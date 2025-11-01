舊電單車注入香港靈魂 一群大叔製造鐵騎浪漫
周深成首位內地歌手登上啟德主場館舉行跨年演唱會 國寶級歌手少年時未變聲曾失自信
2014年參加內地節目《中國好聲音》第三季出道的湖南歌手周深，有內地「國寶級歌手」之稱的他將於2025年12月31日至2026年1月1日在香港啟德主場館舉行《深深的》跨年紀念場，並為其巡迴演唱會香港站場次，也是首位登上啟德主場館舉行跨年演唱會的內地歌手。
出生於湖南的周深自小便被發現擁有天賦異稟的嗓音，參加合唱團及歌唱比賽，不過在他初中時因尚未變聲而曾經令他不敢在別人面前唱歌，直到在高中時參加校內的歌唱比賽奪得冠軍，並重拾對唱歌的自信。
2010年，他曾於網絡平台上以化名及不露臉形式唱歌。直到2014年，仍在烏克蘭就讀大學的他參加《中國好聲音》第三季，雖然在比賽中途已被淘汰，但亦因此正式出道。他先後推出過兩張專輯，並獲得多個音樂獎項，如今成為首位在啟德主場館舉行跨年演唱會的內地歌手。
沈月化身白蛇 仙氣再升級
【on.cc東網專訊】現年24歲、有最美星二代之稱的沈月，昨日（31日）網晒多張古裝造型照，本身已經靚爆鏡的她，原來古裝造型更加省鏡，可謂宜古宜今，拍得住媽媽邱淑貞後生時。沈月今次於杭州西湖取景，穿起白色古裝服，扮演《白蛇傳》的白素貞，拿着傘子和酒杯，表情動作都東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
前亞視小生甄志強離世 傳打波心臟出事致死
【on.cc東網專訊】前亞視小生甄志強離世終年59歲。有傳他打波期間心臟突然出事致死。消息一出震驚娛樂圈。甄志強太太方心媛今日（30日）發布訃告：「先夫 甄志强先生於2025年10月21日於上海安詳辭世，蒙塵世之緣盡，歸天地之寧靜。彼一生溫潤如玉，藝耀香江，德澤東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
竇靖童、宋妍霏被目擊「十指緊扣遛狗」！互動親暱爆戀情 網曝：已獲王菲認可
10月29日，竇靖童與宋妍霏被拍到聚餐後一同遛狗，畫面中兩人十指緊扣，互動自然親密，竇靖童一手牽狗繩、一手牽著宋妍霏，吸引網友討論。姊妹淘 ・ 20 小時前
271萬粉不知她現場秒殺氣場！ 濱邊美波大河寧々前先跑路！
2000年8月29日石川縣出生，157公分B型血，11歲就去東寶灰姑娘試鏡，拿下新人獎直接出道😲。2015年《まれ》演女主角妹妹，全國阿姨圈瞬間淪陷；Japhub日本集合 ・ 1 天前
何伯認錯向仔女道歉︰我踩咗落個氹度 表明離婚仲大爆何太同男士過從甚密
何伯（何煊）何太（葉秀定）去年因為喺TVB節目《東張西望》申訴，何伯同年紀相差30載以上嘅第二任妻子閃婚後，何伯細女喺同何伯聯名銀行戶口提取450萬元積蓄，何氏夫婦迅速成為網路紅人。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
郭富城60歲人生贏家！背後兩位「情緒支柱」：方媛產後4天陪過生日、經紀人賣房相助度難關
郭富城迎來60歲生日，不僅狀態維持良好、氣質依舊，還喜迎第三個女兒，堪稱事業與家庭兩得意。而他背後的幸福支撐，來自兩位長年默默付出的女性——妻子方媛與經紀人小美。姊妹淘 ・ 22 小時前
37歲裕美IG出PO公開首次到韓國整容 直言要整到好似全智賢
現年37歲嘅裕美，喺2002年參加歌唱大賽奪冠後加入樂壇，星途一直平平，但戀愛生活豐富，直至2018年情歸林作，至今感情相當穩定，經常拍片打情罵俏。近年裕美不時被指外貌有變化，甚至有人猜測佢整容。去到近日，裕美喺社交網站出PO上載一條「我的整容歷程 in 🇰🇷」影片，表示自己首次前往韓國整容。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
33年零負評閨蜜！張柏芝、黎姿探班合體 「骨相美人」逆齡同框驚呆網友
54歲黎姿近日驚喜現身張柏芝錄製綜藝《一路繁花2》探班，兩人一見面立刻小跑相擁、貼臉耳語，重現當年《倚天屠龍記》中「趙敏摸臉」的經典畫面。45歲的張柏芝瞬間露出少女般笑容，靠在黎姿肩頭，黎姿則貼心蹲下替她整理旗袍領口，親暱互動讓網友驚呼：「這真的是50多歲的狀態嗎？」姊妹淘 ・ 23 小時前
李雲迪遭網紅指控 酒店房趁她吃安眠藥「做齷齪勾當」
「鋼琴王子」李雲迪2021年10月被爆出嫖妓醜聞後，形象盡毀嘅佢事業更係跌落低谷。2年前重新復出巡演站穩陣腳之際，網上又有消息傳出他又出事。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
《巨塔之后》大結局 ｜陳煒陳展鵬化身「復仇者聯盟」 明塱醫院將面臨最大危機？！
