不斷更新｜累計 13 名議員宣布棄選立法會
周杰倫認巡演中恐慌發作：無法上台！ 患僵直性脊椎炎「日吞12顆止痛藥」
華語樂壇天王周杰倫近日正式宣佈，將於2026年展開全新主題世界巡迴演唱會，為出道25週年揭開新篇章。這是他歷時6年、橫跨49座城市的「嘉年華」巡演落幕後，送給樂迷的最大驚喜。然而在光鮮舞台背後，周杰倫與僵直性脊椎炎（AS）對抗超過26年，期間多次帶病上場，令粉絲既期待也心疼。
10月11日，「嘉年華」巡演最終站在上海體育場登場，現場湧入超過6萬名觀眾，為這場自2019年啟動的巡演畫下句點。回顧他的演出歷程，幾乎與病痛同行。周杰倫於1999年確診僵直性脊椎炎，發作時行動受限，曾被友人劉畊宏形容「從房間走到門口要花十多分鐘」，嚴重時一天得吞12顆止痛藥。在身體負擔和巡演壓力下，他坦言曾一度出現焦慮與恐慌症狀，發作時甚至無法上台，但仍選擇繼續表演。
周杰倫多年來持續透過治療、游泳與瑜伽維持身體狀態。他的堅持不僅激勵病友，也讓更多人了解僵直性脊椎炎的症狀與挑戰。代表作〈蝸牛〉中「一步一步往上爬」的歌詞，也成為病友間廣為引用的鼓勵象徵。新巡演消息公佈後，粉絲雖然相當興奮，但也有不少人感慨：「從《范特西》聽到現在，只希望他健康平安。」
延伸閱讀
周杰倫、昆凌現身溫網「帶兒子追星」！8歲Romeo正面入鏡 網驚：神複製周董
其他人也在看
Lana Del Rey迷幻歌姬變「放閃女王」，Valentino巴黎大騷曬恩愛：我丈夫是不是很可愛？
Lana Del Rey 日前出席巴黎 Valentino 2026 春夏時裝展，罕有攜同「鱷魚先生」令大家十分驚喜，更與粉絲對話問及「我丈夫是不是很可愛」，完全展露「沐浴愛河的女人」可愛面貌！Yahoo Style HK ・ 14 小時前
混血模特變全能女王跨界人生！石田ニコル35歲的驚人轉型！
講到日本娛樂圈的「斜槓女王」，石田ニコル（いしだ ニコル）絕對是那種讓你看了就想喊「這姐太猛」的存在！Japhub日本集合 ・ 11 小時前
【Yahoo 玄來愛情】女人有感情可以不用工作沒有事業嗎？｜一文和你分析當中危機｜人總要有兩手準備
她找到了經濟穩定的男朋友，覺得可以不用工作靠男人，有問題嗎？玄來愛情 ・ 12 小時前
「打字習慣」意外暴露真實年齡？90後、Z世代「打字手勢＋輸入法」年代差異大公開
誰能想到單純的打字手勢以及中文輸入法也能透露你的年齡？手機鍵盤似乎成為了現代人的年代分界線。有人用單手飛快滑動，有人仍堅持雙手並用，也有人乾脆靠語音輸入打字。別小看你的打字方式，它其實是揭開你年齡秘密的小線索！Yahoo Style HK ・ 15 小時前
魏浚笙Jeffrey自揭有ADHD影響綜藝節目表現 「有時我都好𤷪𤺧自己」
魏浚笙Jeffrey因參與ViuTV綜藝節目《調教你男友》及《膠戰》而為人認識，近年更成為歌影視紅人。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
吃綠色奇異果能變瘦？營養師解析水腫、便秘救星的5大健康要點
擁有高營養價值的「奇異果」時常被我們視為飲食管理、提升健康效能的超級食物，不過除了甜度高且有「小金礦」之稱的黃金奇異果，常見且價格更實惠的「綠色奇異果」更是隱藏版瘦身寶藏！專業營養師高敏敏現身解答：綠色奇異果5大健康瘦身效益，原來大魚大肉後、水腫、便秘等體態困擾都能靠它解決！bella儂儂 ・ 1 天前
M3 iPad Air 回到歷史低價，HK$3,500 購輕辦公、娛樂優選平板｜Amazon Prime Day優惠2025
秋季 Prime Day 前夕，M3 iPad Air 再次回歸歷史低價。目前它的 11 吋型號正在 Amazon 上以低至 US$449 的價格促銷，換算過來大約是 HK$3,500，正是入手的絕佳時機。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
金智媛「貓式」低物慾生活！拍完機場穿搭就換上防塵袋作背包，私下穿搭態度：我只有個開始變髒的環保袋
金智媛作為目前當紅演員，無疑是品牌的寵兒，但個性其實低調的她，偏好低物慾的生活，不時被發現在拍完機場照後，就會換上防塵袋作背包，像是過著貓一般的生活。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
51歲鄧健泓自爆心臟刺痛 身形明顯消瘦面色憔悴？
鄧健泓情史相當豐富，不過2017年選擇修心養性，與女友石詠莉步入婚姻殿堂並移居加拿大，開展新生活。鄧健泓與石詠莉共同經營YouTube頻道，分享夫妻生活點滴及海外見聞。然而，近日鄧健泓上傳一條影片，公開其健康狀況，引起關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
