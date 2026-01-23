專訪｜母女於宏福苑大火罹難 遺體修復重建容貌 親屬：起碼見返個樣
周媛「靈動老師」爆紅，「魔性拋眼神」撩男課吸金千萬！高段位撒嬌、拉絲眼神訓練增強女性「性魅力」
內地性商女老師周媛爆紅，「我的身體形成了一個 X 型」魔性撩男教學引起全網模仿！最近大陸網民於社交媒體模仿周媛的「眼神教學」被大量轉發，大家又知道這位「周老師」的來歷嗎？
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
據悉周媛現年 46 歲，來自中國長沙，與老公育有兩名孩子，由於進入了「無性婚姻」而成立了「黑白顛魅力商學院」，幫助「中年感到寂寞」的女性掌控魅力。網上瘋傳的影片則是周媛傳授「靈動眼神」的教學，當中金句包括「我的眼神拋出去」、「我的身體形成了一個 X 型」超級洗腦，加上「魔性」表情讓大家爭相模仿。
「靈動老師」周媛是誰？
網上資料指周媛其實是美容院的負責人，發現許多客人與自己有相同經歷，即成婚後在親密關係失去了熱度，因而希望為大家找回「性魅力」並為婚姻帶來希望。她曾前往日本研究親密關係相關理論，將性文化、性教育及兩性議題融入於教學當中，為女性增強自信。
據悉周媛坐擁近 20 萬粉絲，單是官方商城上的付費課收入已逾 2,400 萬元，「黑白顛」的兩天兩夜訓練營售價為 $2,999 元，而且經常爆滿十分受歡迎。不過網民指課程「除了撩漢更訓練小三」，因而被受爭議，但周媛一直聲稱自己的課程是增強女性自信，而非專為討好男性而設的，目前社交媒體亦被官方暫時封鎖。
網民爆笑回應節錄
周媛的教學雖然洗腦，但網民的回應才是最有記憶點。不少網民回覆「老公平時碰都不碰我，謝謝你讓他踢了我兩腳」、「我老公昨天說我被鬼附身了，今天早上要給我驅邪」、「本來跟老公冷戰十年不說話，上了周老師的課之後現在老公開始會動手打人了」，大家不妨也試試成為「懂得撒嬌的女人」吧～
周媛「高段位」撩人技巧
也許周媛的教學都比較出位，但確實有好多人報班想跟她學撩人技巧，這裡來看她的一些節錄片段，撒嬌都分了層次，走路挺胸也有技巧。她也曾教「不確定性」誘導，即是不要做那個秒回訊息、隨叫隨到的人，要強調「節奏感」，在對方興致最高時主動結束對話（例如：「我有事要忙，下次聊」），留下未完成的懸念，讓對方在腦中自動為你加戲。這種在於「推拉」與「不可控感」的小技巧，讓對方產生極強的好奇心，看了沒有十萬都有五萬袋進口袋裡了～
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
「四葉草手勢」影相Pose大流行！隱藏「愛心打卡法」新生代超愛兼吸好運，還在畀心心、反V Yeah就過時了
《被出軌的人》TVB首部AI愛情短劇，兩性議題尺度大！大婆正印金句連發：你先係自己碼頭！
其他人也在看
60歲「小龍女」李若彤低調現身！素顏看張學友演唱會 網驚豔讚：像40歲
近日，張學友在香港紅磡體育館舉辦「60+巡迴演唱會」最終場，台下觀眾席中，有粉絲意外認出一名熟悉身影，正是曾在《神雕俠侶》中飾演「小龍女」的李若彤。她當天穿著藍色毛衣、幾乎素顏現身，60歲的外貌狀態很快在網路上引發討論。姊妹淘 ・ 1 小時前
名媛望族劇情再引爆全城熱話 江美儀英文對白爆紅 與網民幽默互動：I go to school by bus
TVB劇集《名媛望族》於深夜時份重播，當年呢套劇集有唔少經典場景引起迴響，包括劉松仁與楊茜堯咬唇激戰、王浩信被劉松仁連環掌摑，以及江美儀以黑絲及性感內衣挑逗劉松仁等等。近日劇集重播，再次引爆全城熱話。其中一幕江美儀與劉松仁嘅爆發戲份於網絡上洗板，引起廣泛討論。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
陳百祥曬九龍塘逾億豪宅 黃杏秀真實狀態曝光 爆張國榮離世前贈30條「風水魚」
76歲資深藝人陳百祥（阿叻）近年處半退休狀態，其人生大起大落，老來居於九龍塘複式豪宅，據說該幢樓齡約30年、佔地達4.000呎的豪宅身價逾億港元，阿叻與69歲太太黃杏秀（秀姑）在家中養狗、種花、養魚，更不時讓好友來參觀作客，生活極其悠閒。日前有內地女網紅到來探訪，非但令阿叻的豪宅裝潢盡現，更令久未一月露面的秀姑真實狀態曝光。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
43歲賈玲狠減110磅無反彈，零修圖時裝周街拍照掀熱話！瘦成閃電全靠「青瓜減肥法」，14日減肥食譜公開
