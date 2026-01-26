錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
周國賢盲盒音樂會600人迫爆中學禮堂 唱足14首high爆 自爆童年志願
英皇娛樂推出全新神秘企劃「盲盒音樂會」，首場演出日前終於揭盅，頭炮歌手就是剛剛宣佈加盟的周國賢（Endy）！音樂會名副其實是「盲盒」，事前完全沒有資料透露，連歌手、開Show地點都完全保密，實行考驗fans忠誠度！但依然吸引過千fans報名，可惜場地有限，最後要靠抽籤，只有六百位幸運兒可以入場。
音樂會當晚，Endy跟樂迷齊齊玩「時光倒流」，原來音樂會地點是一間中學禮堂。六百個樂迷迫爆整個禮堂，場面墟冚。音樂一響，台上布幕慢慢拉開，見到拿着結他的Endy出場，一開口就是經典的《目黑》，全場即時瘋狂尖叫，氣氛熱爆。唱完三首歌後，Endy跟大家打招呼：「大家好，歡迎大家嚟到盲盒音樂會。好高興今晚可以返番去中學年代，感受番青春時、成長時嘅一啲喜怒哀樂。」
講到讀書年代，Endy自爆讀書時期的「我的志願」，「小學時已經知道自己唔係讀書嘅材料，我記得小四年班上中文堂，要寫我的志願，我寫我想成為『捉鬼敢死隊』！點知篇文派返嚟，老師喺下面寫：『如果你想成為捉鬼敢死隊，你要先具備以下條件，數學及科學都要滿分。』」結果？Endy好坦白地說：「結果嗰兩科都肥佬！」全場即時爆笑。他續說第二年即刻轉軚，「我決定搵返個『踏實』啲嘅夢想，就寫我的志願係想做『聖鬥士星矢』！」這個「升呢」志願，再次引到全場大笑。
Endy當晚又化身「人生導師」，分享一段好很意思的感受，「人大個咗好容易同人比較，有時會覺得，人生好似都喺度拆緊一個盲盒。有啲人一打開就已經中咗頭獎，有啲人拆極都拆唔到自己想要嘅嘢。我行得比較慢，有啲舞台，人哋可能一、兩年就已經上到去，我用咗十八年。但慢慢先明白，其實人生唔係抽獎，唔使下下都羨慕人。有時拆唔中想要嘅禮物，反而係你生命裏面好寶貴嘅一課。可能呢刻你會覺得好痛苦，點解拆到呢份唔想要嘅嘢，但成長咗好多年之後你諗番轉頭，可能呢份令你痛苦嘅嘢，先至係一份難能可貴嘅禮物，令你變得更加勇敢去成長，走出自己個comfort zone。」
全晚Endy唱足十四首歌，十分賣力，除了首唱新歌《大個要做個好人》，又不時走到台邊，跟Fans近距離接觸，High爆全場。音樂會最後，Endy帶領整隊Band落台，跟全場六百樂迷來個大合照，為這個特別的「盲盒」之夜，畫上完美句號。
