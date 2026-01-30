宏福苑五級火｜置邦上月完約 民青局：合安將設居民溝通平台
周媛「眼神給出去」性商課程影片爆紅！為何在「不婚主義」盛行年代課程那麼受歡迎？渴望自由卻也恐懼孤獨｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
自封「中國性商教母」的周媛（Yvette Chou），用一種近乎「情感商業化」的姿態：「眼神給出去」、「身體形成X字形」等語錄火速出圈，在社群媒體掀起狂風巨浪。然而，隨著 1 月 22 日其主帳號「黑白顛周媛」因涉嫌傳播低俗資訊、物化女性而遭到永久封鎖，這場喧囂背後的女性焦慮，卻依然在寂靜中震盪。
周媛背後的商學院邏輯：為什麼這麼多人報名？
周媛，47 歲，出身金融與美容業，她敏銳地捕捉到了時代的裂縫。她創辦的「黑白顛性商學院」，將親密關係拆解成一門學問、一場博弈。從 9.9 元人民幣的入門課到 8.8 萬元的私訂教學，她告訴女性：吸引力是可以「計算」的。這背後隱藏著一種極其苛刻的商業邏輯：當愛情變得稀缺且不可控，我們就把它變裝成「技術」。周媛賣的不只是魅力，而是正抓住女性的焦慮而創造出一套讓我們在關係中獲得「掌控感」的課程。
在我搜尋資料期間，發現報名的學員往往是那些在職場上精明幹練，卻在愛情裡感到無助的「優秀女性」。她們習慣了「努力必有回報」的邏輯，於是當感情不順時，她們急於尋找一套情感的 SOP（標準作業程序）。她們報名的不只是技巧，更是一份「安全感的補償」。
數據下的真實：極致的矛盾
周媛的成功並非偶然，它精準踩在亞洲女性集體不安全感的紅利上。根據最新統計，中國正經歷前所未有的婚戀變革：結婚人數新低： 2024 至 2025 年，結婚登記人數連年萎縮。在城市中，30 歲以上女性未婚率已接近 20-25%。而且超過 70% 的離婚訴訟由女性發起。女性不再願意為了傳統而「將就」，但止損後的空白，卻被另一種「競爭焦慮」所填滿。
而在亞洲地區，包括香港、日、韓、台等，我們都正在感受着一種「不婚主義」與「焦慮單身」的矛盾拉力。現代女性深知傳統婚姻中未必最適合自己，理智告訴我們：一個人過更自由。然而，單身往往伴隨著「社交破產」的恐懼。當我們在生病或過節感到孤單時，那份焦慮就會蓋過理智。
為什麼我們一邊喊著不婚，一邊卻在焦慮？
在周媛的評論區裡，藏著一個極其荒謬卻又無比真實的風景：成千上萬的女性一邊轉發著「不婚保平安」的語錄，一邊卻在深夜刷著如何提升「性商」的課程。這種矛盾，正站在新舊時代交替的斷層線上，承受著不同程度的拉扯：我們的頭腦已被個人主義與自由選擇的新觀念所解放，但內心深處卻依然承載著對親密關係與穩定依附的渴望。
一方面，我們理性地看透了除了婚姻，更重視個人的獨立成長、自我實現與生活品質。我們見證了婚姻並不總是幸福的保證，從觀念上獲得了「不婚」的自由。另一方面，人類基本情感本能並未改變。我們依然會感到孤獨，渴望深度理解與親密陪伴；會因「社會時鐘」的隱形催促與同輩壓力而感到焦慮；更會對一個沒有伴侶扶持、充滿不確定的未來（如疾病、衰老）產生本能的恐懼。
給自己的內在對話
這個矛盾本身，正說明了我們對生命認真思考的痕跡。我們這一代既擁抱了現代賦予女性的寬廣選擇權，又誠實面對內心對連結的渴望：這不是軟弱，而是完整。真正的女性力量，不在於必須選擇「獨立」或「依賴」，而在於有能力根據自己不同的人生階段與心境，做出清醒的選擇，並為自己的選擇提供支撐。 允許自己有時感到矛盾與焦慮，同時相信：當你持續建設自己的生活，那份源於自我認可的踏實感，會逐漸成為你生命中最重要的錨。
更多專欄文章：
碧咸大仔事件延伸：年輕時，我們也許是「碧咸大仔」，想與父母來個華麗起義｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
