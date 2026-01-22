周家蔚既是兩孩靚媽更是「最上鏡小姐」！「天命最高」太太的養生貼士，烏黑秀髮全靠「黑豆何首烏養髮湯」

前香港小姐亞軍周家蔚，既是藝人亦是兩位孩子的母親。儘管生活忙碌，她依然維持著令人稱羨的凍齡狀態，尤其是一頭濃密的秀髮，以及悉心照顧兩名兒子健康的秘訣，皆引發關注。周家蔚樂於分享她的養生之道，強調透過日常飲食調理，達致內外兼修的效果。

秘訣一：烏黑秀髮全靠「黑豆何首烏養髮湯」

周家蔚的秀髮烏黑濃密，秘訣源自一款家常養髮湯水。她指出，中醫認為黑色食物能補腎，對頭髮健康大有裨益。

所需材料包括桑葚乾、核桃仁、杞子、紅棗、紫心番薯。將所有材料洗淨後，把所有食材放進養生壺，注入1200ml清水，煮60分鐘即可飲用，讓藥材精華充分釋放。她建議持之以恆飲用，頭髮質素自然得以改善。

秘訣二：促進兒童發育的「蟲草花螺片增高湯」

作為母親，周家蔚關注兒子們的成長發育。除了充足的睡眠和均衡營養，她亦會定時為兒子煲製有助增高、健脾胃的湯水。

烹調方法：

主要材料有蘋果、芡實、太子參、茯苓、蓮子、淮山、蜜棗和豬筒骨。首先將豬筒骨汆水，然後將豬筒骨及其他材料放入煲內加水，水位蓋過豬骨頭，開大火煲滾後再轉小火，煲約60分鐘至120分鐘即可。這款湯水溫和滋補，適合發育中的兒童飲用，有助提升免疫力及促進骨骼發展。

周家蔚以實用的食療智慧，展示了無需昂貴補品，也能維持個人健康與家庭和樂。她的分享為許多關注健康與育兒的家長提供了寶貴的參考。

