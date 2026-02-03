周杰倫陳奕迅澳洲自製網球天王賽 王俊凱獲邀追星
【on.cc東網專訊】台灣天王周杰倫向來熱愛網球，日前被網民捕獲他與歌神陳奕迅(Eason)在澳洲墨爾本公園一同觀看網球比賽，令網民驚喜兩大港台天王級歌手同框，昨日Eason在社交平台晒出與周杰倫合照，並寫道：「澳洲第一打！！今次天朗氣清嘅墨爾本加埋呢個環境優雅嘅俱樂部，配埋呢位咁特別嘅拍檔，令呢次旅程更加獨特！多謝周生嘅邀請及安排，希望下次快啲嚟啦~ 續說：想試響草地打」，言語間的熟絡可見兩人的深厚友誼。
而周杰倫昨日亦在社交平台分享合照，不過相中除了兩人外，還有內地男星王俊凱，周杰倫配文道：「開心帶大家聚餐，有人可以聊聊音樂真好！」王俊凱一直把周杰倫視為偶像，每年周杰倫生日定必準時送上生日祝福，可見今次聚餐由周杰倫牽線，促成了香港、台灣及內地三地的音樂人匯聚，而文中的「聊聊音樂」，更是令網民紛紛敲碗他們在音樂方面的合作，尤其期待王俊凱與兩位樂壇前輩的跨界碰撞。
中年好聲音4｜「白眉鷹王」獲5燈直接晉級 網民齊齊估呢位《愛·回家》演員係真身
TVB歌唱選秀節目《中年好聲音4》日前播出第10集，70強選手競逐40強位置，而焦點就落喺兩位蒙面藝人選手「獅子王」與「白眉鷹王」身上，「白眉鷹王」演唱歌曲《假使有日能忘記》，憑出色表現，喺評審們手上獲得5燈直接晉級，實至名歸。唔少網民都化身偵探，齊齊估「白眉鷹王」真身。
彭羚57歲生日上載運動短片 圈中好友齊送祝福
90年代樂壇天后彭羚（Cass），1998年與林海峰結婚，婚後誕下囡囡林泳及林清，淡出樂壇專心相夫教女，生活非常低調。考獲禪柔運動導師牌嘅彭羚，不時喺社交網站上載運動短片，噚日（2日）係佢57歲生日，並喺IG上載做運動嘅短片，記錄過去做運動鍛鍊身體嘅日子。
文詠珊Janice Man曼谷遭捕獲 素顏狀態驚艷網民：真的是氣質美女
現年37歲嘅「𡃁界始祖」文詠珊（Janice Man），由模特兒成功轉型演員，仲試過連續兩年獲得金像獎最佳女配角提名。佢同富三代老公吳啟楠（Carl）於2019年結婚，雖然婚後與老公長駐上海，但仍堅持幕前工作。去到去年9月，佢突然喺社交網站上載一張BB腳仔嘅照片，無預警下宣佈已經誕下BB，升呢做人母。日前，有網民喺泰國成功野生捕獲佢，仲被佢嘅素顏狀態驚艷到。
袁惟仁逝世終年57歲 王菲《旋木》作曲人 曾被爆多次出軌 晚年2次跌倒慘成植物人
曾經撰寫王菲《旋木》、《執迷不悔》、那英《征服》嘅台灣音樂人袁惟仁，自2018年喺上海時失足跌倒，導致腦溢血並發現腦瘤後，健康狀況大不如前，近年更因再次跌倒而成為植物人。
大S徐熙媛離世一周年，在具俊曄身上看到刻骨銘心的情深：為愛人打造紀念雕像、離開了也不離不棄的守護
台灣著名女藝人大S徐熙媛，在2025年2月2日在日本病逝。在2026年2月2日，大S逝世的一周年，她的丈夫具俊曄，為她設計了一座專屬的紀念雕像「熙媛的永恆軌道」，也在紀念會上正式公開。
SJ始源一日快閃台北出包！竟因這家咖啡廳錯過班機，親口封「全台最棒」！
而另一位現身追思儀式的南韓藝人，則是天團Super Junior成員始源。雖然他並未與大S有過合作，但因具俊曄在韓流圈的深厚輩分與情誼，始源依舊選擇親自來台致意。更令人驚訝的是，始源前一晚才剛在日本福岡參與SM TOWN家族演唱會，隔天立刻一日快閃台北，只為趕上這場紀念雕像...
