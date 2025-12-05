宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
周杰倫深V大露精實胸肌、無預警丟喜訊，粉絲陷瘋狂！陳庭妮美背線條超仙、秒殺手機容量
台北101今晚閃到不行！DIOR旗艦店的年度節慶酒會，簡直是星光炸裂的時尚嘉年華。全球代言人周杰倫一現身，全場尖叫音量直接破表。他身穿深V西裝、胸前霸氣大開，精實胸肌若隱若現，氣場狂飆、現場瞬間變成追星現場。
他一走出來，尖叫聲像跨年倒數，手機狂拍根本停不下來。周董還笑說：「身上這件外套很獨特，如果比較害羞可以內搭，但因為走秀麻豆沒穿…所以我也沒穿。」一句話讓現場粉絲陷入瘋狂狀態。
受訪時他更無預警丟出喜訊表示新專輯準備中，預計明年3-4月推出，就是要送給歌迷禮物。這句話一出，全場尖叫分貝更是衝破101天花板！
緊接著，DIOR台灣時尚暨保養品牌大使陳庭妮優雅現身， 散發仙氣滿分，成為全場閃光燈焦點。一身黑色緞面上衣，背後有小露背的性感設計，加上立體彩色花朵刺繡裙，整套像藝術品一樣。受訪時表示很喜歡身上這顆包！設計簡約、耐看，又有多種背法，細節也做得很美，非常驚艷。
新生代女星林奕嵐表示今天這套就是「碰撞美學」！休閒的灰色條紋上衣配上超優雅的白色立體花朵裙，手上這個綁了蝴蝶結的Lady Dior更是甜到不行，完全符合自己最近越來越少女的狀態。她分享平常穿衣也愛混搭，越休閒配越甜美越好玩。
Dior全新節慶裝置以奇幻花園為靈感，融合籐格紋、Dior Oblique 緹花、法式印花與八芒星等經典符碼，呈現時裝、珠寶、腕錶與家飾作品，打造充滿魔法與祝福的 Dior 節慶世界。從櫥窗到店內，每一處都閃耀著節慶光芒，帶來跨越現實與夢境的佳節氛圍。
可愛警報響！超人氣袋鼠QUOKKA旅行箱＋小物、治癒力滿點…太妍、Karina愛用粉色行李箱，少女心爆棚
TWICE Mina一套牛仔迷你洋裝美炸全網、大秀性感鎖骨，連1公里表參道燈海都變背景！
保證零失手！女神庭沼珉冬季私服、根本仙女穿搭教科書，高級顯瘦、配色公式直接奉上
深圳野生動物園門票買一送一、人均$64起！盡覽近萬隻野生動物＋動物表演｜深圳親子景點
深圳有不少玩樂景點，不少港人都會趁假日和家人或朋友來個深圳短線遊！今次推介的深圳野生動物園，佔地60多萬平方米，集野生動物保護、展覽、環境科普教育為一體。今次Klook推出港澳居民專享深圳野生動物園門票買一送一優惠，折後每位只需$64，超抵！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
日本超重大的文化改變！ 他們竟然吃剩菜了？原因是⋯
日本文化中在外用餐時普遍不能將剩菜打包帶走，主要是怕會有食安疑慮，但日前日本的餐廳卻出現「打包熱」，原因是？Japhub日本集合 ・ 20 小時前
大埔宏福苑五級火｜消防員親述憶火場煉獄，環境惡劣被迫放棄經過。逾百五人死五級火背後，英雄們難以啟齒的無助與心靈煉獄。
大埔宏福苑五級火｜消防員親述憶火場煉獄，環境惡劣被迫放棄無助經過。大埔宏福苑早前發生五級奪命大火，造成逾百人死亡慘劇。當社會聚焦於逝者安息及災難起因之際，身處烈焰前線的消防員，他們所承受的生理極限與精神創傷，同樣需要大眾正視。近日，有女網民於社交平台Threads發文，分享了「第一身」偷聽到參與救援的消防員親述火場經歷，談及救災消防員的衝擊與無助，令人心酸淚崩。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：iCable、kowloon.flower@ThreadsMedical Inspire 醫．思維 ・ 21 小時前
《尋秦記》電影版｜內地演員白百何加盟力壓宣萱郭羨妮做女一？ 百億票房影后曾陷「派帽」風波
過去有都市傳說之稱的電影版《尋秦記》早前已宣布將於明年元旦日上映，在最新公布的先導海報上，演員名單的首兩位為古天樂、林峯，第三位為內地女演員白百何，甚至比原班人馬宣萱、郭羨妮及滕麗名更前，目前電影公司暫未公布白百何的角色資料，神秘感十足。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
