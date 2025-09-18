周家怡海兒「執車匙」晒S形身材 好腰功震驚眾人

【on.cc東網專訊】藝人周家怡、海兒以及李靖筠近日於網上節目《恨駕女團》中，齊齊以「執車匙」，來挑戰徐子珊在無綫劇《My盛Lady》以S形姿勢執筆的經典一幕，整個過程十分爆笑，周家怡做動作時，雖然有些棘，但最終都成功完成，李靖筠則「硬晒軚」十足十機械人咁去執，而最有機會成功挑戰的海兒，卻因一頭凌亂散髮「扣分」，但在3人來說，已是最似的一個，獲得不少網民讚賞。

3人完成動作後，有工作人員指估不到周家怡腰肢仍很柔軟，家怡即大叫：「咩叫估唔到。」海兒亦幫拖謂：「你對家怡姐講啲咩。」之後，家怡更即席表演「摺埋」，大晒腰功，真的非常玩得。

