成員，她的高齡外婆罕有地粉墨登場，與陳媽媽和陳凱琳三代同堂拍賀年廣告。影片中，她憶述新年探望婆婆的兒時回憶，並加入不少家庭相，本是溫馨的家庭樂，卻因兩個場景再度引發網民熱議。
曼聯戲劇性復甦 安保姆：有跡可尋
【Now Sports】卡域克成為看守領隊之後曼聯隨即連贏4場，如此戲劇性難免令球迷驚為天人，但隊中鋒將安保姆就指一切只是順勢而行。安保姆（Bryan Mbeumo）認為，卡域克的領軍確是對球隊面貌帶來改變，但其實早在阿摩廉未離隊時眾人已有進步的跡象：「我覺得這一切都是建立在一開始所做的基礎之上，情況並非有如外間看起來般差劣。隊友們一起工作、一起努力，保持強大的心態，要確信我們心態上不曾被擊敗。就算有人被盤扭進過，其他人都會回來支援，盡全力貢獻一切。另一方面，球迷亦是這個大家庭的關鍵之一，當踏入賽場你就會真切感受得到。我們很想讓球迷看得開心，所以就試著轉化他們給予的能量，全力以赴。」迎來久違了的4連勝，亦擊敗了上季從未贏過的熱刺，卡域克表現得甚為冷靜，與英超不少激情領隊有很大分別。卡域克認為這只是風格問題：「我覺得那一刻我要好好處理，沒有想過要有表情管理，我不是那種人，這不是一場表演騷。保持冷靜有助於作出清晰的決定，要嘗試了解比賽的走向。大家都知道，當中沒可能沒有激情。有時我會為某些入球而慶祝，看起來實在有點幼稚，但這就是足球的一部分，有時你要好好享受某些時刻。但同時更要保持冷靜、深思
黎智英案判刑｜無國界記者：香港新聞自由徹底崩潰 勿讓黎死於獄中重蹈劉曉波覆轍｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英今早（9 日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）被判處 20 年監禁，無國界記者（RSF）發表聲明，對於黎智英被判處重刑感到憤慨，形容判決凸顯香港新聞自由的徹底崩潰，亦反映當局對新聞獨立的蔑視。
日本眾院大選牽動亞太！WSJ：高市早苗勝出恐向中國釋放關鍵訊號
針對今日（8 日）進行投開票的日本眾議院選舉，美國《華爾街日報》（WSJ）日前分析指出，作為全球第三大經濟體與亞洲重要戰略角色，日本選舉結果不僅牽動國內政局，也對美國與整個亞太地區的局勢具有關鍵影響。
南韓 Bithumb 誤送440億美元比特幣 客戶即沽推冧比特幣
南韓加密貨幣交易所 Bithumb 員工擺烏龍,向695名用戶送錯比特幣。該公司原計劃向用戶每人發放最少2000韓圜(約10.7港元),卻誤選為2000枚比特幣,最終合共送出62萬枚比特幣,約值440億美元(約3432億港元)。綜合報道指,約240用戶收到「意外之財」後隨即沽貨,在 Bithumb 平台交易圖表顯示,比特幣短短數分鐘內已急瀉10-22%,上周五晚間更一度暴瀉約17%,每枚跌至約8110萬韓圜(約5.5-6萬美元),隨後逐步回升,最新報1.027億韓圜,升1.1%。Bithumb 在誤發比特幣後的35分鐘內,已限制用戶的交易和提現。其後就事件道歉,表示已追回99.7%送出的比特幣,約61.82萬個比特幣,然後再追回用戶出售的1788個比特幣中的93%,至今仍有125個比特幣仍未追回。事件亦引起當地監管當局關注。南韓金融監督院(FSS)於星期六(7日)召開緊急會議。監管單位表示將嚴密關注追回進度,若發現任何違法行為將啟動正式調查。Bithumb 發表聲明強調這次事件不是黑客攻擊,與安全漏洞亦無關,是員工在獎勵用戶支付單位中,誤將「韓圜」輸入為「比特幣」。行政總裁 Lee J
鍾柔美公開身世賣慘被圍剿 首回應媽媽做夜總會傳聞
19歲「聲夢小花」鍾柔美曾以「A0」自居，不過連環爆出與男生啜爆照後，玉女形象破滅。她日前她接受傳媒訪問...