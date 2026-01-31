周星馳親畫史提芬周如花包租婆 廣邀賢能劍指中國動畫

【on.cc東網專訊】影帝周星馳近年積極搞社交媒體，與影迷隔空接觸。他的新片《女足》早前煞科完成拍攝，有傳將於新春賀歲檔期上映，還未面世之際便已經啟動最新計劃！周星馳昨日（30日）於社交媒體廣發「英雄帖」，疑宣布將會首度進軍動畫界，招兵集結全國精英，一同與星爺打造新作《星星群俠傳》！

去年為中國動畫奇迹年，年初有動畫鉅製《哪吒之魔童鬧海》創下歷史性154億元人民幣票房。年中則有中低成本的《浪浪山小妖怪》，亦以17億1900萬元票房成為年度第6位賣座作品。周星馳於今年決定進軍動畫界，劍指中國動畫成熟「收成期」，在觀眾最關注中國動畫的年代加入戰團，加上周星馳最擅長打造喜劇類型，相信換轉成為動畫媒介仍然能夠取得大成功。

周星馳於社交媒體上發布影片，親手在3張白紙上繪製甚有立體感又像真的動畫人物，更將昔日超賣座作品中的3位角色化為動畫人物，分別為《食神》史提芬周、「學生妹」版如花及《功夫》包租婆，3個角色辨識度甚高，畫風亦非常成熟，周星馳似乎亦有意在闖入動畫界同時激活昔日的港產片IP。他亦在帖文中表示：「今特發英雄帖，發掘創意絕頂的有緣人與在下共創新故事。投稿也好，投票亦可，皆可一試身手，親手打造角色命運。」周星馳招攬華語地域粉絲一同創作《星星群俠傳》，實在機會難得！