魏駿傑前妻張利華越撈越掂 躋身保險界頂尖會員TOT
魏駿傑前妻張利華曾被指背夫出軌，回復單身的她身光頸靚，在「保險界女王」王玉環幫助下成為旗下強人，更成功躋身保險業MDRT「百萬圓桌」行列。早前張利華喺社交網站宣布成為「Top of the Table（頂尖會員）」嘅喜訊，寫下：「在全年含金量最高、競爭最激烈的第三季度脫穎而出，同時也登頂全球壽險之巔—榮膺Top Of The Table（TOT）六倍MDRT業績，置身頂尖團隊，方知何為卓越。感謝所有信任與同行，這既是巔峰，更是起點，也為2025畫上了一個閃耀的句點。未來繼續以專業守護，為萬家財富夢想護航」。
宣萱剖白當年離巢全因拒絶取悅他人 直言古天樂是兄弟不是「CP」：佢唔當我女人
今晚（ 2 月 2 日）起一連三集，陳志雲邀得宣萱擔任《又係時候同一天講再見》嘉賓。 電影《尋秦記》、感情， 到演藝生涯的點滴，娓娓道出33 年間的浮沉。陳志雲重提宣萱1994 年與古天樂等一眾演員現身《K-100》挑戰TVB 高層，直指公司過於重用歌星拍劇，而歌星又經常遲到，其率直敢言再度成為網民焦點。陳志雲指原來當時他也在場，宣萱立刻笑言：「好多謝你冇雪我。」，並解釋當年發言動機：「有問題發生嘅時候，自己人就會人俾人鬧，出面人（歌星）就會唔會俾人鬧。」陳志雲解釋歌手一個騷僅一百元，宣萱則強調：「唔關錢事，係職業操守嘅問題。」
袁惟仁逝世，重溫他對音樂創作的執著信念：當你愈得意，愈需要有人當頭棒喝
台灣音樂人袁惟仁（小胖老師）逝世，2020年因為在家中跌倒而被判為植物人，今日由其二姊袁藹珍宣布袁惟仁「選擇今天離開」的消息。享年57歲的袁惟仁，除了留下王菲的〈執迷不悔〉和〈夢一場〉等經典作以外，也留下了他對創作和音樂的執著和熱誠。
米倉涼子涉毒不起訴還清白！ 阿根廷男友潛逃海外內幕！
風暴從去年8月麻藥取締部突襲米倉東京自宅公寓爆發，查獲疑似大麻成分藥物和使用器具，米倉當時不在家，但男友在場，檢方鎖定兩人共同持有調查。她多次缺席活動，僅以身體不適代讀，12月底官網首度承認搜查，強調全面配合。日媒NHK補充，男友是米倉2014年離婚後交往的阿根廷舞者，兩人低調同居，事件後男友速離日本，檢方偵查卡關。
讓洪真慶教你「人間清醒」愛情金句！比《單身即地獄》參加者更搶鏡的主持：在單戀中沉船，不妨找個水泡來調整自己的心態
洪真慶因擔任《單身即地獄》主持人而備受海外粉絲喜愛，人氣急升。但很多人不知道她的傳奇人生故事，她不僅是在綜藝節目中逗得觀眾捧腹大笑的主持人，更是打造出價值數十億泡菜王國的企業家，還是在國際時尚舞台上游刃有餘的模特兒。她的經歷宛如一本勵志小說，充滿戲劇性卻又貼近人心，更別提她那些關於愛情與人生的金句，句句直擊靈魂！
牛雜妹走出流產陰霾宣布懷孕 孖老公感動爆喊
「牛雜妹」李亦喬2024年下嫁糖水舖太子爺招永洪，惟二人婚前曾有一段慘痛經歷，牛雜妹曾經流產，如今已事隔近600天，尋日（2日）佢興奮宣布再次懷孕，晒出同老公合照，佢摸住自己巨肚，老公就手執超聲波相，二人一臉幸福。牛雜妹當言：「我經歷了很低迷的一段時間，直到過了快要600天，我再次聽到了那美妙的聲音，我和我老公都哭了，開心了一會兒，又不敢太開心，怕突然的，這一切都會消失…」
