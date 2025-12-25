周家蔚為洪天明定居深圳 着晒腰封親力親為大遷徒

【on.cc東網專訊】藝人洪天明及港姐出身的太太周家蔚多年來因工作需要不時分隔時常異地，早前更傳出婚變，兩人澄清後感情似乎有增無減，近日家蔚更「嫁雞隨雞」，決定舉家搬往深圳定居，方便天明拍戲的需要。日前家蔚更於社交平台拍片講述今次「大遷徒」，直言因擔心貴重物品有損耗，夫妻倆決定親力親為搬屋，十分辛苦。

家蔚於片中直言﹕「其實我們搬過來（深圳）都不容易，非常辛苦，我這一輩子也不再搬家了。搬家的時候，你看我老公一條毛巾背東西，真的好辛苦，他把整家所有東西都扛上了。我們兩個都一直穿着那個腰封，因為那個腰不停的弄傷，但沒辦法，我們兩個都要扛對吧！」新居地面物品散亂，似乎還未來得及收拾細軟，相信有排忙。家蔚更趁機放閃﹕「通過這一次的搬家，很多人都看得出來，我們一家人相親相愛很幸福，我們可以同甘也可以共苦。」

