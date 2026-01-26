周國賢盲盒音樂會600人迫爆中學禮堂 唱足14首high爆 自爆童年志願

英皇娛樂推出全新神秘企劃「盲盒音樂會」，首場演出日前終於揭盅，頭炮歌手就是剛剛宣佈加盟的周國賢（Endy）！音樂會名副其實是「盲盒」，事前完全沒有資料透露，連歌手、開Show地點都完全保密，實行考驗fans忠誠度！但依然吸引過千fans報名，可惜場地有限，最後要靠抽籤，只有六百位幸運兒可以入場。

音樂會當晚，Endy跟樂迷齊齊玩「時光倒流」，原來音樂會地點是一間中學禮堂。六百個樂迷迫爆整個禮堂，場面墟冚。音樂一響，台上布幕慢慢拉開，見到拿着結他的Endy出場，一開口就是經典的《目黑》，全場即時瘋狂尖叫，氣氛熱爆。唱完三首歌後，Endy跟大家打招呼：「大家好，歡迎大家嚟到盲盒音樂會。好高興今晚可以返番去中學年代，感受番青春時、成長時嘅一啲喜怒哀樂。」

廣告 廣告

講到讀書年代，Endy自爆讀書時期的「我的志願」，「小學時已經知道自己唔係讀書嘅材料，我記得小四年班上中文堂，要寫我的志願，我寫我想成為『捉鬼敢死隊』！點知篇文派返嚟，老師喺下面寫：『如果你想成為捉鬼敢死隊，你要先具備以下條件，數學及科學都要滿分。』」結果？Endy好坦白地說：「結果嗰兩科都肥佬！」全場即時爆笑。他續說第二年即刻轉軚，「我決定搵返個『踏實』啲嘅夢想，就寫我的志願係想做『聖鬥士星矢』！」這個「升呢」志願，再次引到全場大笑。

Endy當晚又化身「人生導師」，分享一段好很意思的感受，「人大個咗好容易同人比較，有時會覺得，人生好似都喺度拆緊一個盲盒。有啲人一打開就已經中咗頭獎，有啲人拆極都拆唔到自己想要嘅嘢。我行得比較慢，有啲舞台，人哋可能一、兩年就已經上到去，我用咗十八年。但慢慢先明白，其實人生唔係抽獎，唔使下下都羨慕人。有時拆唔中想要嘅禮物，反而係你生命裏面好寶貴嘅一課。可能呢刻你會覺得好痛苦，點解拆到呢份唔想要嘅嘢，但成長咗好多年之後你諗番轉頭，可能呢份令你痛苦嘅嘢，先至係一份難能可貴嘅禮物，令你變得更加勇敢去成長，走出自己個comfort zone。」

全晚Endy唱足十四首歌，十分賣力，除了首唱新歌《大個要做個好人》，又不時走到台邊，跟Fans近距離接觸，High爆全場。音樂會最後，Endy帶領整隊Band落台，跟全場六百樂迷來個大合照，為這個特別的「盲盒」之夜，畫上完美句號。

周國賢盲盒音樂會600人迫爆中學禮堂 唱足14首high爆 自爆童年志願

周國賢盲盒音樂會600人迫爆中學禮堂 唱足14首high爆 自爆童年志願

周國賢盲盒音樂會600人迫爆中學禮堂 唱足14首high爆 自爆童年志願

周國賢盲盒音樂會600人迫爆中學禮堂 唱足14首high爆 自爆童年志願

周國賢盲盒音樂會600人迫爆中學禮堂 唱足14首high爆 自爆童年志願

周國賢盲盒音樂會600人迫爆中學禮堂 唱足14首high爆 自爆童年志願

周國賢盲盒音樂會600人迫爆中學禮堂 唱足14首high爆 自爆童年志願

周國賢盲盒音樂會600人迫爆中學禮堂 唱足14首high爆 自爆童年志願

周國賢盲盒音樂會600人迫爆中學禮堂 唱足14首high爆 自爆童年志願

周國賢盲盒音樂會600人迫爆中學禮堂 唱足14首high爆 自爆童年志願

周國賢盲盒音樂會600人迫爆中學禮堂 唱足14首high爆 自爆童年志願