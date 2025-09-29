男子火鍋放題打包食材被職員踢爆
周守仁：陳日君「無坐過一日監」 香港無宗教迫害 稱西方傳媒誇大｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】天主教香港教區主教周守仁樞機，本月中在澳洲當地教區講座表示，香港並無宗教迫害。他指西方傳媒誇大了榮休主教陳日君樞機所面對的情況，「他無坐過一日監，他從未被軟禁」。目前陳日君有案在身，被警方國安處指涉嫌「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」罪，須交出護照。
陳日君與「612人道支援基金」另外 4 名信託人，包括大律師吳靄儀、嶺南大學前客席副教授許寶強、前議員何秀蘭及藝人何韻詩，以及基金秘書施城威，分別於 2022 年 5 月及 11 月被警方國安處拘捕，警方准保釋候查。警方指 6 人涉嫌干犯「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」罪，引用《國安法》「實施細則」附表二，要求交出護照。
今年 4 月，教宗方濟各逝世，陳日君獲法庭批准暫時取回護照，前往梵蒂岡出席教宗喪禮。陳日君完成行程後回港，並再向警方交出護照。
周：北京希望保持港宗教自由
據英國天主教媒體《Catholic Herald》報道，周守仁本月中在澳洲巴拉馬打的講座上表示，香港並無宗教迫害。他指，北京希望保持香港的宗教自由，並邀請大家來香港親眼看看。他認為，西方傳媒誇大了陳日君所面對的情況，「他無坐過一日監，他從未被軟禁」。