宏福苑五級火｜恒基地盤出「零容忍禁煙令」？ 帶煙即炒兼罰款五千 入「黑名單」永不錄用｜00後「地盤仔」直擊實況
大埔宏福苑早前發生五級火，被指疑與工人吸煙有關，引發各界關注地盤防火及安全管理。昨日社交平台Threads出現一張疑似在恒基旗下地盤拍攝的「禁煙令」告示，與一般文字提示不同，是次告示設計帶強烈視覺效果，樓主亦在帖文中直言：「呢啲咪榜樣囉」。28Hse.com ・ 1 天前
宏福苑五級火｜批評政府文章遭大公報 FB 屢改內容最終刪帖 屈穎妍回應：是人家的自由｜Yahoo
大埔宏福苑五級火造成 156 死，2,000 戶無家可歸，追究責任和制度改革成為救災後部份重點。官媒《大公報》Facebook 專頁昨日（2 日）刊登了建制傳媒人屈穎妍所寫文章〈先治好惹來蒼蠅的腐爛〉，稱「國安法可以捉蒼蠅，但條件是要先治好惹來蒼蠅的腐爛」，「但願這場火能燒醒一些人」。不過專頁「追蹤黨媒」今日（3 日）指，文章刊登後先後被改 7 次，其中標題的「腐爛」一詞就被改成「問題」，內文「燒醒一些人」就被改成「警醒我們」，「撼動官僚制度」的倡議被刪，並有個別段落遭全段刪去。《Yahoo 新聞》今午並發現，屈穎妍的文章已經從《大公報》專頁刪除，無法瀏覽。Yahoo新聞 ・ 1 天前
吳君如愛女陳是知獲邀出席巴黎名媛舞會 公主富二代雲集 網民：花錢就能進 ？
名人界一年一度盛事巴黎名媛舞會Le Bal上周六舉行，呢場盛宴被稱為「年青版Met Gala」，出席嘅都係富豪同顯赫世家嘅子女，西班牙嘅公主、英國公爵千金、時裝設計師嘅下一代先有資格獲邀Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
高市早苗意外發言掀議論！ 日本準備好要大反攻了嗎？
現任首相高市早苗日前在東京出席一場由沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）等單位舉辦的投資論壇時， 直接把漫畫台詞搬上國際舞台，用了一句讓《進擊的巨人》粉絲聽了都會精神抖擻的英文：「Shut up and invest everything in me.」Japhub日本集合 ・ 1 天前
玉木宏結婚7年再做老竇 老婆木南晴夏秘誕第2胎
【on.cc東網專訊】憑劇集《交響情人夢》的「千秋學長」一角走紅亞洲的45歲日本男星玉木宏，私生活一向低調。他於2018年與40歲女星老婆木南晴夏結婚後，已育有一名小朋友的他，今日(5日)宣布再做老竇，獲對方誕下第2胎。東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
新聞女王² ｜ 佘詩曼5分鐘「掃射」陳曉華場口勁貼地 網民激讚：「表情演的真好，有委屈有不甘有不捨」
昨晚播出的《新聞女王²》絕對可以高潮迭起形容，除了夏文汐的出場帶來非一般張力，張家妍（李施嬅飾）離開SNK、及Man姐（佘詩曼飾）與唐芷瑤（陳曉華飾）的當面對質，亦在網絡引發極大迴響。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
郭珮文冇工開坦承須動用積蓄 博到盡以新造型北上拍劇
郭珮文（Juliana）2023年以一頭金髮造型參選香港小姐競選，加上擁有驕人上圍，令人留下深刻印象，獲封「最強body」。雖然五強止步，但亦獲簽約TVB，隨即加入《法證先鋒6 倖存者的救贖》劇組及參與扮嘢真人騷《福祿壽訓練學院》等拍攝工作，當時佢嘅得寵程度更勝同屆港姐冠軍莊子璇。不過，郭珮文今年工作停步，坦承近期都冇劇集拍攝，收入受到影響，已經開始要動用積蓄。而近日，郭珮文終於有新工作，參與內地劇《為何她們愛上我》拍攝，正式回歸演員身份。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
鄧兆尊揭藝人捐款有壓力？ 爆公開捐款內情：做善事唔係講俾人聽攞彩
大埔宏福苑上周三（11月26日）發生的五級奪命火災，逾百人不幸葬身火海，慘劇震驚全球，香港以至各地都有募捐行動，許多演藝界人士亦慷慨解囊。不過，藝人是否公開捐款、金額多寡卻成為網民「監察」對象，其中曾拍AV的素海霖捐出「四位數」善款亦被質疑，她爆seed反嗆：「捐幾多關你x事！」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
