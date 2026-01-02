周深巡迴演唱會•香港站 | 榮登「啟德倒數第一人」 藉《財神到》送新年祝福 率萬人大合唱高呼幸福

橫跨2025 年12月31日與2026年1月1日的兩場周深「深深的」巡迴演唱會•香港站跨年紀念場，昨晚在在香港啟德體育園圓滿舉行。作為首位登上啟德體育園開唱的內地歌手，除了將演出時間延展至三個半小時外，更專誠準備了串燒廣東歌包括《敢愛敢做》、《獅子山下》與《海闊天空》等金曲，掀起全場高潮，成功締造啟德萬人大合唱的黃金畫面！兩日來已有多位城中名人入場支持，當中更包括文化體育及旅遊局局長羅淑佩局長，羅局長觀賞後更在社交平台表示十分欣賞周深的表演並大讚：「這一刻我身在啟德聽着周深的天籟之音，又實在有點忘我呢！」

為了配合首次在啟德主場館開騷，製作團隊在舞台設計、燈光與音響系統上花盡心思，演唱會音響總監亦是北京奧運音響總工程師的金少剛老師表示：「是次演唱會採用與Taylor Swift等國際巨星巡演同款，甚至部分配置更高規格的頂級音響系統，稱得上是全球首屈一指的音響，能為所有觀眾提供最極致的聽覺體驗。」除了沿用國際頂級音響、超寬幅裸眼3D大螢幕外，更在延伸台上增加三段總長80米的數碼控制「冰屏」，並引入360°「旋轉伸縮機械臂舞台」及「實景科技仿生獸」，拉近與「生米」們的距離，為歌迷送上兩場國際級的視聽盛宴！

網上直播與全球歌迷同步跨年

近期熱門的全運會吉祥物「大灣雞」驚喜登場，與周深共舞，令現場充滿歡樂氣氛！作為「啟德倒數第一人」，周深獻唱《小美滿》與全場觀眾倒數，更同步開啟網上直播，跟世界各地的「生米」齊齊跨年，線上有超800萬人參與觀看直播，踏入零時零分後，隨即送上經典廣東歌《財神到》，憑歌寄意向全球「生米」送上新年祝福，別出心裁！ 一連兩場周深「深深的」巡迴演唱會•香港站跨年紀念場為香港跨年演出帶來全新體驗，難怪「跨年倒數」、「萬人合唱」、「用歌聲迎接新年」等現場片段在各大社交網站「洗版」，令人回味無窮！

興奮狂晒廣東話兼高唱《海闊天空》

周深於騷後受訪時仍難掩興奮，除了大晒廣東話祝大家新年快樂、身體健康外，更即席再唱了一小段《海闊天空》，活力十足！對於成為首位在啟主場館開騷的內地歌手，周深直言是「不敢想像」的事情，感謝「生米」的支持讓自己圓夢，更大讚啟德主場館設計漂亮。他說：「很榮幸可以來到香港啟德開唱，實在是不敢想，不敢想！因為我不會說粵語，所以一直懷疑香港真的有人聽過歌手周深嗎？擔心沒有人跟我大合唱，當聽到全場跟我合唱普通話歌曲時，感覺就像回到家一樣，很幸福，多謝香港歌迷給予我的巨大力量！而且我是第一次在室內的體育場開唱，跨年時第一次在室內聽到有幾萬人喊我的名字，感覺像是要飛上天，我覺得太美好、太幸福了！」

感激香港天王巨星送花籃支持

周深表示為了啟德主場館特意增設延伸梯，歌單上也作出改動，不但跟全場觀眾跨年，更送上《財神到》跟大家提早過年，預祝大家馬年行大運！他說：「這次演唱會港風滿滿，最難忘是唱粵語組曲的環節，太棒了！因為大部份內地人都深受香港電影與劇集影響，港風是從小陪著我們長大的，原本想兩天選唱不一樣的粵語金曲，但太多經典無法取捨，尤其是《海闊天空》，你在內地隨便找個人也會唱，很榮幸可以在啟德唱粵語歌，也想將這些金曲傳承下去，令『10後』也能感受到歌曲中的力量，傳唱下去！」周深亦特別感謝香港的天王巨星如成龍、劉德華、張學友、楊千嬅、李克勤、容祖兒等送上花籃支持，令他倍感溫暖！

