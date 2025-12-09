神似周子瑜電眼中一奪冠！ 鹿兒島穗野3.5萬人斬黑幕！

3.5萬萌妹的決賽混戰

JC Miss Contest 2025從今年春季徵件，3.5萬中學生報名，初賽線上投票+照片審查，鹿兒島穗野以電眼圓臉和自然笑容殺出重圍。Modelpress報導，決賽在東京舉辦，

參賽者穿可愛洋裝走台步、才藝秀、Q&A環節，穗野中一身高150cm，穿粉裙配馬尾，笑起來像周子瑜加糖，評審直讚「純真魅力滿分」。

網友在X調侃：「3.5萬妹子戰，穗野電眼秒殺。」這種混戰，這可愛總讓人羨慕少女時代。👀

熱淚捧獎的結菜學姊時刻

穗野奪冠瞬間，眼淚啪啪掉，捧獎座哽咽謝「從目標奪冠到站這裡，太開心了！感謝大家支持。」前冠軍內田結菜親戴皇冠，穗野幸福喊「結菜學姊親手戴上，太幸福！」

Yahoo新聞報導，內田結菜2024年冠軍大使，親自指導穗野台步，兩人合照甜翻天。穗野IG po皇冠，笑起來電眼圓臉，留言區滿「子瑜二世！」

台灣PTT偶像板網友分享：「穗野可愛冠軍，反差神！」香港LIHKG笑說：「13歲電眼，台灣子瑜怕怕。」這種捧獎，這學姊總讓冠軍多點溫暖。🏆

網友的周子瑜熱議

事件瘋傳，X、IG、LIHKG全炸鍋！台灣網友po：「日本最可愛中一穗野奪冠，神似周子瑜！」香港讀者笑：「3.5萬報名，電眼秒殺新玩法？」有人怒：「中學生選美太早，純真呢？」；

有人萌：「結菜戴冠，少女版師徒萌。」Modelpress預告文狂吸千萬流量，粉絲猜「穗野會不會進偶像團」。這種熱議，這可愛總讓人邊笑邊嘆：冠軍美，電眼更亮。📱

