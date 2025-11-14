周慧敏被批唱歌冇氣如災難級演出 網民力勸收山：人真係要識退落嚟

周慧敏有「玉女掌門人」之稱，1988年推出首張同名專輯《周慧敏》，其柔弱溫文聲音深受歡迎。不過，近年被網民狠批其唱功，指愈來愈沙聲，唱live差咗好多。近日，又有網民分享一段周慧敏《地老天荒愛一場巡迴演唱會》片段，網民直言係災難級演出，甚至勸佢唔好再唱歌。

近日有網民喺社交平台分享一段周慧敏演唱會片段，寫道：「演唱會主辦單位及制作單位係唔應該唔知所舉辦的歌手狀態如何？因為一般演唱會前都有綵排，真係目的為何，既賺唔到錢，更令歌手名聲名譽嚴重損毁。」從影片中看到，周慧敏身穿紫色露肩花裙，但就被批其衣著與真實年齡不符，而且覺得佢開始現老態、皮膚鬆馳。喺唱功方面，就被指獻唱代表作《留戀》嚴重失準，有網民更直言完全聽唔出周慧敏喺到唱咩，狠批冇氣唱歌：「有冇練下氣？如果食煙太多，真係冇得救 」、「之前幾次演唱會...都唱到好似嚴重冇氣力，斷開一截截+走音。其實真係好過份囉！身為歌手藝人...都冇奶油（理由）噉嘅聲音狀態之下去交貨！仲接show ／開concert? 難為啲人成日讕好口話去聽回憶喎！自欺欺人」等等。唔少網民亦力勸周慧敏「收山」：「人真係要識退落嚟⋯⋯」、「佢唔唱，留返美好回憶比大家好啲」、「唔係宣布退休咩」等等。

周慧敏喺去年8月底澳門巡迴演唱會期間與曾比特合唱《知己》及《流言》已被指聲音變粗、唱得好難聽。當時，有粉絲代為解釋，指「2018 年開始已經係咁樣，疑似身體狀況出現問題，未知係咪要休養，所以今次已經係佢最後一次巡唱」。周慧敏亦於澳門巡迴演唱會中，宣布完成巡迴個唱預定表演後，將唔再舉行大型個唱，會專注保養身體及照顧家庭。

