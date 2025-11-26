小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
周奕瑋帶汪明荃遊東京 《帶阿姐看世界》官網「日本篇」突消失 主持人都被除名
去年獲TVB頒發「最佳男主持」獎、被稱為「日本通」的主持人周奕瑋（Javis），近年事業發展愈來愈好，今年更與周嘉洛、阮浩棕一起主持《帶阿姐看世界》，三名主人帶汪明荃（Liza）四出遊歷，其中周奕瑋於4月帶阿姐去東京拍攝「日本篇」，期後各自在社交網站上載出遊照片，看來玩得相當愉快。惟近日網民發現在TVB官網上，該節目的「日本篇」離奇消失，而節目主持人簡介上「周奕瑋」亦被除名，事件引發網民熱議。
TVB上周五（11月21日）為《帶阿姐看世界》舉行記者會，當時周奕瑋、周嘉洛及阮浩棕全部到齊，而汪明荃與丈夫羅家英亦上台分享感受，宣傳活動中沒有異樣。不過，現時在《帶阿姐看世界》簡介中不見了「日本篇」和「周奕瑋」的名字，而今年周奕瑋在台慶頒獎禮再度獲得提名，主持節目只包括《新春保良迎金蛇》、《一齊企硬‧唔Take嘢》及《周遊東涌》，但不見《帶阿姐看世界》；反觀同樣參與該節目的周嘉洛、阮浩棕和羅家英，則憑《帶阿姐看世界》入圍競逐主持人獎項。
網民發現在TVB網站搜尋藝人時，仍然見到周奕瑋的照片，而周奕瑋前日（11月24日）還在社交網站貼出與汪明荃、羅家英、周嘉洛、阮浩棕等人合照，留言指「阿姐玩得開心啲」。因此，網民猜測是日本篇內容已被抽起，對於拍攝好的節目未能播出感到可惜。