學生失望校內聖誕活動取消 教育局：調整活動前須取共識｜大埔宏福苑五級火
大埔宏福苑上月26日發生五級火，造成嚴重傷亡。距離聖誕節還有3星期，不少學生都期待學校舉行派對、綜藝表演等活動，惟陸續有學生透露校方已決定取消相關慶祝活動，紛紛在社交平台大吐苦水，分享失望感受。教育局回覆《am730》指，據悉有學校因應大埔火災而調整本月活動，提醒學校調整活動安排前須仔細考慮校情，並與學生、家長保持良好am730 ・ 21 小時前
此前從未公開的愛潑斯坦島嶼新照片曝光
US Congress 美國眾議院監督委員會的民主黨成員公佈了此前從未公開過的傑弗里·愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）臭名昭著的私人島嶼的照片和影片。 這些照片和影片似乎展示了這個處位於美屬維京群島的住所內的幾間臥室，以及一間牆上掛著面具、電話上快速撥號鍵寫著名字的房間。 該委員會的民主黨領袖羅伯特·加西亞（Robert Garcia）在一份聲明中表示，這些照片和影片共同構成了一幅「令人不安」的愛潑斯坦世界的景象，公佈這些照片和影片是為了「確保公眾知情權」。 ...BBC News 中文 ・ 20 小時前
47歲吳建豪暴瘦！陸網瘋傳「4個月瘦20kg」 他親曝原因：還挺明顯
47歲的吳建豪12月2日在社群上曬出一張自拍照，暴瘦模樣立刻引發討論。身高180公分的他，在照片中臉頰明顯凹陷、脖子變得細瘦，不少粉絲直呼「變得太瘦了」，意外掀起熱議。姊妹淘 ・ 23 小時前
專訪｜佘詩曼因許紹雄離開更珍惜身邊人 拍戲談戀愛已當拍拖 談「義氣」形象：朋友對我嚟講重要過一切！
佘詩曼兩年前因《新聞女王》迎來事業新高峰，最近播出的《新聞女王2》同樣大熱，讓她成為流量密碼：Yahoo 娛樂圈 ・ 45 分鐘前
日本企業對華依賴度揭盅 Uniqlo、無印良品排名靠後 有一行業「最難離場」
日本《週刊文春》公布日本企業「中國依存度」排行榜，電子與半導體企業最難抽身，Uniqlo、無印依存度卻不到 20%，反映中日供應鏈微妙關係。Yahoo財經 ・ 1 天前
大埔宏福苑火災第8日 貓貓於宏志閣單位終等到主人回來團聚
【動物專訊】大埔宏福苑火災造成多人傷亡，刺痛了許多人的心靈，仍然有許多人和動物生死未卜。有動物主人至今沒有放棄任何找回心愛動物的機會，即使沒有被波及火燒的宏福苑宏志閣現場一直被封，許多獨留屋內的動物，主人一樣如坐針氈，其中高層單位一隻貓貓QQ卻一直不見了。在斷水斷糧下八日，貓主今日終於可以進入單位現場，並成功尋回愛貓QQ。 貓貓QQ今年1歲，是一隻非常細膽的貓貓，貓主賴小姐和兒子黃先生連日來均有在網上尋貓，等候消防搜救的消息，惟即使日前消防員入屋，都沒有發現QQ的蹤影。今日賴小姐終獲准返回單位執拾，沒想到一打開門，來迎接的竟然就是QQ，人貓平安團聚。 賴小姐對本報表示，回去單位時發現鐵閘已被爆開，但大門關上，打開門便見到QQ出來迎接，「他表現得很開心，但後來見到我後面有陌生人，又嚇到躲回我間房的床下底。」她坦言：「這段日子我吃不下睡不到，十分擔心QQ，看到QQ平安，我和兒子都很開心。」她兒子黃先生也說：「他選擇留在家等我們返來，真的好開心。」 98歲的王婆婆今日亦返回宏志閣單位執搭，還帶著她的芝娃娃愛犬。她在火災發生當日，在外籍女傭協助下逃生，當時狗狗一度走失，幸聰明的小狗跑到地下等候香港動物報 ・ 1 天前
銀行出手攔截改地址騙徒 「災民證」點解係權威證明？
政府及社會各界全力為宏福苑災民提供援助，但有騙徒想「混水摸魚」，到銀行試圖改地址為騙取援助鋪路。多間銀行均作出應對方式攔截騙徒，其中「災民證」就成為認證身份關鍵。Yahoo財經 ・ 21 小時前
羅霖晒29歲大仔香港大學碩士畢業照 被女同學包圍大讚兒子魅力四射
1991年亞洲小姐冠軍羅霖自1996年與富商前夫劉坤銘結婚，低調淡出娛樂圈；2013年，羅霖選擇離婚並獨力撫養三個兒子：大仔劉子榕（Nathan）、二仔劉子熙（Jordan）及細仔劉子晉（Jonathan），透露離婚背後涉及家暴和第三者插足嘅辛酸。日前，羅霖29歲嘅大仔Nathan已順利取得香港大學碩士學位，Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前