周星馳效應失靈？星爺電影《鹿鼎記》4K修復版內地重映 首日票房僅收44萬

周星馳（星爺）電影陪伴無數成長，是一代又一代華人的集體回憶，而且昔日上映時票房十分亮麗，多部作品是同年票房冠軍，甚至屢次刷新港產片票房紀錄。不過，1992年星爺版《鹿鼎記》4K修復版於12月5日在內地重映，票房卻不似預期，根據貓眼專業版數據指出，《鹿鼎記》重映首日票房僅44.3萬人民幣，至截稿前電影上映6天，累積票房僅92.7萬人民幣，十分慘淡。

對比之下，迪士尼動畫《優獸大都會2》同期拿下23億人民幣票房，以71%的絕對排片形成壟斷，《鹿鼎記》的票房連零頭都達不到，每場觀眾更少於4人。看到如此慘況，內地網民慨嘆「星爺效應失靈」、「周星馳沒人看了」、「33年前的經典，到今年沒人看了」、「星爺會老，卡通動畫角色不會老，敵不過啊」。

《鹿鼎記》於1992年在港上映時，票房達4,086萬港元。（《鹿鼎記》劇照）

《鹿鼎記》於1992年在港上映時，票房達4,086萬港元，如今《鹿鼎記》修復版在內地票房失利，有報道分析指出原因，認為是源於受眾斷層與時代隔閡，因現時願意花費入戲院看電影的主力消費群是00後出生的25歲以下觀眾，他們對周星馳沒有集體記憶，反而更傾向荷里活動畫或流量明星新片，例如內地型男藝人肖戰的《得閒謹制》，首天票房就達9,000萬人民幣。

《鹿鼎記》是星爺經典作品，不少人都看過，有分析指忠粉太熟悉情節，影響入場意慾。（《鹿鼎記》劇照）

另一方面，星爺的忠實粉絲是70至90後出生的族群，進戲院看戲對他們來說是成本高時間長的娛樂，他們會因家庭、金錢或時間成本等因素對去戲院卻步，而且星爺電影對他們來說是熟悉不過，甚至對某些情節能倒背如流，或會對重複消費經典感到疲勞，因而拒絕入場看「舊電影」。