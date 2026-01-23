周媛「靈動老師」爆紅，「魔性拋眼神」撩男課吸金千萬！高段位撒嬌、拉絲眼神訓練增強女性「性魅力」

內地性商女老師周媛爆紅，「我的身體形成了一個 X 型」魔性撩男教學引起全網模仿！最近大陸網民於社交媒體模仿周媛的「眼神教學」被大量轉發，大家又知道這位「周老師」的來歷嗎？

（截圖：小紅書）

（截圖：小紅書）

內地「靈動老師」周媛爆紅！「魔性拋眼神」撩男課吸金千萬，網民爆笑回應：「老公說我被鬼附身，要給我驅邪」！

據悉周媛現年 46 歲，來自中國長沙，與老公育有兩名孩子，由於進入了「無性婚姻」而成立了「黑白顛魅力商學院」，幫助「中年感到寂寞」的女性掌控魅力。網上瘋傳的影片則是周媛傳授「靈動眼神」的教學，當中金句包括「我的眼神拋出去」、「我的身體形成了一個 X 型」超級洗腦，加上「魔性」表情讓大家爭相模仿。

「靈動老師」周媛是誰？

（截圖：小紅書）

網上資料指周媛其實是美容院的負責人，發現許多客人與自己有相同經歷，即成婚後在親密關係失去了熱度，因而希望為大家找回「性魅力」並為婚姻帶來希望。她曾前往日本研究親密關係相關理論，將性文化、性教育及兩性議題融入於教學當中，為女性增強自信。

（截圖：小紅書）

（截圖：小紅書）

據悉周媛坐擁近 20 萬粉絲，單是官方商城上的付費課收入已逾 2,400 萬元，「黑白顛」的兩天兩夜訓練營售價為 $2,999 元，而且經常爆滿十分受歡迎。不過網民指課程「除了撩漢更訓練小三」，因而被受爭議，但周媛一直聲稱自己的課程是增強女性自信，而非專為討好男性而設的，目前社交媒體亦被官方暫時封鎖。

網民爆笑回應節錄

（圖片來源：Threads）

周媛的教學雖然洗腦，但網民的回應才是最有記憶點。不少網民回覆「老公平時碰都不碰我，謝謝你讓他踢了我兩腳」、「我老公昨天說我被鬼附身了，今天早上要給我驅邪」、「本來跟老公冷戰十年不說話，上了周老師的課之後現在老公開始會動手打人了」，大家不妨也試試成為「懂得撒嬌的女人」吧～

周媛「高段位」撩人技巧

也許周媛的教學都比較出位，但確實有好多人報班想跟她學撩人技巧，這裡來看她的一些節錄片段，撒嬌都分了層次，走路挺胸也有技巧。她也曾教「不確定性」誘導，即是不要做那個秒回訊息、隨叫隨到的人，要強調「節奏感」，在對方興致最高時主動結束對話（例如：「我有事要忙，下次聊」），留下未完成的懸念，讓對方在腦中自動為你加戲。這種在於「推拉」與「不可控感」的小技巧，讓對方產生極強的好奇心，看了沒有十萬都有五萬袋進口袋裡了～

