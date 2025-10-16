周子瑜與TWICE成員登維密秀任表演嘉賓 性感現身大騷身材 為表現失準自責發文｜多圖

TWICE

韓國女團TWICE繼早前全員登上美國音樂節Lollapalooza後，四名成員志效、娜璉、MOMO及子瑜今日（16日）登上內衣品牌Victoria’s Secret舞台演出，四人以性感造型率先亮相紅地氈，及後更以甜美性感風格登上舞台獻唱《This is for》及《Strategy》兩首作品，氣場全開，造型亦備受網民激讚。

【多圖】周子瑜與TWICE成員維密SHOW任表演嘉賓 性感現身大騷身材 為表現發文自責

不過，子瑜於舞台表現中略嫌失準而被部分網民批評，其後她亦發文致歉並透露自己因病失準，指自己去紐約前有跟聲樂老師練開聲，但到了紐約喉嚨感不適，正式表演時喉嚨都是痰發不出聲音，就算喝柚子茶也幫助，因此而失準。隊長志效亦安慰子瑜及粉絲表示：「子瑜的感冒突然變很嚴重，我也很傷心。」

