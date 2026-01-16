Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

周杰倫澳網「掉在地上」的太陽眼鏡被熱搜，同款眼鏡原來是Gentle Monster

周杰倫（Jay Chou）日前參加2026年澳洲網球公開賽前夕舉行的 AO 1 Point Slam 活動，雖然在比賽中落敗，但仍然引起熱話！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

（Getty Images）

（Getty Images）

（Getty Images）

最吸睛之一的就是他佩戴的那副太陽眼鏡，他在比賽前戴著入場，到正式打比賽前，一手把眼鏡掉在一旁，意外成為焦點。

（IG@australianopen）

這副被掉走的太陽眼鏡原來是來自 Gentle Monster 的 Lix 01 款式，是 2025 秋冬系列中的產品，售價為 HK$2,500，想入手周杰倫同款太陽眼鏡的話，鎖定去買吧！

Gentle Monster Lix 01 star-embellished sunglasses

價錢：$2,611

SHOP NOW

廣告 廣告

Gentle Monster Lix 01 star-embellished sunglasses

Gentle Monster Lix 01 star-embellished sunglasses

UNIQLO $39「保暖神襪」搶斷市？如踩在柔軟的毛毯上的Heattech襪子，還有哪些襪值得入手？

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流時尚：

帶貨女王Jennie、Lisa都加持Margiela，這5款單品在2026年要進駐時尚迷衣櫃

Hermès愛馬仕本命馬年來了！新款馬首馬蹄頸鏈耳環首飾亮相

PUMA新年「黑色雙皮扣鞋」很搶手！3款馬年新鞋詢問度超高，深紫色仿馬毛Speedcat上架