戴德橋（陳展鵬飾）連同方欣（陳煒飾）和王啟心（陳楨怡飾），三人聯合壓低明塱集團股價，再籌集資金大手買入，企圖成為集團最大股東Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
英國安德魯王子遭剝奪所有頭銜榮譽 被勒令搬離王室住所｜Yahoo
英國王室宣布，國王查理斯三世已正式啟動程序，剝奪安德魯王子（Prince Andrew）尊號、頭銜及榮譽，今後他會以本名安德魯・蒙巴頓・溫莎（Andrew Mountbatten Windsor）作為稱號；王室並已經通知他搬離王室住所，搬到私人住所居住。Yahoo新聞 ・ 1 天前
2025韓國10大最靚仔男神排行榜！日本票選絕世神顏：車銀優僅排第2、孔劉第10名上榜
從全球爆紅的Kpop到浪漫滿分的韓劇，韓國男藝人的魅力早已超越國界。今年，日本女網民再度票選出「最靚仔韓國男神排行榜」，由1,194位10至50代女性參與投票，最後選出10位連日本女生都為之心動的真正韓流代表！Yahoo Style HK ・ 1 天前
陳康堤宣布與日本混血男友分手 ： 會永遠支持對方
陳奕迅與徐濠縈女兒陳康堤今年出道成為歌手，同時戀事亦備受關注，本月初更曾高調放閃，與日本混血模特兒男友Shou Honda合照，但今日康堤已宣布分手。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
據報日本《超級戰隊》開播 50 年後將完結 啟發《Power Rangers》等多部超級英雄作品︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】啟發美國《Power Rangers》系列的日本特攝作品《超級戰隊》據報將在開播 50 年後結束播放。消息指，由於周邊商品及活動收益不足以支撐製作成本，節目將停播。其播放機構朝日電視台拒絕就「未來節目安排」評論。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
專訪｜郭晉安《金式森林》與陳曉華「愛上」對方 因一對子女盡量避談戀情 相信緣份有上帝安排
最近由郭晉安、陳曉華（Hera）主演的劇集《金式森林》，口碑收視皆越來越好，當中一對主角譜忘年戀，陳曉華更指自己真的愛上了安仔。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
11月演唱會懶人包｜ 鄭秀文聯同張敬軒／MIRROR／Mew／FTISLAND／G-DRAGON／aespa／CORTIS一文睇清
香港在11月迎來演唱會季節的序幕，多場重磅演出密集登場。當中雲集本地及海外超紅歌手、人氣偶像及rapper，份量相當盛大，包括有鄭秀文聯同張敬軒的拉闊音樂會、Mew、FTISLAND、韓國MAMA頒獎禮、楊千嬅、Jer柳應廷等。Yahoo!為大家整理了11月演唱會時間表，一文即刻睇清時間表及購票連結！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
財富自由！《新世紀福音戰士》作曲家靠版稅「每月入帳八位數」：嗨到想跳舞
以《新世紀福音戰士》配樂聞名全球的日本國寶級音樂大師鷺巢詩郎，最近在日本電視節目中，分享了他驚人的版稅收入，光是靠著過去創作的音樂，就能讓他每一個月左右，獲得破千萬日圓的豐厚版稅。Yahoo Tech HK ・ 20 小時前
朱芸編音樂會開金口 「被二胡耽誤了的歌手」 林志炫、黃妍任嘉賓 周慧敏、女友Winka現身捧場
香港二胡音樂家及電影配樂師朱芸編於前晚（10月29）假西九文化區自由空間大盒完成一年兩場《Between Worlds》音樂會，吸引本地及跨界音樂藝術家及圈中好友到場支持，包括周慧敏、謝安琪、王丹妮、女友Winka及馬天佑等等，其父母亦親身到場支持！Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
經典動畫歌曲「殘酷天使的行動綱領」30週年，作詞者自稱還沒看過《新世紀福音戰士》
1995 年播出，至今仍擁有龐大粉絲的動畫《新世紀福音戰士》，其經典主題曲「殘酷天使的行動綱領」（残酷な天使のテーゼ）至今同樣問世 30 年，其作詞者及川眠子最近卻在個人社群 X（推特）上驚人的透露，自己至今還沒有看過這部動畫，在網路上引發熱烈討論。Yahoo Tech HK ・ 22 小時前
何潤東為拍戲狠瘦6kg 超結實身材全曝光
[NOWnews今日新聞]台灣和新加坡合作的影集《夜半11點學校見》歷經3個月在台灣、新加坡兩地的拍攝，終於殺青了，主要演員何潤東為此劇在2個月內猛減了6公斤，在劇中展現了結實、小麥色膚色的帥氣外型，...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前