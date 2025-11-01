周深成首位內地歌手登上啟德主場館舉行跨年演唱會 國寶級歌手少年時未變聲曾失自信

2014年參加內地節目《中國好聲音》第三季出道的湖南歌手周深，有內地「國寶級歌手」之稱的他將於2025年12月31日至2026年1月1日在香港啟德主場館舉行《深深的》跨年紀念場，並為其巡迴演唱會香港站場次，也是首位登上啟德主場館舉行跨年演唱會的內地歌手。

出生於湖南的周深自小便被發現擁有天賦異稟的嗓音，參加合唱團及歌唱比賽，不過在他初中時因尚未變聲而曾經令他不敢在別人面前唱歌，直到在高中時參加校內的歌唱比賽奪得冠軍，並重拾對唱歌的自信。

2010年，他曾於網絡平台上以化名及不露臉形式唱歌。直到2014年，仍在烏克蘭就讀大學的他參加《中國好聲音》第三季，雖然在比賽中途已被淘汰，但亦因此正式出道。他先後推出過兩張專輯，並獲得多個音樂獎項，如今成為首位在啟德主場館舉行跨年演唱會的內地歌手。