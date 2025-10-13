周奕瑋衝出香港登越南新聞 翻譯內容後爆笑 網民：贏咗99%越南人

周奕瑋宣布自己衝出香港登越南新聞 翻譯內容後爆笑

日本旅遊達人周奕瑋（Jarvis）以「日本通」身份主持日本旅遊節目《周遊》系列，為觀眾介紹抵食好玩攻略而大受歡迎；日前，周奕瑋於個人YouTube頻道「周奕瑋JARvelogue」上載【JM Go@Vietnam】預告篇，與麥美恩及「飛行嘉賓」駱胤鳴遊覽越南胡志明市和富國島，又喺Threads轉發一段越南新聞，留言指發現自己登上越南媒體，不過其報道內容就令一班圈中好友及網民爆笑。

周奕瑋分享指：「發現咗自己上咗越南媒體新聞，好興奮地以為自己真係衝到去越南， Google Translate咗之後發現到佢係講我脂肪肝。」事源係早前周奕瑋自爆患上重度脂肪肝，脂肪指數一度高達395（dB/m），比重度脂肪肝標準高出約100（dB/m），而肝臟硬度及纖維化數值達10.2（kPa），超出正常範圍2至6 kPa。不過，經過約半年努力調養，減少飲用湯底、多飲水、定期服用適量肝臟保健品，成功令肝臟硬度與纖維化指數重回健康水平，脂肪肝指數則持續下降。周奕瑋指該越南新聞就係藉佢嘅個䅁講解脂肪肝成因及改善方向，最後報道更指：「憑藉他的堅持，僅僅6個月後，他的肝臟肥胖指數、肝臟硬度和纖維化程度就全部恢復到正常水平。這結果令醫生感到驚訝，也成為網路社群的靈感來源。」 唔少網民都留言表示笑死，亦有網民笑稱周奕瑋係「國際肝」，贏咗99%越南人。好友麥美恩留言指自己笑咗，吳若希亦留言：「我真係大大聲笑咗10秒！」周奕瑋回覆：「呢句直頭已經有你啲笑聲。」林盛斌（Bob）亦笑指：「做咗反面教材。」