50歲碧咸進駐小紅書打入內地市場！「萬人迷」不到1日已有16.9萬粉絲追蹤，網民高呼「你來晚了，我已經結婚了」
碧咸 David Beckham 近日積極開托內地市場，更正式開通「小紅書」的官方帳號，只需一天已吸納 16.9 萬粉絲追蹤，「萬人迷」魅力沒法擋！Yahoo Style HK ・ 17 小時前
何依婷為愛女舉行180日宴 人緣極佳多位圈中好友到賀
何依婷（Regina）與圈外男友Cedric於2023年結婚，去年12月宣布懷孕5個月喜訊後專心養胎，今年4月誕下B女Rosella，升呢做靚媽。近日佢同老公為囡囡舉行180日宴，除咗精心設計場地佈置，仲有唔少圈中好友到賀。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
93歲胡楓受訪罕黑面要記者即時「講聲對唔住」 羅蘭姐自揭受傷過程
93歲藝人胡楓（修哥）永不言休，而且對任何人都表現和善，難怪在圈中有眾多契仔契女，人緣極佳。不過，向來好脾氣的修哥，前日（10月11日）與90歲好友羅蘭齊齊到郵輪碼頭出席剪綵儀式，卻罕有地因記者一個問題而當場黑面，更即時叫該名記者「講聲對唔住」，獲道歉後才再露笑容，原諒對方的失言。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
MIRROR 9子現身曾樂彤徐浩婚宴 網民笑「齊人過去叱咤」
音樂人徐浩同藝人曾樂彤尋日喺尖沙咀舉行婚宴，唔少圈中人都有出席，包括曾樂彤好姊妹阿Sa蔡卓妍，張繼聰謝安琪夫婦、陳柏宇、周柏豪、陳蕾、張天賦、Jeffrey魏浚笙等。徐浩曾為MIRROR製作歌曲Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
陳奕迅同媽咪哥哥睇林子祥葉蒨文演唱會 獲邀上台合唱《數字人生》佩服前輩「你地係點做到」｜有片
一連五場的林子祥x 葉蒨文《白頭到老WE ARE ONE世界巡迴演唱會– 香港站》今晚舉行尾場，而喺尋晚嘅一場，陳奕迅帶同媽咪以及哥哥陳澤迅一齊捧場。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
炎明熹復出即有大騷做 獲馬浚偉邀請做《勁爆》表演嘉賓
《新城勁爆頒獎禮2025》將於12月27日於香港會議展覽中心Hall 5BC舉行，今年跟去年一樣，頒獎禮於下午3時開始，並將於10月29日舉行發布會。自從去年新城廣播行政總裁馬浚偉上場後，《新城勁爆頒獎禮》成功改革，除了增設公平公正的音統會外，亦破天荒把頒獎禮提早到下午3時舉行。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
54歲阮小儀勇敢「裸辭」，告別工作31年的商台；離開娘家開展個人修行：想安然開始我另一段小路
同一份工作，工作了31年到底是怎樣的體驗？日前宣布將於月底離任商台的阮小儀（小儀），也許能提供答案：「自己也沒想過可以那麼長情。」很多人對她突然離職充滿猜測，但也許工作也如一段關係，緣來時在一起，緣盡時也開始個人的修行，也是合理不過：「一段關係可以那麼長久，必定是雙向的，你對我好，我亦好愛你。」Yahoo Style HK ・ 17 小時前
愛．回家之開心速遞︳每周劇情簡介
愛．回家之開心速遞 每周劇情簡介Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【Yahoo請你睇優先場】《愛．憾事》當生活陷入一片漆黑，只有愛可令人重新出發！
《愛．憾事》故事講述自小過著幸福生活的卡娜，在迎來17歲生日之前，開始與暗戀已久的對象米拿約會，而與她關係親密的阿姨亦將與高中時代的男友成婚；好事成雙，令她心花怒放。可惜世事無常，父親基斯與阿姨珍妮突然雙雙死於一宗車禍，令卡娜與母親莫瑾大受打擊。本應互相扶持的兩人，因莫瑾刻意隱藏慘劇背後的秘密，以及極力反對米拿接近卡娜，導致本已疏離的母女關係更趨惡劣。在喪親的傷痛與重重的矛盾下，她們如何走出陰暗、重啟人生？Yahoo Movies HK ・ 1 天前
黃仁勳親自「快遞」全球最小AI電腦給馬斯克
英偉達 (NVDA) 13 日宣布，旗下全球最小的人工智慧超級電腦 DGX Spark 正式出貨，執行長黃仁勳更化身「快遞員」，親自將首批 DGX Spark 交付給特斯拉 (TSLA) 執行長馬斯克，也呼應 2016 年他親送第一台 DGX-1 給 OpenAI 團隊的歷史時刻。鉅亨網 ・ 9 小時前
東張西望︳牛頭角女子街頭搵阿伯借錢 仲問「200蚊做唔做」主持俞可程露玉臂更搶fo
《東張西望》不時報導城市光怪陸離之事，尋晚就提及一位喺牛頭角出沒、專向上年紀叔叔借錢嘅女子，更疑似有不道德的交易！Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前