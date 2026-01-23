周媛抖音帳號因「傳播低俗資訊」被封 自詡「性商教母」 官媒狠批：無底線「邪修」顛覆三觀｜Yahoo

自詡中國「性商教母」網紅周媛

自詡中國「性商教母」的內地網紅周媛

【Yahoo 新聞報道】自詡中國「性商教母」的內地網紅周媛近日成為網上熱話，「眼神給出去」、「身體形成X型」等金句和動作引起模仿潮，同時惹起爭議，被指言論低俗、物化女性等。周媛多個帳號周三（21 日）被發現轉為私人帳號，其抖音主帳號「黑白顛周媛」已被封。全國婦聯旗下中國婦女報昨（22 日）發文，狠批相關內容物化女性、顛覆三觀，形容是將女性價值引向歧途的「偏門修煉」。

婦聯：低俗擦邊

全國婦聯旗下中國婦女報昨日發文，批評周媛的課程以「自我提升」為名，行「自我矮化」之實，可謂「顛覆三觀」，其內容遊走於低俗擦邊與偽「情感諮詢」的灰色地帶，網絡平台應壓實主體責任、加強審核。

廣告 廣告

評論指，女性魅力從來不需要由所謂「教母」來定義，也不應被窄化為取悅他人的表演。如今鼓勵女性自信、自立、自我實現已成為普遍共識，面對「偏門修煉」，社會須回以清醒目光，對於其中的虛妄與陷阱，亦須深思與警惕。

「性商學院」教導女性傳遞魅力

來自中國長沙的周媛現年46歲，曾開過美容院，近年成立「性商學院」，標榜教導女性如何掌控氣場、傳遞魅力，更自詡中國「性商教母」，坐擁20萬粉絲。據報指，周媛開辦的官方付費課程收入逾2400萬元，累計學員達數萬人，另外網店亦有出售情趣用品。據內地紅星新聞，一名曾在周媛「黑白顛覆商學苑」任職的工作人員指，該機構的「培訓」只針對女性，內容「尺度較大」。

周媛稱課程強調「取悅自己」

周媛曾辯稱，她的課程並非「小三培訓班」、「討好男性」，強調「親密關係裡我們可以取悅自己」。影片在網上引起熱議後，周媛多個帳號本周三被發現轉為私人帳號，其抖音主帳號「黑白顛周媛」亦已在本周四被平台方以「違反《網絡安全法》禁止傳播低俗資訊」為由永久封閉。