周守仁晤良十四世 引述教宗將延續方濟各對華方向

【Now新聞台】天主教香港教區主教周守仁周二與新任教宗見面。

周守仁在梵蒂岡教廷參與選舉教宗會議後，與教宗良十四世首次深入會面。周守仁在見面期間，向教宗分享自己對教會的看法，以及內地和香港教會的情況。

周守仁引述教宗良十四世指現階段願意延續已故教宗方濟各對中國的方向，亦認同教會與內地政府對話的重要性，並在中梵關係上優先透過交談處理問題。

