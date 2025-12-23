宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
周守仁倡本地歡迎移民 歧視非主流文化會傷害香港 「耶穌一家也曾經是移民」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】天主教香港教區主教周守仁前日（21 日）在聖誕文告中特別提到移民問題，表示歧視非主流文化只會傷害香港，香港需要敞開胸懷，接納跨文化的動力，「歡迎移民，讓他們在我們的城市蓬勃發展。」他亦以耶穌為例子，指耶穌一家曾因躲避當時統治者的死亡威脅而逃往埃及，形容耶穌一家也曾是移民。
談到「人性」時，周守仁指出天主子接納了複雜的人性，使其重新變得尊貴。他認為人性雖不完美，但這種不完美正是人性的美麗之處，讓人懂得體恤、憤怒或渴望原諒。他提醒大眾不要利用人性來嘲諷他人的不足，否則會導致自我毀滅，大家應致力滋養內在的美善。
周守仁亦在文告中提及，當市民開始聽到聖誕歌或收到聖誕卡，會感到聖誕節臨近，社會正準備迎接這個帶著喜樂和希望的節日。不過，他指出近日大埔發生嚴重火災，令不少人再次感受生命脆弱，並提出在悲傷之中仍慶祝聖誕的疑問。
他表示，聖誕節的信息在於天主子成為人類當中的一員，完全分享人性的甜酸苦辣，並自此與人緊密相連，使人在看不見未來的困境中不再獨自掙扎；他形容聖誕節意味人能看見出路，走向嶄新而充滿希望的人生。
極端主義形成惡性循環
他亦談到世界局勢，指戰爭幾乎每日發生，造成無謂殺戮；一些國家以極端主義對抗極端主義，形成惡性循環；經濟改善不足，令中產與勞動階層難以重燃希望，富者愈富、貧者仍在掙扎。他又指，雖然金融業有復甦跡象，但本地經濟復甦依然緩慢。
他亦在文告中提及人工智能，形容這是今年最受關注的議題之一，原意是造福人群；若能明智運用，可處理生活中功能層面的事務，帶來保護與發展。不過他提出疑問，人工智能最終會否取代人類，甚至奪走人性。他認為在人際關係上，建立情感連結需要承認自己的脆弱、承受被傷害的可能，而人工智能無法以同樣方式建立關係。
指香港青年面對無止境競爭
談及青年處境，他指出，貧困青年在自尊與自信方面受困，香港亦有類似情況；家境較好的青年亦面對無止境競爭等壓力。他提到，當途徑與機會愈來愈收窄，即使能幹的人也會疲倦，因為被迫參與由別人設計的「比賽」，久而久之失去主動性，「我們過去常對青年說『跟隨你的心』，可悲的是，這句話已成為空洞的口號」。
他認為，若想在饋贈的節日回饋社會、為青年締造希望，首要是以同理心聆聽與理解，並向青年探究真正需要，令付出能得到青年認同。
