周永恆疑似被捕獲日頭拎住罐酒出沒屋邨 身旁女伴膊頭有老鼠嚇親網民
負面新聞一籮籮嘅周永恆，曾於網台節目《娛樂好好玩》被爆近年喺生活上有少少困難，指佢要送外賣維生，又曾經喺菜檔攞菜頭菜尾。因為踩「風火輪」送外賣被起訴嘅周永恆透露過佢已經轉行做裝修。早前有網民喺啟德街頭遇見周永恆busking，認為佢歌喉唔錯，有人認同之餘更感慨Roy將一手好牌打爛。
正評持續唔到一陣，又有網民聲稱喺啟德屋邨區遇見周永恆，相中男人背住鏡頭，以街坊look背心短褲示人，但重點係日光日白拎住罐疑似黑啤，更被目擊網民指「4點未夠已經飲到面紅紅」。呢位疑似周永恆嘅造型同當日busking類似。而疑似周永恆身旁女子一頭粉紅夾雜金髮，但有眼利網民赫然發現該女子膊頭有隻白老鼠！有自稱認識該女子嘅網友話，金髮女子有養白老鼠做寵物。
周永恆同趙頌茹因為拍劇集《青出於藍》而撻著，拍拖多年後喺2010年奉子成婚。曾經反叛嘅周永恆因為信仰而有改變，但係到2014年，周永恆被爆同模特兒公司助手兼拍檔嘅港視小花劉依靜（Ruby）有婚外情，周永恆同Yu因此發生爭執，Yu被周永恒推跌令面部受傷，Yu報警處理。周永恆被控傷人罪，判守行為18個月。唔夠一個月，周永恆去到Yu外家要求見兩個女，被Yu父母拒絕之後爆粗兼吐口水，周永恆再次被捕，今次被判監2個月緩刑18個月。周永恆喺出軌事件後接受訪問，聲淚俱下咁讀出公開悔過書，自稱人渣兼鬧自己「賤格，鹹濕同貪玩」，但係同Yu都係離婚收場。本來周永恆答應俾贍養費Yu同兩個女，但係2個月後冇再俾錢，Yu戶口得返幾萬蚊仲要湊住2個女，要出山賺錢養家，做過凍肉公司文員，又復出做model同出活動搵錢。
趙頌茹早前北上為馬天佑嘅音樂會做嘉賓，有網民將分享演出片段，認為Yu歌喉仍有好大進步空間。
