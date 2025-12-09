周柏豪被「內地醫院」改圖變名醫 竟然唔係詐騙

周柏豪近年主力內地發展，參加過唔少綜藝節目，喺內地有唔錯嘅知名度。近日有網民發現一張「杭州黃龍中心醫院」嘅傳單，上面印有疑似周柏豪被移花接木成為「香港名醫」、「主任醫師」嘅傳單，並且指該醫生「杭州巡診」、「擁有18年豐富巡診經驗」。唔通連詐騙集團都睇中柏豪嘅靚仔樣，用嚟招搖撞騙？

周柏豪變名醫？

有眼利網民睇到傳單上嘅電話號碼1984－1112，即係周柏豪嘅出生日子！而「坐診日期」2025年9月13日當日，喺杭州黃龍體育中心的確有一場周柏豪嘅粉絲見面活動。呢張傳單，相信係內地周柏豪fans嘅應援物。有網民指內地唔少fans都有將偶像肖像整成名醫單張，又啱喎！見到自己鍾意嗰粒星，真係藥到病除架。

周柏豪9月喺杭州黃龍體育中心的確有一場粉絲見面活動

