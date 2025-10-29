周杰倫親錄影片助陣 浪花兄弟睽違15年合體

江旻憓據報持外國護照不參與立法會選舉
[NOWnews今日新聞] 由周杰倫促成的雙人組合「浪花兄弟」將於11月9日登上武漢「春浪20周年音樂節」開唱，這是兩人睽違15年後的再度合體，消息曝光立刻掀起滿滿回憶殺。粉絲熱烈敲碗希望當年的主打歌〈你是我的OK繃〉、〈想你就寫信〉、〈說好的幸福呢〉必唱，還有人直接請假飛往武漢朝聖，展現對浪花兄弟的深厚喜愛。
周董欽點浪花兄弟出道 睽違15年後再合體
2010年由周杰倫欽點長髮藝術家 Darren邱凱偉與楊常青組成浪花兄弟，團名出自周杰倫巧思，象徵人生如浪花起伏，堅持才能乘浪而上，也寓意藝術與音樂跨界流浪。周杰倫不只命名，還與兩人合唱與拍攝〈你是我的OK蹦〉MV、量身打造歌曲。
Darren拿下金鐘男配角 楊常青淡出演藝圈
隨著兩人人生規劃不同，團體暫停後Darren專注戲劇發展並以《我的婆婆怎麼這麼可愛》中「蘇秉忠」拿下金鐘男配角，常青則淡出演藝圈。對於再度站上舞台，常青直呼驚喜交加，也對自己能否勝任感到忐忑，興奮喊話：「Darren，讓我們再次攜手玩一趟青春無悔的旅程吧」。
浪花兄弟再合體 Darren直呼不可思議
Darren得知浪花兄弟再合體後，大呼超不可思議，就像突然被通知李安導演要找他演戲一樣。他表示隔了十多年，再次同台令他非常開心，期盼與常青能為支持他們的朋友與自己留下美好回憶。Darren第一時間將合體喜訊告訴周杰倫，身為老闆兼兄弟的周董，也替他們感到開心，特地錄製加油影片，有機會在現場播出。常青也提到多年未站在舞台上，既緊張又興奮，非常期待這次演出的風景。
Darren回歸大舞台 演唱40分鐘不緊張
兩人一回來就要與樂團演唱40分鐘，Darren表示，上回在2024周杰倫墨爾本演唱會上演出〈你是我的OK繃〉，少了常青有些失落。音樂很神奇，能保留不同時期的回憶。他笑說，能在「有生之年」再次為大家演出，是浪花兄弟的榮幸。
父子互動笑翻 兒子喊：我們才是浪花兄弟
為準備演出，兩人多次開會彩排。某次Darren出門前告訴兒子Travis要和「常青叔叔」去練歌，沒想到Travis立刻不滿喊：「不是我們才是浪花兄弟嗎？」Darren急忙安撫，表示他和Travis是「新浪花兄弟第二代」，而常青叔叔才是第一代，還強調「第二代比較新、比較潮」，父子互動逗趣又溫馨。
有機會推新作 期待再與粉絲相見
透過這次重啟，兩人也盼未來能有更多演出機會，甚至推出新單曲，展現成長成果，笑喊歡迎各方邀約，「讓我們用招牌歌曲繼續為大家加油打氣！謝謝你們的等待」。