李施嬅復合再分手，從她的選擇看愛情：是「重新開始」，還是「重蹈覆轍」？｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
40+歲星級母親穿得「性感小布」掀網路輿論，被標籤「暴露」是社會保守還是年齡與身份焦慮？｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style 專欄頁：https://hk.news.yahoo.com/topic/style-columnists
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
其他人也在看
小米新品起雙飛，REDMI Buds 8 Pro 與 Pad 2 Pro 哈利波特版發佈
文章來源：Qooah.com 小米 REDMI 發佈兩款新品：TWS 降噪耳機 REDMI Buds 8 Pro 與定製版平板 REDMI Pad 2 Pro 哈利·波特版，進一步拓展其音頻與潮創產品矩陣。 REDMI Buds 8 Pro：沈浸音效與深度降噪 耳機定價 399 元，使用了「三擎聲學」架構，配備雙 DAC 驅動高低音單元，配合優化後的磁路振膜，旨在提升聲音層次與還原度。其內置小米自研場景化空間音頻渲染引擎，並配備六軸陀螺儀，支援頭部追蹤，可營造更具沈浸感的環繞聲場。 降噪方面，REDMI Buds 8 Pro 支援最高 55dB 的降噪深度，降噪頻寬達 5kHz，平均降噪深度為 28dB，適用於多種嘈雜環境。續航上，耳機單次使用最長 8.5 小時，配合充電盒總續航可達 35 小時，並支援快充，充電5分鐘即可使用約2小時。 REDMI Pad 2 Pro 哈利·波特版：深度定制魔法主題 平板提供 8GB+256GB 單一規格，售價 2599 元。其設計靈感源於《哈利·波特》系列，採用深藍色機身，背面鐫刻霍格沃茨校徽，系統界面也進行了深度主題定制，還原魔法世界元素。 隨包裝Qooah.com ・ 17 小時前
2026「麂皮手袋」熱潮超旺！李洙赫同款Tory Burch、凱特王妃也愛的Demellier都有超美麂皮手袋上架
2026年1月未還完，已經有不少話題手袋燒起購買慾！「麂皮手袋」在年初還是很旺，從去年看到李洙赫拿著的Tory Burch水桶袋，到Jennie很常加持的Alaia都瘋狂推麂皮手袋。未有心水想買哪款麂皮手袋嗎？來來來，這裡給你2026麂皮手袋推薦，讓你買個新手袋迎接新年！Yahoo Style HK ・ 1 天前
YouTube 2025 年度香港十大排名揭曉：MC 三曲入榜力壓姜濤！2026 年要全面圍堵「AI 垃圾內容」
YouTube 正式發布 2025 年度香港榜單，記錄了過去一年港人的文化足跡。在樂壇與創作界大洗牌的同時，YouTube 執行長 Neal Mohan 在 2026 年度展望中投下震撼彈：平台將動用最強技術打擊「AI 垃圾內容」，確保用戶不再被低質重複的自動化影片淹沒，守護創作者生態的純淨度。Yahoo Tech HK ・ 23 小時前
【微軟 Copilot AI 2026 全攻略】AI 聽不懂人話？掌握 GCSE 萬能公式，將 Copilot 變成你的「最強 Intern」！
很多人用 Microsoft Copilot 或其他生成式 AI 服務的方式像是在抽獎：輸入一句「幫我寫份報告」，出來的結果不滿意就說 AI 不好用。其實，AI 產品背後是強大的大型語言模型（LLM），它就像一位 24 小時 On-call、博學多才但「完全沒主見」的超級 Intern。 如果你指令模糊，它就會「隨便交差」。要讓 Copilot 精準產出，你需要的不是運氣，而是 2026 年最強的 GCSE 指令框架。Yahoo Tech HK ・ 20 小時前
農曆新年2026｜紅色穿搭「韓星這樣穿」！向「紅寶石女王」Jennie、Karina、宋慧喬、秀智、韓韶禧偷師
