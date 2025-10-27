本港錄首宗本地基孔肯雅熱確診
周大福人壽發揮集團生態圈優勢 與三大醫院建立合作夥伴關係 全面升級醫院及「尚逸醫生網絡」 為客戶提供更自主、便捷和全面的醫療服務
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月27日 - 周大福人壽今日宣佈，與港怡醫院、香港中文大學醫院（「中大醫院」）及香港浸信會醫院（「浸會醫院」）簽署合作備忘錄，建立策略性合作夥伴關係。周大福人壽更成為首間保險公司與港怡醫院其位於金鐘之日間醫療中心合作推出專屬計劃，為客戶提供健康管理方案。同時，「尚逸醫生網絡」全面升級，三家醫院及其附屬醫療中心正式加入，組成更強大的醫療網絡，覆蓋全港，為客戶提供優先轉介、預約及直接結算服務。
周大福人壽執行董事兼行政總裁葉文傑表示：「我們非常高興與三家具領導地位的卓越醫院建立長遠合作關係，透過周大福集團生態圈的優勢，為客戶提供更靈活和優質的醫療服務方案，成為他們的人生規劃師 。是次合作不僅進一步鞏固我們全港的醫療網絡，同時亦進一步提升了周大福人壽的服務質量，讓客戶在不同人生階段，能享有更自主、便捷和全面的醫療服務體驗。我們堅信，醫療保障不應止於理賠，應延伸至預防、診斷、治療及康復的每一個階段，真正實踐開創健康新價值。」
三區醫療網絡佈局 實現全港覆蓋
三家醫院將分別成為周大福人壽於港島、九龍、新界區的指定醫療網絡，醫院醫生及心理健康治療師亦會加入「尚逸醫生網絡」，為客戶提供便捷、優質和全面的醫療服務。
港島區：港怡醫院
港怡醫院是港島區的指定醫療網絡。為進一步擴展服務範疇，周大福人壽更成為首間保險公司與港怡醫院位於金鐘、新開幕之港怡日間醫療中心合作，推出涵蓋「腸胃鏡檢查」及「疣切除」的專屬計劃，為客戶提供以預防為本的健康管理方案。
新界區：中大醫院
中大醫院將成為新界區的指定醫療網絡。中大醫院擁有由中大醫學院教授及專科醫生組成的頂尖醫護團隊，再配合其先進的醫療設施與科研實力，為客戶提供涵蓋多個專科的高端醫療服務。醫院致力將國際前沿醫研成果轉化為臨床服務，為客戶帶來世界級的診療體驗，惠及社會大眾。
九龍區：浸會醫院
浸會醫院將成為九龍區的指定醫療網絡。浸會醫院採用「一院多點」的營運模式，讓客戶能夠就近獲得所需醫療服務。其中，位於觀塘商貿區（牛頭角）的浸信會東九龍醫療中心（EKMC）提供白內障手術及腫瘤科預先批核直付服務; 其心理健康治療師團隊亦會為客戶提供身心靈全方位的照顧，秉持著「全人醫治．榮神益人」的精神。
客戶專屬醫療服務 體現以人為本精神
透過是次合作，三家醫院將為周大福人壽客戶提供以下服務：
優先轉介及預約安排，大幅縮短輪候時間
直接結算服務，客戶無需預先墊支醫療費用，減輕財務壓力
一站式癌症治療服務，涵蓋診斷、治療、及術後康復，全程支援照顧
高端醫療對接，為尊貴客戶安排教授級醫生及先進醫療設施，確保最優質的醫療照顧
Hashtag: #CTFLife #周大福人壽
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於周大福人壽
周大福人壽保險有限公司（「周大福人壽」）扎根香港40年，為周大福創建有限公司（「周大福創建」）（香港股份代號：659）的全資附屬公司，也是香港最具規模的壽險公司之一。作為周大福企業成員，周大福人壽緊扣鄭氏家族（「周大福集團」或「集團」）生態圈的雄厚資源，致力為客戶及其摯愛於「生活、成長、健康、傳承」的人生旅程中，提供個人化的匠心規劃、終身保障及優質體驗。憑藉集團財務實力及環球投資佈局，周大福人壽矢志成為亞太區領先的保險公司，持續開創保險新價值。
新聞稿由客戶提供
