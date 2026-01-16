又一步｜周杰倫：「藝術從不是孤芳自賞。」

「新年禮物？確實有準備，那就是我的新專輯！」12月，周杰倫於台北101出席品牌活動，當主持人問起春節賀禮時，他的笑顏再也藏不住，嘴角帶有些神氣，突然驚喜宣佈全新創作將在2026年正式推出，使在場的所有人無不忘情尖叫，引起騷動。隔日，他走進men’s uno的封面故事，在即將推出第16張專輯的前夕，不僅與我們聊音樂、論表演，還道起了他對AI洪流的看法，談及他在藝術收藏的見解。相信你也期待他的全新創作，但在此之前，我想你需要先更新一下這位亞洲流行天王的所有紀錄。

下一張「最偉大的作品」⋯⋯

Dior米色男裝風褸、淺藍色直間男裝裇衫、灰色男裝反向領呔

周杰倫，華語男歌手，詞曲創作家，演員和製作人，導演以及流行音樂引領者。他的獲獎名單，從第一張專輯的金曲獎「最佳流行音樂演唱專輯」、叱咤樂壇流行榜「生力軍男歌手」、中華音樂人交流協會「年度十大單曲」，到時至今日的中文流行音樂YouTube點擊率霸主、IFPI全球專輯銷量排行榜榜首，以及金曲獎獲獎紀錄保持人⋯⋯這位美國《時代》雜誌認證的亞洲流行天王、CNN評選的百大最具影響力人物還不停歇，將在2026年推出他的第16張專輯。說起睽違超過三年馬上要面世的作品，周杰倫神情從容，但言談中可以發現他的興奮。雖然他語帶保留，想將這份心意留給歌迷，但聊到全新專輯中自己最期待與粉絲分享的部份，周杰倫難掩自豪的態勢說道：「大家可以期待一下，這張專輯超過十首歌，MV拍得蠻用心的，有一些彩蛋！」。

Dior米色男裝風褸、淺藍色直間男裝裇衫、深藍色男裝牛仔褲、Dior Jett男裝袋、灰色男裝反向領呔

可能很多人會好奇，在現今洗腦舞曲當道的年代，為何他還在音樂的影像花費那麼多的心力？這位哥帥氣的摸了摸下巴，不假思索地回答道：「我喜歡讓大家有意想不到的感覺」。從第一張同名專輯到《最偉大的作品》，不管是出神入化的琴技、神乎其技的樂曲，抑或寫進心坎的歌詞，「驚喜」一直如影隨形的體現，也對應到他去年剛結束的《嘉年華世界巡迴演唱會》。

用「演唱會」跟上哥的腳步？

Dior淺啡色外套、淺藍色直間男裝裇衫、白色絲綢男裝圍巾、藍色男裝牛仔褲、Dior Roadie鞋、黃色蝸牛吊飾

這場為期將近六年的巡演自2019年於上海啟程，特別嘉賓從張惠妹、成龍、五月天到古典鋼琴家郎朗，甚至就連球星林書豪都是座上賓，更不談台下的各路巨擘。論起演唱會的陣容，周杰倫謙虛地說自己的朋友不多，所以大家看到的都是那幾個，但細查《嘉年華世界巡迴演唱會》的資料會發現，這一共有110場、累積近288萬人次的演唱會為周杰倫再次創下了多項紀錄，像是首位解鎖全日本最大音樂表演場地K-Arena的華人、首個以個人專場登上台灣台北大巨蛋的歌手，此外更成為首位在新加坡國家體育場連開三場演唱會的亞洲音樂人，並於長沙迎來演藝生涯的第400場個人演唱會。周杰倫從不避諱「爭第一」的個性，但也因如此，底下的歌迷們總能最快體驗精彩，搶先感受驚喜。