2026農曆新年大年初一今年在2月17日就到了！去拜年想應節都會想來個「行走被利是封」紅色穿搭。如何做到時尚又不太俗氣呢？來看一眾很懂穿搭的韓星穿搭照偷師，從整套紅色穿搭，到紅色小配件點綴都有，祝各位2026赤馬年行大運！Yahoo Style HK ・ 1 天前
少女感的秘密不是裝嫩！全智賢、金泰希、宋慧喬的逆齡狀態解析
全智賢的臉部線條始終俐落，下顎線清楚，整體輪廓乾淨有精神；金泰希五官溫柔，但臉部線條與膚況始終平衡，不顯疲態；慧喬則以細緻膚質與自然表情著稱，越簡單越耐看。她們給人的少女感，並非來自沒有紋路，而是輪廓線條清楚、膚質乾淨、妝容與表情不刻意，整體狀態始終在線...styletc ・ 23 小時前
《愛情怎麼翻譯》高允貞頭髮多到讓人嫉妒！普通人也能用這4招養出同款神級髮量
▎祕訣一：養髮由內而外，高蛋白飲食是髮絲的「建築材料」想要秀髮豐盈、髮質強韌，光靠擦保養品是不夠的，日常飲食才是最重要的根基。髮絲與頭皮主要由蛋白質構成，因此多攝取鮭魚、雞蛋、豆類等高蛋白食物，能有效增強髮根的生命力。核心營養公式： 除了蛋白質，維生素 A（...styletc ・ 22 小時前
工銀(亞洲)擬在指定網點設立 Keeta「送遞員休息站」
Keeta 與工銀(亞洲)正式簽署戰略合作協議,結合雙方在本地生活服務與金融資源優勢,推進本地社會經濟高質量發展。Keeta 將以其數碼化服務能力,結合工銀(亞洲)的金融資源優勢,促進本地生活消費生態創新。infocast ・ 20 小時前
Keeta For Business目前服務逾百家香港營運企業
美團-W(03690.HK)旗下Keeta與工銀亞洲宣布達成戰略合作，Keeta表示，旗下企業服務平台Keeta for Business正為工銀亞洲提供一站式服務，涵蓋數千名僱員的企業餐飲津貼、福利發放等數碼化管理，預期豐富員工的工作餐用餐選擇，提升用餐品質，協助企業提升行政效率及員工滿意度。 Keeta去年3月在港推出Keeta for Business，提供一站式企業消費平台，服務場景涵蓋企業用餐、企業員工福利、企業採購服務等，目前Keeta For Business服務超過100家在香港營運的企業，包括綜合型跨國企業、國際金融機構及銀行、學校、慈善機構等。 Keeta香港總經理神劍表示，與工銀亞洲的戰略合作將進一步加強雙方在香港數字金融、生活服務領域的協同效應，期望持續為香港市民、送遞員及商戶創造價值，促進本地經濟高質量發展。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 19 小時前
生活易調查:新人平均結婚開支微跌3% 近3年首回落至40萬以下
生活易(ESDlife)公布「2025年結婚消費調查」之結果。生活易於2025年9-11月期間訪問了1085位於2025-2027年間結婚之新人,以了解一眾準新人的結婚預算及總開支、消費模式及婚後計劃。根據生活易「2025年結婚消費調查」顯示,新人的結婚平均開支今年稍為下跌3%至39.5769萬港元，為近三年首次回落至40萬以下水平。此數字反映,新人在經濟氣氛未明朗下更重視預算管理,令數項婚禮支出均見下調現象。在籌備婚禮的開支中,最高消費的項目一如以往是「婚宴酒席」,新人平均花費微跌2%至18.3496萬港元。其次為「結婚首飾及戒指」,平均消費跌15%至8.0653萬港元,反映鑽石價格下跌,令新人相應調整了在結婚首飾方面的預算。然而,「蜜月旅行」升7%至4.6803萬港元,顯示新人更願意把預算分配至較高質素或更有體驗性的蜜月旅行上。而「婚紗攝影」則微跌2%至2.5989萬港元。婚禮四大開支合共佔新人消費之85%。調查又顯示,新人的生育意願呈現上升趨勢。其中,計劃生育的新人比例從61%升至65%,而計劃生育2名子女及超過3名子女均上升,顯示新人生育意願增強。受訪新人認同如大幅提高新生嬰兒infocast ・ 15 小時前
兩餸飯｜杏花邨酒樓推出兩餸飯自救！兩餸飯$38＋三餸飯$48 街坊大讚夠鑊氣
結業潮不斷，傳統酒樓都要轉型自救？近日有網民分享，位於杏花新城的傳統酒樓「美京大酒樓」增設兩餸飯部，兩餸飯$38起嘆到，還有堂食部，引起街坊們熱烈討論。Yahoo Food ・ 20 小時前