米蘭時裝周星光閃閃，在Prada大騷的街頭上，看到中國著名一線影星賈玲。之前她因為拍攝《熱辣滾燙》電影而狠減約50kg，當時已經令人眼前一亮。電影過了近兩年，現在看到賈玲還是瘦 ！她在米蘭時裝周街拍照在零修圖的情況下，氣場還是很強，到底當年她是如何成功減肥減50kg瘦下來呢？來看看賈玲減肥故事！Yahoo Style HK ・ 1 天前
《高朋滿座》「高B」鍾煌每逢MIRROR活動必出席力撐Alton 花籃下款揭關係密切
鍾煌（前名鍾文姚）於TVB處境劇《高朋滿座》飾演鄭丹瑞女兒「高B」，憑親切活潑形象及一副童顏深入民心，並憑該劇入圍《萬千星輝頒獎典禮》飛躍進步女藝員。當年，鍾煌被視為TVB力捧新星，但後來傳出與已婚男士有感情瓜葛，令形象受挫，最終以角色「出國留學」嘅劇情方式淡出劇組。鍾煌近年淡出娛樂圈，不過被發現與MIRROR成員Alton（王智德）關係密切，甚至有指佢係Alton同母異父姐姐。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
滕麗名領30年金牌掀回憶殺 網民：陳三元陪住大家成長
TVB喺噚日（21日）舉行《長期服務暨傑出員工榮譽大獎頒獎典禮2025》，滕麗名、黎芷珊、湯盈盈、姚瑩瑩、譚俊彥、龔嘉欣、吳偉豪、周嘉洛、關曜儁等藝人出席，而滕麗名、黎芷珊、湯盈盈及姚瑩瑩獲30年金牌，重1.5両，價值約6萬港元，佢哋異口同聲話繼續效力TVB，期待領40年金牌，甚至要學「阿姐」汪明荃獲50年金牌。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
專訪｜車婉婉《中年好聲音》真心付出愛獲主持獎 母親離世傷心到爛聲成低潮：希望我冇讓曾志偉丟架
資深歌手、演員車婉婉，近年又多了個讓人印象深刻的崗位：節目主持。這年度她憑《中年好聲音》獲最佳女主持獎，台上情緒激動，全因得來不易：「每一次開工我都係諗住，曾生（曾志偉）對我咁好Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
阿嬌鍾欣潼45歲生日靚出新高度！手臂超瘦美照曝光，生日感言：做最自在的自己
阿嬌鍾欣潼45歲生日，日前她在小紅書發布生日美照，每張都靚出新高度，而且手臂超瘦，狀態大勇，難怪網民都一致認同，「阿嬌肥過瘦過但無醜過」。Yahoo Style HK ・ 1 天前
何超雲晒「男友視角」泰國旅遊照 與新歡鬍鬚男合照互動親密
已故賭王何鴻燊三房千金何超雲（Florinda）被揭與高級消防隊長男友Douglas於2022年拍拖及訂婚，惟去年8月何超雲清空社交平台上所有與Douglas嘅合照惹分手疑雲。去年11月，何超雲於一場男閨蜜生日會中與一名神秘鬍鬚男互動親密，被指對方疑似係新歡。日前，何超雲於社交平台連環分享到泰國旅遊嘅限時動態照片，其中一張更是與該鬍鬚男嘅合照，疑令戀情浮面。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
張佳添再被爆有新女 火速發文踢爆係2年前舊相 唔認甄詠珊係女友但「曾經有交往過」
現年54歲的著名音樂製作人張佳添，因擔任《中年好聲音》評審而為人熟悉，去年添sir突然連環爆緋聞，先係傳佢力追TVB高層樂易玲（樂小姐），之後再被網媒拍到同黃宗澤舊愛、曾演《愛．回家》「高小姐」的甄采浠（原名甄穎珊、甄詠珊)喺商場攬抱和搭膊Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
方媛拍短影音當網紅！ 郭富城力挺老婆「不只是照顧孩子」：有理想很重要
1月17日，郭富城出席公開活動時，談到妻子方媛經營短影音、分享生活一事，大方表示自己非常支持。他表示，方媛不只是照顧孩子，也很享受拍片、分享日常，認為「有自己的理想很重要」，因此樂見太太做出這樣的嘗試。姊妹淘 ・ 1 天前
陳自瑤公開可愛舊照 網民激讚：由細到大都咁靚女
現年44歲嘅陳自瑤（Yoyo），近年積極發展事業，憑劇集《寶寶大過天》於TVB《萬千星輝頒獎禮2021》勇奪「最佳女配角」，又喺前年以女一身份演出劇集《婚後事》，被激讚演技大爆發。佢雖然已經係一孩之母，但多年來無論身材定係外貌都保養得宜，仍然充滿少女感，近日佢緊隨潮流，喺社交網站上載一系列成長舊照，隨即吸引大批網民留言，大讚佢由細靚到大。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
王嘉爾Jackson亮相2026秋冬巴黎男裝周 首度公開未發行新曲《Sex God》
