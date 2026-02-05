周嘉洛自爆與陳瀅少見面 關係疑降溫：自己現時係單身

周嘉洛 & 陳瀅

現年30歲嘅周嘉洛，憑TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》廢青「金城安」一角成功入屋，「升呢」擔任古裝喜劇《痞子殿下》男一，更與女神陳瀅因拍攝該劇而結緣，有指二人經常出雙入對，更曾被傳媒拍到周嘉洛出入陳瀅住所，疑戲假情真。不過呢段緋聞關係近日疑似降溫，周嘉洛接受訪問時暗示兩人關係大不如前。

近日周嘉洛出席公開活動教小朋友做運動，喺接受訪問時被問到有冇留意陳瀅與另一緋聞男友Howie老友鬼鬼咁去睇韓國女團BLACKPINK巡迴演唱會香港站，佢就表示自己完全唔清楚陳瀅嘅動向，仲話冇留意對方同邊個去睇演唱會，因為佢哋呢排少見面。周嘉洛亦表示自己性格內向，唔擅長維繫朋友關係，連朱敏瀚、JW王灝兒及張振朗都好少見面。佢強調自己現時係單身，事業心重、對感情事冇太多嘅諗法，佢同陳瀅現時只係「少見嘅朋友」。至於工作方面，佢有三套劇未出街，暫時未有參與新劇拍攝，主力拍攝《愛·回家之開心速遞》，而佢亦打算多做運動保持健康體魄，深信吸引力法 ，佢認為維持極佳狀態，工作同姻緣都會自然搵佢。

周嘉洛IG

周嘉洛IG

周嘉洛IG

周嘉洛IG

周嘉洛IG

陳瀅IG

陳瀅IG

陳瀅IG

陳瀅IG

周嘉洛IG

