周大福人壽深化與巴黎聖日耳門學院（大灣區, 中國）獨家戰略合作

全力推動中港兩地青少年足球發展

香港 - Media OutReach Newswire - 2026年1月29日 - 周大福人壽今日宣佈，與巴黎聖日耳門學院（大灣區, 中國）延續獨家合作，將學院的專業訓練課程及相關體育項目，帶到香港與所有中國內地城市。是次與世界頂尖足球學院之一深化為期三年的合作，標誌著全新里程，彰顯周大福人壽將持續透過系統化及高質素的訓練計劃，培育年輕足球人才並促進青少年全人發展的決心，讓他們追求抱負，實現理想。





周大福人壽執行董事兼行政總裁葉文傑(左) 與巴黎聖日耳門學院（大灣區, 中國）行政總裁賈恩力(右)宣佈延續 獨家合作，將學院的專業訓練課程及相關體育項目，帶到香港與所有中國內地城市。



該計劃預計將惠及約近千萬名學生，覆蓋香港、澳門及中國內地的學校、企業、住宅社區等，協助學生提升足球技術並激發他們對足球運動的熱誠。除了常規訓練外，是次合作亦將為年輕學員提供一系列的專屬國際體驗，包括參加於巴黎舉行的年度「PSG Academy World Cup」國際賽事、參觀巴黎聖日耳門的主場球場，以及與全球頂尖足球明星進行交流活動。



周大福人壽執行董事兼行政總裁葉文傑表示：「周大福人壽延續與巴黎聖日耳門學院（大灣區, 中國）的合作，實踐我們多年來透過體育推動青少年發展的承諾。透過深化這項獨家合作，我們為香港及中國內地的新一代足球人才開闢出康莊大道，結合實地培訓與獨一無二的國際體驗，激發鬥志、開拓視野，並培養自信、韌性及團隊精神，為他們開創夢想新價值，並充分體現我們致力開創保險新價值的理念。」



巴黎聖日耳門學院（大灣區, 中國）行政總裁賈恩力表示：「與周大福人壽如此具有前瞻性的保險公司合作，不僅讓我們能夠教授足球，更能為下一代奠定堅實的成長基礎。我們擁有共同的期望，就是讓年輕人自信地追求自己的夢想。通過學院在港澳地區和中國內地的拓展，我們正在一起投資於區內數以百萬計學員的健康、應變力和未來。」



周大福人壽透過持續投放資源於有意義及富有成效的青少年項目，積極推動社區福祉及長遠人才培育，致力為年輕一代締造更璀璨、美好的未來，並孕育明日之星。



關於周大福人壽

周大福人壽保險有限公司（「周大福人壽」）扎根香港40年，為周大福創建有限公司（「周大福創建」）（香港股份代號：659）的全資附屬公司，也是香港最具規模的壽險公司之一。作為周大福企業成員，周大福人壽緊扣鄭氏家族（「周大福集團」或「集團」）生態圈的雄厚資源，致力為客戶及其摯愛於「生活、成長、健康、傳承」的人生旅程中，提供個人化的匠心規劃、終身保障及優質體驗。憑藉集團財務實力及環球投資佈局，周大福人壽矢志成為亞太區領先的保險公司，持續開創保險新價值。

關於巴黎聖日耳門學院（大灣區, 中國）

巴黎聖日耳門學院（大灣區, 中國）致力於將全球知名的巴黎聖日耳門球會的訓練方法, 引入港澳及中國內地，為青少年提供全面的足球訓練。學院由巴黎聖日耳門球會及歐足聯認證教練執教，課程著重寓教育於娛樂的環境中培養學員的球技、團隊合作和體育精神，為年輕球員提供通往國際足球舞台的獨特途徑。



