周嘉洛生日撞正入行10周年 收祝福片勁感動

【on.cc東網專訊】藝人周嘉洛今日（7日）迎來30歲生日，今年適逢他入行10周年，其粉絲為他舉行生日會慶生兼慶祝出道10周年，壽星仔當日都有到現場跟粉絲們度過了一個愉快的中午。嘉洛受訪問時表示由於不是每年都可以夾到時間出席，也是近兩年才有生日會：「每年都好感恩，見到粉絲好有心幫我搞生日會，覺得好感動，亦好開心可以同佢哋近距離接觸。整個生日會都好難忘，佢哋送咗啲好有心思嘅手工製禮物，又搵咗我嘅圈中朋友拍咗條祝福片，全部都好有心，我之前都幫手拍過幾次呢啲片，但原來收到屬於自己嘅祝福片，係會咁感動。」而嘉洛現正忙於為新劇《飛常日誌2》拍攝，他透露生日也會在拍劇中度過，笑言開心到不得了，至於生日願望就是世界和平，所有愛他的人都活得幸福。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】