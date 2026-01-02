周深唱粵語串燒歌賀元旦 感激港人支持圓啟德夢

【on.cc東網專訊】內地歌手周深於啟德主場館舉行一連兩場演唱會，昨晚（1日）迎來尾場，大批「生米」（周深粉絲統稱）到場支持偶像，全場爆滿。演唱會於7點開始，周深以一身粉紅色古裝登場，以歌曲《浮游》揭開序幕，又以廣東話與觀眾打招呼，演唱《若夢》時更把歌詞最後一句「唯願你能得到拯救」改為以粵語唱「因為你哋我才得到拯救」，大冧歌迷。

其後周深在台上換上一身王子造型服裝，邊換邊與粉絲笑言：「我是你們2026年演唱會見到的第一個歌手」，演出期間又拎起菠蘿包及雞蛋仔的造型物，大讚香港美食多。為香港場演出，周深特意帶來粵語歌曲串燒，一口氣連唱多首膾炙人口的歌曲，如《敢愛敢做》、《獅子山下》、《海闊天空》及《祝福》，引爆全場大合唱，其後又演唱多首鄧麗君的歌曲，如《甜蜜蜜》、《路邊的野花不要採》、《我只在乎你》，更清唱《月亮代表我的心》，展現出深厚唱功。

在點歌環節中，第一位來自杭州的女歌迷向他不停示愛，又感激他一直唱下去，並點唱了《Think Of Me》，而第二位則是香港女歌迷Amy，她指自己連看了兩場演唱會，身邊有很多朋友都想來看，可惜搶不到票，更感激周深令她的生活更加精彩，周深聞言不禁感動表示，無想過自己不太懂粵語，香港卻有很多人聽過他的歌，隨後便演唱Amy點的《撲通撲通》。而在Encore環節中，周深演唱了《大魚》、《小美滿》、《好好生活》及《財神到》等。

騷後周深接受訪問，表示對於自己是首個在啟德開騷的內地歌手感到夢一樣，從來無想過自己能做到，又指很多內地人受到香港電影或電視劇影響，陪伴他們成長，因此在今次粵語歌曲串燒中，最重要是經典程度，即使是哪一代人，亦會被它的力量和感染力感動到，連自己在學習歌曲時，也感動到想落淚，很榮幸有這些經典作品陪伴自己成長，亦很榮幸可以來港開騷。而問到他會否計劃出一張粵語專輯，他就以粵語表示：「你太睇得起我」，又笑言明天就出，直言自己從來無想過，但其實很想做，又透露今次開騷收到很多前輩的花牌，如張學友、楊千嬅、李克勤等，作為後輩感覺很幸福和溫暖，亦很感激大家的支持。

問到他對啟德場館的感受，周深直言：「太漂亮了，昨天大家一齊跨年的時候，我第一次在室內聽到幾萬人一起去叫我的名字，我覺得太美好了，那一下感覺自己有點要飛上天了。」又透露特別為舞台添加了新的設備，增添更加多可能性。而問到香港場的歌曲編排上，周深就指把內地的《好運來》轉成香港的《財神到》，更笑言唱完像在過春節，提前祝大家馬年行大運，馬到功成。

至於問到他為何選唱該幾首粵語歌曲？他就表示當初曾思考過兩場要唱不同的歌曲，但大讚這幾首歌特別有力量，令人聽完像叉滿電一樣，尤其是《海闊天空》，感覺在內地任何人都會識唱，雖然不是自己的歌曲，但認為這樣優秀的作品值得傳承下去，令更多人去聆聽和演唱。周深又透露一開場演唱普通話歌曲時，很害怕歌迷會很安靜沒有反應，所以當聽到這麼多人願意一起去接唱時，覺得是所有香港歌迷朋友送給自己的一份禮物，被大家有愛和溫暖的聲音回應，就像回到家一樣幸福。

此外，提到香港歌迷的應援，周深大讚香港歌迷直接，又笑言不知道是否因為室內，覺得應援聲更大，見到歌迷製作地鐵站和帆船應援廣告亦很感到震驚，無辦法相信真的發生了，感覺一大群人愛着很幸福，周深又透露今次來港品嘗了雲吞麵、菠蘿包和紅豆冰，大讚好食，更指有機會希望再來港吃吃喝喝玩玩，因為這裏有太多的回憶。

