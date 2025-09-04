周守仁與新教宗深入會談：幫助他了解中梵關係現況 評論：或討論中國主教人事關係｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】天主教香港教區主教周守仁樞機周二（2 日）在梵蒂岡宗座大樓與教宗良十四世（Leo XIV）會談，這是周守仁今年 5 月在梵蒂岡參與選舉教宗會議、祝賀教宗新當選後，兩人首次深入會面。兩人會面期間談及中國和香港教會情況，周守仁指可以「幫助他加深了解中梵關係的現況」，並引述教宗指「現階段願意延續已故教宗方濟各對中國的方向」，又指他珍惜這次相聚的機會和得著。有評論就認為，中方在目前中梵關係的未來進展，或將更多依賴於與中國地方主教的私人關係，與北京正式外交談判的重要性會有所減低。

據《公教報》報道，周守仁肯定了今次會面，彼此加深了認識，「我亦跟他分享了自己對教會的看法」。周守仁相信，教宗會持續了解在中國之教會的現況，樂於聆聽各方的聲音；周亦慶幸能與教宗分享更多不同來源的消息，襄助他充實對中國課題的認識，「他認同教會與內地政府對話的重要性，並在中梵關係上優先透過交談處理問題」，並指「他昔日擔任聖奧斯定會的總會長，曾前往中國內地，對中國有一定的認識。」

中方曾於「教宗空窗區」自選主教

有意見指，早在普雷沃斯特樞機（Robert Prevost）未成為教宗良十四世之前，中方已經向梵蒂岡拋出難題：教宗方濟各在今年 4 月 21 日離世，而新教宗要到 5 月 8 日才選出，而在這兩個幾星期的「教宗空窗期」內，中方就推選了李建林成為河南新鄉教區主教，而李建林至今仍然未獲梵蒂岡的正式認可。雖然《中梵協議》從未公布正式細節，不過外界普遍理解中國可選出主教，至於教宗保留承認任命的最終決定權。

《華爾街日報》就曾經發表社論指，中國在「教宗空窗期」選出主教，似乎是一種「挑釁」，並且要讓新教宗提前接受考驗。《中梵協議》的主要制定者、國務卿帕羅林事後就稱，李建林的就職早在方濟各逝世前已經事先商量好。

天主教傳媒評估：識別善意合作夥伴 有助評估梵中前景

到了 6 月，良十四世上任未夠一個月就首度任命中國主教，宣布由林運團擔任天主教福州教區輔理主教，這次被外界視為一次相對順利的任命。天主教傳媒《The Pillar》就指，良十四世在任命林運團時表面上行使了教宗在協議中擁有的自由，但局勢在實際操作上其實複雜得多，亦反映出地方人事關係的流動性，「這些動態，以及中國天主教界一些關鍵人物的情況，很可能是教宗在星期二與周樞機討論的內容。」

《The Pillar》的評論又提到，地下主教和受中國官方認可的主教的立場並非完全二元對立，後者未必完全受中共控制並拒絕與教廷合作，「能識別出善意合作夥伴，對教宗來說將是評估梵中協議優劣及其前景的關鍵。」

教區改劃更棘手 雙方不希望決裂

除了主教任命外，良十四世需要處理的中國問題還包括教區改劃，而且可能比起主教任命更加複雜。目前中國天主教教區同樣分為兩種，一種是梵蒂岡認可的劃分，另一種就是中國天主教主教團的教區劃分，但未獲梵蒂岡認可。中國的高層神職人員曾經表示，中方希望教區範圍反映地區行政區劃，但他們顯然不太理解教廷對於改動引發利益分配和潛在變數的憂慮。

評論認為，雙方都不希望全面決裂，尤其是中方都會擔心教廷會因為決裂而另建中國地下教會，「這對中共而言是安全上的噩夢」，因此如要達成雙方和解，「將依賴於只有透過私人聯繫和關係才能建立的信任」，而如何理解這些關係，並且辨識誰可以信任，或會是教宗未來幾個月內多次會議討論的重點。

【報道】

公教報 / The Pillar