Dior粉紅色男裝冷衫、深藍色男裝牛仔褲、四葉草男裝頸鏈

列出這些事蹟後，周杰倫不以為意，看見訪問問題中「是否還有想要嘗試甚麼類型的演唱會？」，他點了點頭：「我想做『快閃演唱會』。」聽見這位引領流行音樂先行者的躍躍欲試，我們緊接著問：「怎麼會想要做『快閃演唱會』？」周杰倫沒有猶疑，脫口而出：「這其實是身體告訴我的，像是最近的狀態很好，我就會想試看看在前幾天跟粉絲預告我要在哪裡唱，周末大家可以直接來。」眼前蠢蠢欲動的周杰倫，似乎早已盤算許久，但山羊座的他仍不忘顧全大局，補充道：「雖然這對我來說比較輕鬆，但執行上有困難，因為場地、設備跟團隊也都需要提早預約，不然『快閃』的模式除了很好玩，也能讓演唱會壓力不會這麼大，畢竟有些歌迷為了演出特地飛來看，那個負擔真的有點重」。

人生的藝術――「傳承」

Dior灰色人字紋男裝大褸、藍色男裝半拉鏈衛衣、淺藍色直間男裝裇衫 淺藍色男裝牛仔褲、藍紅間紋領呔、Dior Archie皮鞋

不僅在演藝事業持續探索極限，不斷推陳出新，周杰倫近年來也在不同的領域開疆拓土，其中「藝術收藏」就是另一個不容忽視的焦點。如今作為藝術收藏家的一員，他不只經常在自己的社群曬出名畫，更因見多識廣，於2021年受蘇富比之邀，擔任「Contemporary Curated : Asia」首次在亞洲舉辦藝術拍賣會的策展人，為大會精選了多位國際大師與當代藝術家的作品，並在香港舉行的公眾預展及拍賣會締造100％成交佳績，完美演繹將藝術與流行文化的結合，在藝術圈寫下新史外，也奠定他的非凡眼光和強大影響力。論起周杰倫興味盎然的藝術，他與我們談到自己對於收藏的獨特見解：「藝術從不是孤芳自賞。」拍攝封面當天，周杰倫的媽媽也來到現場，在闡述自己對於「藝術」的想法時，我們不禁聯想他買下這些畫作後，是否會跟身為美術老師的媽媽分享？周杰倫先是酷酷的笑了一下，肯定的說會，然後將目光轉向坐在一旁的化妝師杜哥，打趣的補充道：「像是跟我的化妝師聊，就聊不出甚麼話題。」惹得現場工作人員哄堂大笑，宛如是在看現場版《周遊記》。延伸這一題，我們更追問他是否會希望小孩也要能看懂他的收藏？周杰倫收起笑容，點了點頭，認真地回答道：「那是當然！還是希望他們能理解作品的故事或是背後的寓意」。

AI 浪潮的中流砥柱

Dior淺啡色外套、淺藍色直間男裝裇衫、白色絲綢男裝圍巾、藍色男裝牛仔褲

是啊，那個寫出〈聽媽媽的話〉、〈黑色幽默〉、〈算甚麼男人〉、〈愛情廢柴〉的音樂才子如今已有三個孩子，而談起爸爸經，周杰倫眼裡閃爍著和煦的光芒，說著女孩對於藝術的潛能、男孩情有獨鍾的網球，他的腦海裡不僅有藍圖，更有一股暖流。除了自家的孩子，在專訪的末段，我們也聊到了當代的全球創作者趨勢。作為被無數音樂人、創作者、藝術家、設計師當作目標的周杰倫，已經叱咤樂壇超過四份之一個世紀，究竟怎麼看待近年來人工智慧橫行各產業的發展？這位哥自信地回答：「AI可以取代很多事情，但我覺得旋律很難被頂替。」並與我們分享他早在擔任歌唱節目的導師時就對此有所察覺，尤其是某次學員使用了 AI生成的歌詞，使自己對這一科技的力量感到訝異，他搞笑地說：「所以方文山真的要小心！」。

Dior 綠色男裝 Bar 西裝外套、黑色男裝褲、四葉草男裝頸鏈

最後，接續世代浪潮的話題，我們聊起了接下來的「新星」。我們好奇對他來講，這些人是否需要具備甚麼重要的能力、非凡的特質嗎？周杰倫細數了一下，「原創力」不可考，「獨特性」數不完，在撥開層層的歷史扉頁，細細剖析後，坦言：「『爆發力』和有強烈音樂性的『舞台魅力』特別吸引我。」而面對如今的創作環境，他也補充：「現在人選很多、競爭太強，確實需要比較長的時間磨練，但還是一定要做得『開心』，這樣東西才會好；雖然有點困難，但千萬不能忘記」。

