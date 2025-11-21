張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
周末好去處｜Grade 10 Festival 2025 潮流卡牌生活祭全攻略
Grade 10 Festival帶著更大規模、更潮生活聚會氣氛強勢回歸！本屆Grade 10除了匯聚各路卡牌、運動紀念品及潮玩愛好者，還新加許多生活美學及互動體驗，無論你是資深收藏達人還是潮流新手，一起來搶先看看今年Grade 10 Festival有哪些不能錯過的精彩細節！
必看重點及主題體驗
全港最強卡牌天地：現場匯集超過120個品牌攤位，涵蓋TCG卡、運動紀念卡及收藏精品。頂級品牌如CGC Cards、HobbyX、HomeRun、HKTCC、SNKRDUNK等一次到齊。
潮流玩具&生活美學：本屆聯乘潮流平台WeWa Club，把生活元素帶入收藏世界。不只是買賣卡牌，更有NBA、動漫週邊，還可在VIP專區與同好深度交流。
Meme內容創意接力：特設網絡熱門文化體驗區，與知名社群9GAG合作，打造街頭話題感十足的多媒體爆趣場景。
「Amazing x TOY SHOW Summer」與「POKEMON Live Break Party」成為親子及動漫粉絲必到打卡點，讓你與童年回憶「活」在現場。
現場互動及限定活動
珍稀卡現場鑑定：CGC專業認證團隊到場，開放限量現場卡牌鑑定諮詢，把你的心頭好「升級」一級。
20,000份潮流好禮即場送出，現場購物滿額更有機會抽中限量驚喜。
多間聯乘品牌設置體驗區，包括Momax、MOTOGO，還有WeWa攤位設大型互動裝置，生活美學和收藏文化完美融合。
Grade 10 Festival今年於2025年11月22至23日，假座灣仔合和中心酒店（HOPEWELL HOTEL）16樓大宴會廳舉行，活動時間為每日中午12時至晚上8時。門票可於POP Ticket及Experience 11兩大平台購票，並有多種票價選擇，建議參加者提前在線預訂，避免現場人流高峰。