王嘉爾身穿黑色皮褸亮相，帥氣十足亮相2026巴黎男裝周，獲邀出席LV秋冬26男裝秀。自2023年首次出席以來，此乃是王嘉爾第五次登上巴黎時裝週秀場。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
45歲鍾欣潼PO生日美照重回巔峰狀態 網民：又美出新高度
Twins成員鍾欣潼（阿嬌）係公認嘅零死角凍齡女神，噚日（21日）迎來45歲生日，佢喺小紅書上載生日美照與網民分享，瘦身成功嘅每一張都美出新高度，重回巔峰狀態。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
男神雲集巴黎時裝周 Mingyu成功與梁朝偉合照
【on.cc東網專訊】上周在香港出席品牌活動的韓國勁爆男團Seventeen成員Mingyu（金珉奎），日前飛往法國出席巴黎時裝周，他昨日（21日）以代言人身份現身時裝騷，他以啡色西裝褸襯鬆身西褲，相當有型，而影帝梁朝偉（偉仔）亦出席同一活動，Mingyu見到偉東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
《Yahoo電影》專訪｜《神之水滴2》山下智久開工前會冥想拍檔Fleur有樣學樣 自爆愛飲啤酒可拍成新劇
Apple TV劇集《神之水滴》由日本男神山下智久與法國女星Fleur Geffrier主演，第一季口碑滿載，更成為漫改劇中的成功代表。劇集即將推出第二季，山下智久與Fleur Geffrier這對兄妹似的競爭對手繼續葡萄酒之旅。兩位主角於訪問中就默契十足，而山下智久開工前會冥想的習慣，更感染到Fleur，清理思緒後更投入於演出當中。Yahoo Movies HK ・ 1 天前
Jennie生日美照放題，用最帥氣態度迎接女人30歲！女王自信氣場金句：討厭我是因為他們成為不了我
Jennie日前踏入30歲，生日派對開不停的她，也密密手發布生日美照貼文。穿起Bella Hadid特別版Chrome Hearts黑色tube dress、Ray-Ban太陽眼鏡的Jennie，火辣到不行，各位粉絲準備好迎接Jennie女王的霸氣氣場美照！Yahoo Style HK ・ 1 天前
駐天津主任鄭震生獲升級住套房坐私人艙室 曾國衞：正了解事件(何嘉駿報道)
【Now新聞台】新任特區政府駐天津聯絡處主任鄭震生，在社交平台分享獲免費升級酒店套房。政制及內地事務局回應指，仍在了解事件，若發現任何違法違規，會嚴肅跟進。 天津市政府周二舉行港澳工作聯席會議，新上任的特區駐天津聯絡處主任鄭震生亦有出席。同日，他被揭發曾經在社交網站分享入住天津酒店的片段，自稱獲免費升級至套房，房間有水晶吊燈。政制及內地事務局局長曾國衞出席立法會會議後被追問事件。曾國衞：「我們正在了解事件，我們稍後時間，有何情況，再跟大家公布，好嗎？(受款待觀感上會否不好？)謝謝。」鄭震生到天津之前是駐福建聯絡處主任，去年5月他亦曾經在社交網站自稱獲噴射飛航高層朋友安排，乘坐私人艙室去澳門，目前有關帖文已被刪除。有議員關注當中有無涉及潛在利益衝突。立法會議員(選舉委員會)吳傑莊：「我覺得任何公務員或公職人員，如果接受一些款待，當時他可能是跟從守則，並非跟利益衝突有關，但觀感上可能讓市民感覺不太合適。每人都有自由去發布自己的『朋友圈』、社交網絡，想分享自己去哪兒用餐、娛樂，這些也是人之常情，但如何是讓人感覺跟自己公職有關的，我覺得要非常小心。」政制局回覆查詢指，表示駐京辦已提醒有關人員在網上分享生活時，應注意公眾觀感，又透露鄭震生是按「退休後服務合約計劃」受聘於特區政府，他在天津的住宿費用是由他自行承擔，獲升級是因為他本身是有關酒店集團的高級會員，當中不涉及公帑開支；至於有關去澳門的事件就仍然了解中，若發現任何違法違規情況，會嚴肅跟進。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
神奈川芭蕾女孩演技爆棚！ 短片出道引發銀幕角色崩壞？
古川琴音的起點可追溯到兒時芭蕾課，那時候她就愛在人前展現自我，仿佛天生為聚光燈而生。中學高中時，她順勢加入戲劇社，磨練出對表演的熱情。1996年出生於神奈川的她，大學選了立教的當代心理系，專攻身體表現與電影藝術，2018年畢業時已22歲。那年，她以短片《Spring》正式踏入演藝圈，隔年就抱回TAMA NEW WAVE最佳女演員獎。Japhub日本集合 ・ 19 小時前
《KPop獵魔女團》獲提名奧斯卡最佳動畫片 Netflix 僅花2千萬美元接手 賣剩蔗變大熱IP ︳電影LOL
《KPop獵魔女團》6月上架後大受歡迎，到8月更成為Netflix史上觀看次數最多的電影。劇情講述KPOP女團Huntr/x以音樂同戰鬥技，同由惡魔組成嘅男團Saja Boys激戰。電影LOL ・ 1 小時前