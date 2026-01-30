周媛「眼神給出去」性商課程影片爆紅！為何在「不婚主義」盛行年代課程那麼受歡迎？渴望自由卻也恐懼孤獨｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》

焦點

自封「中國性商教母」的周媛（Yvette Chou），用一種近乎「情感商業化」的姿態：「眼神給出去」、「身體形成X字形」等語錄火速出圈，在社群媒體掀起狂風巨浪。然而，隨著 1 月 22 日其主帳號「黑白顛周媛」因涉嫌傳播低俗資訊、物化女性而遭到永久封鎖，這場喧囂背後的女性焦慮，卻依然在寂靜中震盪。

（Getty Images）
（Getty Images）

周媛背後的商學院邏輯：為什麼這麼多人報名？

周媛，47 歲，出身金融與美容業，她敏銳地捕捉到了時代的裂縫。她創辦的「黑白顛性商學院」，將親密關係拆解成一門學問、一場博弈。從 9.9 元人民幣的入門課到 8.8 萬元的私訂教學，她告訴女性：吸引力是可以「計算」的。這背後隱藏著一種極其苛刻的商業邏輯：當愛情變得稀缺且不可控，我們就把它變裝成「技術」。周媛賣的不只是魅力，而是正抓住女性的焦慮而創造出一套讓我們在關係中獲得「掌控感」的課程。

廣告

在我搜尋資料期間，發現報名的學員往往是那些在職場上精明幹練，卻在愛情裡感到無助的「優秀女性」。她們習慣了「努力必有回報」的邏輯，於是當感情不順時，她們急於尋找一套情感的 SOP（標準作業程序）。她們報名的不只是技巧，更是一份「安全感的補償」。

周媛主打「教女性提升魅力與親密關係技巧」，影片中反覆搭配特定話術、嫵媚眼神與肢體動作，吸引大量關注，但也引來不小爭議。
周媛主打「教女性提升魅力與親密關係技巧」，影片中反覆搭配特定話術、嫵媚眼神與肢體動作，吸引大量關注，但也引來不小爭議。

數據下的真實：極致的矛盾

周媛的成功並非偶然，它精準踩在亞洲女性集體不安全感的紅利上。根據最新統計，中國正經歷前所未有的婚戀變革：結婚人數新低： 2024 至 2025 年，結婚登記人數連年萎縮。在城市中，30 歲以上女性未婚率已接近 20-25%。而且超過 70% 的離婚訴訟由女性發起。女性不再願意為了傳統而「將就」，但止損後的空白，卻被另一種「競爭焦慮」所填滿。

而在亞洲地區，包括香港、日、韓、台等，我們都正在感受着一種「不婚主義」與「焦慮單身」的矛盾拉力。現代女性深知傳統婚姻中未必最適合自己，理智告訴我們：一個人過更自由。然而，單身往往伴隨著「社交破產」的恐懼。當我們在生病或過節感到孤單時，那份焦慮就會蓋過理智。

（Getty Images）
（Getty Images）

為什麼我們一邊喊著不婚，一邊卻在焦慮？

在周媛的評論區裡，藏著一個極其荒謬卻又無比真實的風景：成千上萬的女性一邊轉發著「不婚保平安」的語錄，一邊卻在深夜刷著如何提升「性商」的課程。這種矛盾，正站在新舊時代交替的斷層線上，承受著不同程度的拉扯：我們的頭腦已被個人主義與自由選擇的新觀念所解放，但內心深處卻依然承載著對親密關係與穩定依附的渴望。

一方面，我們理性地看透了除了婚姻，更重視個人的獨立成長、自我實現與生活品質。我們見證了婚姻並不總是幸福的保證，從觀念上獲得了「不婚」的自由。另一方面，人類基本情感本能並未改變。我們依然會感到孤獨，渴望深度理解與親密陪伴；會因「社會時鐘」的隱形催促與同輩壓力而感到焦慮；更會對一個沒有伴侶扶持、充滿不確定的未來（如疾病、衰老）產生本能的恐懼。

給自己的內在對話

這個矛盾本身，正說明了我們對生命認真思考的痕跡。我們這一代既擁抱了現代賦予女性的寬廣選擇權，又誠實面對內心對連結的渴望：這不是軟弱，而是完整。真正的女性力量，不在於必須選擇「獨立」或「依賴」，而在於有能力根據自己不同的人生階段與心境，做出清醒的選擇，並為自己的選擇提供支撐。 允許自己有時感到矛盾與焦慮，同時相信：當你持續建設自己的生活，那份源於自我認可的踏實感，會逐漸成為你生命中最重要的錨。