自帶便當原來是主流！？日本人的午餐習慣大公開！
對學生或社會人士而言，午餐時間是忙碌生活中的一段休息時光。在台灣的人們時常一起訂購外送或到街角小店解決一餐，近期也開始流行自己準備午餐便當。而在速食店、咖啡廳、便利超商、牛丼專賣店、咖哩專賣店等等各種美食林立的日本，人們又是如何解決午餐的呢?LIVE JAPAN ・ 22 小時前
聯合國：緬甸大選期間 至少170平民死於空襲
（法新社日內瓦30日電） 聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）今天表示，在2025年12月至2026年1月的緬甸大選期間，至少有170位平民死於軍事空襲。聯合國人權事務高級專員公署指出，「可靠資訊來源」已經證實，「2025年12月至2026年1月投票期間，至少170位平民死於公開消息來源通報的大約408次軍事空襲」。法新社 ・ 15 小時前
名創優品(09896.HK)：正在開發自有IP「YOYO」的人形機器人
內媒報道，名創優品(09896.HK)創辦人葉國富在活動演講時表示，公司孵化的自有IP「YOYO」增長很快，公司正在開發「YOYO」的人形機器人，預期未來每家都會花費幾萬元購買人形機器人。(ss/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 19 小時前
SpaceX 傳擬合併 xAI 兼準備 IPO：馬斯克又一盤大棋？「太空 AI 數據中心」概念惹爭議
據路透報導，SpaceX 正就合併 xAI 展開談判，並為今年內 IPO 鋪路。CEO 馬斯克更提出將 AI 數據中心送上地球軌道以用太陽能慳電同降散熱成本，但分析指投資巨大且不確定性高。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Winter@aespa同款Kilian Paris香水！新味Her Majesty，天然麝香與玫瑰香的親膚優雅味道
喜歡香水的朋友，Kilian Paris新香水Her Majesty登場了！找來Winter@aespa來加持，想要像「金冬天」自然乾淨優雅又有女人味的香氣，想認識一下這款Kilian Paris Her Majesty。Yahoo Style HK ・ 1 天前
Gordon Flanders：「在日本讀書時，我強逼自己每天寫一首完整的歌。我明白若果不這樣做很難進步。」
變幻原是永恒，唯有「轉變」這回事是不變的。Gordon Flanders過去數年生活出現大變化，女朋友成為老婆，2024年加入華納唱片，以歌手姿態活躍於幕前。對他而言，這不只是身份轉換，更是一場與自我對話的漫長練習：如何在主流與獨立之間、幕前與幕後之間、商業與創作之間，找到讓自己舒適的平衡點。men's uno HK ・ 1 天前
Horipro奪冠後糗事全托出！ 日向亘的假面騎士搞笑戰記！
日向亘的作品類型跳躍到讓人暈頭！2023年，他在《Get Ready》飾演Gohito Shirase，這部醫療懸疑劇讓他展現內斂演技，訪談裡他分享，為了角色還去學醫學知識，結果回家變成家庭醫生。Japhub日本集合 ・ 21 小時前
本地童趣藝術角色Molly | 20週年巡展香港首站西九文化區揭幕
或者你並非玩具迷或沒有留意本地Art Toy動向，但相信也曾透過不同方式或平台認識由著名香港藝術家Kenny Wong（王信明）設計的童趣藝術角色Molly。今年，這位總是嘴嘟嘟、眼神帶點倔強，卻又不失可愛的童真小女孩20歲了。為隆重其事，Kenny聯同多年的合作夥伴Pop Mart於西九文化區藝術公園藝術展亭舉行《一顆不變的星－Molly 20週年特展》，帶領觀眾展開一段跨越20年的沉浸式時光旅程。men's uno HK ・ 1 天前
本週必收 8 大新品 Drop 精選，潮流迷絕不能錯過
新一週開展之際，我們帶來最新一回合的單週新品推薦企劃。HYPEBEAST ・ 1 天前