周末好去處｜Grade 10 Festival 2025 潮流卡牌生活祭全攻略

【Now新聞台】入境處打擊黑工拘捕34人，包括逾期逗留的前外傭及食肆負責人 入境處留意到有被解僱或提前終止合約的外傭在香港逾期逗留，於是一連三日搜查27個地點，包括餐廳、酒樓及食物製造工場等，拘捕了8名懷疑聘用非法勞工的僱主，年齡介乎27-64歲，全部是香港居民，被捕的2名逾期逗留人士均為印尼籍女子。另外，24名懷疑非法勞工，年齡介乎22-52歲，其中13人是逾期逗留的前外傭、10人持有俗稱「行街紙」的不允許僱傭工作擔保書，以及1名逾期逗留的內地訪客。他們主要從事洗碗、清潔及廚房雜工等工作，日薪300至500元，有人已經上班接近一年。入境處說，會積極跟進後續調查工作，不排除有更多人被捕。入境處特遺隊副指揮官巫泉傑：「調查亦發現這批外傭大部分來到香港工作未滿一年就被解僱，當中有些被捕的前外傭更在外傭合約開始後兩個月突然無故失蹤，繼而被僱主解約。根據我們調查的資料，這些前外傭先在香港找尋匿藏的窩點，繼而在香港找工作，從事各種的非法工作。」入境處強調，聘用黑工是嚴重罪行，一經定罪最高可被判監十年及罰款五十萬元。#要聞

now.com 新聞 ・ 7 小時前