周嘉洛「暖男式」保護阿姐汪明荃超圈粉！台慶Deep V騷胸肌被封「港版Mingyu」，盤點「廢青金城安」人氣魅力

周嘉洛近年非常圈粉，除了成為 TVB 最年輕的「最受歡迎電視男角色」得主，更憑《愛．回家之開心速遞》金城安角色入屋，備受「一家大細」的喜愛。最近台慶周嘉洛「靚仔造型」被指似韓團 SEVENTEEN 的 Mingyu，加上《帶阿姐看世界》中的護花使者暖男表現，讓他的人氣再創新高！

周嘉洛《帶阿姐遊世界》四式護花超圈粉！

乘坐熱氣球時得知阿姐畏高，全程「雙手環抱」阿姐並擋住熱氣，超級細心又體貼！（Image: TVB.com)

調配雞尾酒時發現阿姐手指受傷，即時為阿姐處理小傷口。（Image: TVB.com)

周嘉洛參與「台慶綜藝」《帶阿姐遊世界》拍攝，與汪明荃「阿姐」遠赴澳洲旅遊，更以護花四式照顧阿姐，獲得「最強暖男」的新稱號！

1）乘坐熱氣球時得知阿姐畏高，全程「雙手環抱」阿姐並擋住熱氣，超級細心又體貼！

2）坐熱氣球後抱阿姐試落熱汽球，避免接近熱氣球上的高溫熱氣。

3）調配雞尾酒時發現阿姐手指受傷，即時為阿姐處理小傷口。

4）參觀酒廠時送上價值 $6,000 的名酒，更是阿姐出生年份釀製。

台慶性感低胸造型 網民盛讚似 SEVENTEEN Mingyu！

1995 年 10 月 7 日出生的周嘉洛，以「廢青」形象入屋，但其實裝扮起來十分「有睇頭」！台慶穿上全黑低胸西裝造型，加上「韓國偶像髮型」獲得盛讚，更有網民留言指「究竟係金城安定係金玟奎😎🥰」。除了演技以外，「港版 Mingyu」的顏值與身材亦不容忽視，有顏值又有實力！

周嘉洛藝訓班出身 發放「小周星馳」喜劇魅力

對於大家或許只停留於「大學廢青金城安」，其實他 19 歲已加入 TVB 藝員訓練班，用心鑽研演技而收獲高人氣。周嘉洛深受周星馳影響，出道時曾被認為是「模仿周星馳」，但用心拿捏之下現在演技更為成熟。而且周嘉洛沒有傳統「八點檔」的老氣感覺，沒有偶像包袱願意嘗試不同角色，因而「大小通吃」深受新世代喜愛。

周嘉洛被封「隱性肌男」 內外兼備人氣急升

周嘉洛除了喜劇演技，更是 TVB 有名的「隱性肌男」。劇集中經常赤裸騷肌，周嘉洛有努力操肌絕不失禮，希望電視畫面更養眼好看。他接受訪問時曾指自己每天堅持做掌上壓，操出飽滿而結實的胸肌，台慶時穿上比不少女星更 Deep 的性感 Deep V 西裝，讓大家驚覺周嘉洛也是「有料之人」，加上立體輪廓難怪被封為「港版 Mingyu」！

