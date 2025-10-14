周杰倫認巡演中恐慌發作：無法上台！ 患僵直性脊椎炎「日吞12顆止痛藥」

華語樂壇天王周杰倫近日正式宣佈，將於2026年展開全新主題世界巡迴演唱會，為出道25週年揭開新篇章。這是他歷時6年、橫跨49座城市的「嘉年華」巡演落幕後，送給樂迷的最大驚喜。然而在光鮮舞台背後，周杰倫與僵直性脊椎炎（AS）對抗超過26年，期間多次帶病上場，令粉絲既期待也心疼。

10月11日，「嘉年華」巡演最終站在上海體育場登場，現場湧入超過6萬名觀眾，為這場自2019年啟動的巡演畫下句點。回顧他的演出歷程，幾乎與病痛同行。周杰倫於1999年確診僵直性脊椎炎，發作時行動受限，曾被友人劉畊宏形容「從房間走到門口要花十多分鐘」，嚴重時一天得吞12顆止痛藥。在身體負擔和巡演壓力下，他坦言曾一度出現焦慮與恐慌症狀，發作時甚至無法上台，但仍選擇繼續表演。

周杰倫多年來持續透過治療、游泳與瑜伽維持身體狀態。他的堅持不僅激勵病友，也讓更多人了解僵直性脊椎炎的症狀與挑戰。代表作〈蝸牛〉中「一步一步往上爬」的歌詞，也成為病友間廣為引用的鼓勵象徵。新巡演消息公佈後，粉絲雖然相當興奮，但也有不少人感慨：「從《范特西》聽到現在，只希望他健康平安。」