〈Golden〉奪葛萊美獎創K-Pop先例，衝破連BTS也衝不破的Grammys高牆
2026 Grammys葛萊美獎完美落幕，今年有不少與K-Pop相關的創先河時刻，有Rosé與Bruno Mars打頭陣演出之外，還有《Kpop 獵魔女團》主題曲〈Golden〉奪「最佳視覺媒體原創歌曲」，成為首支K-Pop歌曲衝上葛萊美獎得獎舞台的作品。
Stanley@MIRROR與李炘頤訂婚 九年愛情長跑開花結果 深情致謝家親友及粉絲
恭喜Stanley(邱士縉）與Alina（李炘頤）！這對被譽為MIRROR隊內「元祖情侶」的甜蜜伴侶，在今日（2月1日）同步在社交平台上公布訂婚消息，並分享多張溫馨照片，正式宣告愛情長跑邁入全新階段。
大S徐熙媛離世一周年 具俊曄設計雕像揭幕 手寫信催淚：下次永遠在一起
台灣女星徐熙媛（大S）於去年2月2日在日本因病離世，丈夫具俊曄與親友及粉絲至今對她仍有無限思念。昨日（2月2日）是大S離世一周年，由具俊曄親自設計的大S紀念雕像舉行揭幕儀式，身穿黑衣的親友們一起齊集在台灣金寶山墓園，在雨中見證代表大S的白色少女造型雕像現身，許多人都彷如跟大S重逢，獻花時忍不住落淚。而具俊曄亦以手寫信悼念愛妻，約定「等我們下次再見的時候，就永遠、永遠在一起吧」。
星光背後 ｜陳松伶憶述半生受盡打擊 做婚前檢查發現不育 ： 係一個遺憾
1985年15歲參加《歡樂今宵》模仿葉蒨文大賽入行的陳松伶(松松)，91年憑《天涯歌女》一劇飾演金嗓子周璇爆紅全港，唱片更大賣六白金。
情人節「我鍾意你」之外的甜蜜告白，《愛情怎麼翻譯？》金宣虎高允貞細膩到骨子裡情深對白：無數語言中，我最想了解的是你的語言
Netflix 影集《愛情怎麼翻譯？》由金宣虎與高允貞主演，一開播就直衝排行榜冠軍寶座！故事講述一位翻譯員與女明星的浪漫愛情故事。劇集更橫跨 4 個國家取景，網友紛紛表示「人靚景靚！」
愛．回家之開心速遞︳每周劇情簡介
愛．回家之開心速遞 每周劇情簡介
2026 Grammys葛萊美獎紅地毯盛況：Rosé、Lady Gaga、Sabrina Carpenter華麗亮相
2026 Grammys 第68屆葛萊美獎登場，是年度首波矚目音樂盛事之一。今年音樂類型多元，被視為K‑pop、拉丁音樂與主流流行全面「同台交鋒」的年度檢視舞台。大家關注得獎名單之外，Grammys 葛萊美獎紅地毯盛況也相當搶眼，一起來看看吧！
具俊曄守候大S墓前1年 韓國主持人見證愛情即淚崩
【on.cc東網專訊】今日（2號）乃台灣女星徐熙媛（大S）辭世一周年紀念，其韓籍丈夫具俊曄至今依然耿耿於懷未能放下，每天繼續於愛妻墓前守候陪伴，並不時掏出平板電腦重溫夫婦倆昔日恩愛點滴，教人相當心痛。近日韓國電視台節目《名人生老病死的秘密》特意派出採訪隊遠赴台灣