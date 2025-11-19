新蒲崗老榕樹群鼠橫行 目擊者：全部都係老鼠
周杰倫昆凌甜曬澳洲追極光照片！結婚10年的天王級愛情關係，多次堅定示愛打倒外界雜音
周杰倫和昆凌，這段「天王級」的戀愛關係備受大眾關注。日前，昆凌在小紅書發布與周杰倫在澳洲成功追極光照片，二人手牽手看著極光，即使只得背影都已經浪漫極了。
周杰倫與昆凌，不經不覺在今年已踏入第十個年頭，孩子都已經有三位了，現在都經常會看到二人為彼此準備驚喜，偶然也會放個閃，讓觀眾都默默感受到粉紅氣泡氛圍，也許他們的夫婦相處之道也值得參考。
周杰倫和昆凌認識的時候，昆凌才只有17歲，昆凌到周杰倫在台北的公司試鏡，有個中間人打了好幾次電話給昆凌，多次邀請她參加一個「周杰倫也會去」的派對。但昆凌不理解為何老是要說個大明星的名字，於是多次拒絕。後來某天她收到周杰倫傳來的簡訊說，邀請她去試音，那天卻由本來的試音變成打籃球，周杰倫還跟她說：「你放了我很多次鴿子。」後來二人相處了半年，決定正式交往。
交往時周杰倫已是天王級數，但昆凌才剛加入了《我愛黑澀會》兩年，當時戀情被爆出，當然不意外地把矛頭都指向女方，覺得她想成為天王嫂，也難免和周杰倫過往那些女神級的緋聞女友作比較。在交往初期，昆凌曾經想過因為周遭的壓力而放棄，談個戀受像是做了件錯事：「覺得好煩，覺得不就是談感情嗎？為什麼不能講？為什麼會有那麼多不一樣的聲音？為什麼會變成這種感覺？好像這是一件很錯的事情。害怕自己說錯話，害怕自己會害到他。」於是當時決定到美國修讀電影，也是散心，甚至是淡化戀情，但不過到埗三天，周杰倫便飛到美國找她，讓她認定了這個人。
兩夫妻能愈走愈遠，總是需要由細節建立信心，令大家對家庭有共同信念。成長自單親家庭的昆凌，對感情容易不安，對成家這回事也偏向悲觀。但周杰倫總是在一些小事情上，讓昆凌對「家」的概念愈見清晰。昆凌很記得長女出生的時候，醫院的空間很小，病床旁只夠空間放一張椅子。那時不時會被脊椎炎困擾的周杰倫就直接在椅子上陪伴，無論是妻子進產房，還是順利生孩子，都一直陪伴，讓她非常感動。「把孩子從月子中心帶回家的那個晚上，我跟Jay還有女兒一起躺在床上，那一刻我好深刻的感覺，我們從兩個個體變成親人，然後有了自己的寶寶，我們是一家人。」後來這家人也由三個變成五個成員，日漸甜蜜堅壯。
