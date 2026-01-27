錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
周渝民帶老婆喻虹淵看王心淩演唱會！ 8歲女兒乖巧坐爸媽中間萌翻
1月24日，周渝民帶著妻子喻虹淵和女兒，一同現身王心凌在台北小巨蛋舉辦的「SUGAR HIGH 2.0」巡迴演唱會，並與陳喬恩、Alan夫妻坐在同一區觀賞演出，難得一家三口同框引發關注。
從現場畫面可見，周渝民一家與陳喬恩、艾倫並肩而坐。為了保護孩子隱私，他們8歲的女兒全程戴著黑色口罩，坐在爸媽中間安靜看表演，只露出側臉與背影。雖然沒有正面入鏡，但乖巧模樣仍讓不少網友直呼可愛。
周渝民對於私人生活向來低調，但先前曾分享跟孩子相處的趣事，自曝在家播《流星花園》等過往作品給女兒看，沒想到女兒疑惑地問：「這是你嗎？」在家裡他就是個普通爸爸，沒有明星包袱，女兒還會笑著提醒他減肥。周渝民也透露，女兒會好奇他的劇本內容，讓他多了一個重新檢視表演的機會。
分手18年… 周渝民罕見提起大S「精神不好時，是熙媛接住我」
林俊傑電影院約會被捕捉！和小21歲女友七七低調放閃 網揪線索「可能已同居」
1月26日，林俊傑與女友七七在新加坡電影院被網友巧遇。畫面中兩人穿著休閒、神情自然，雖低調但也顯得甜蜜。姊妹淘 ・ 1 小時前
方力申演唱會罕晒溫馨三代同堂照 太太葉萱產後狀態曝光 網民：佢老婆真係好靚
方力申再為歌迷送上驚喜，於舞台上首度公開三代同堂全家福，太太葉萱（Maple）產後嘅正面照亦首次曝光，引起網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
梁藝齡罕有露面表明冇戲癮 「最有氣質任盈盈」一年經歷大車禍喪母專心傳道
曾經係TVB花旦嘅梁藝齡（原名梁珮玲）成為基督徒多年，近年專注傳道之外，更成為「中華聖經文物館」館長Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
張寶兒拍片指與2歲大仔有拗橇 網民批評做法：傷害性挺大的
張寶兒（Bowie）與袁偉豪喺2017年因拍攝TVB真人騷節目《打工捱世界II》而撻着，拍拖3年後結婚，2023年誕下大仔「袁咕碌」袁晞祐，去年再誕下細仔「袁氹氹」，一家四口幸福愉快。近日張寶兒拍片上載到社交網站表示自己第一次與2歲「袁咕碌」有拗橇，結果引起網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
林俊一性侵未成年學生罪成判囚43個月 曾參加《中年好聲音》 戰友支嚳儀曾批評林行為令人髮指
參加過TVB《中年好聲音》第一季並打入一百強嘅歌唱導師林俊一，因涉及非禮及普通襲擊男學生案件，早前被區域法院裁定9項非禮及兩項普通襲擊罪成立。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 分鐘前
碧咸全家出動見證Victoria授勳儀式 大仔Brooklyn同老婆Nicola繼續冇影
自從大仔Brooklyn同富家女Nicola Peltz結婚後，前英格蘭國腳球星碧咸夫婦同呢個仔及新抱關係惡化，日前Brooklyn更發長文控訴，碧咸與Victoria破壞他與太太Nicola的關係，明言唔想同家人和解。「我不是被控制下作此決定，而是第一次站出來為自己發聲，我的父母無止境地破壞我的感情，從婚禮前就一直沒有停止過。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
Jisoo同款Dior新包清單！2026最新話題包款、價格一次整理
身為 Dior 迷，一定有發現品牌最近的風格悄悄變了！在新任創意總監 Jonathan Anderson 掌舵下，最新 2026 春夏系列包款不只保留 Dior 一貫的優雅輪廓，還多了幾分年輕、浪漫又帶點玩味的氣息，從細節設計到整體比例都讓人眼睛一亮。無論是重新演繹的經典包型，還是首次亮相的全新設計，都迅速成為時尚圈關注焦點。本篇就幫你一次整理 Dior 最新包款重點清單，帶你快速掌握本季最值得入手的話題新作。Beauty美人圈 ・ 22 小時前
張學友巡迴演唱會香港終章 ｜即將「失業」學友心情複雜 台上公開感謝太太及兩個女兒
20場 《張學友60+巡迴演唱會香港終章》昨晚於紅館上演尾場，全場座無虛席。64歲的學友雖然唱足20場，但狀態繼續大勇，encore唱足12首歌。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
單文柔帶陳展鵬坐高鐵唔講去邊 安排大型煙花慶生
【on.cc東網專訊】視帝陳展鵬與單文柔（Phoebe）向來是圈中模範夫婦，早前展鵬49歲生日，獲太太炮製連環驚喜，認真有心思。Phoebe昨日在社交網晒慶生片，Phoebe片中帶展鵬來到高鐵站，展鵬稱：「等咗咁多日，一直都唔知我生日要去邊，只係知道要嚟搭高鐵，東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
Pizza-BOX全線結業｜23年歷史畫句號！前身Domino's高峰期14間店 網民嘆：性價比高過PHD都做唔住
香港餐飲業寒冬再添一員傷亡！經營長達23年的本地連鎖薄餅品牌「Pizza-BOX」，近日被發現全線結業，其位於觀塘的最後一間分店已於2026年1月悄然落幕。這個前身為 Domino's Pizza 的品牌，曾是不少港人的平價Pizza首選，如今正式走入歷史，令大批網民大感惋惜，慨嘆「以後冇得食芝腿多士」。Yahoo Food ・ 46 分鐘前
李亞鵬離婚14年罕見提王菲！直播爆「女兒比較像媽」 李嫣1句話讓他笑噴
2026年1月，李亞鵬在直播中聊到一段與女兒李嫣的舊事，提到「嫣兒比較像她媽媽，不太像我」，一段話引起不少網友討論。姊妹淘 ・ 1 天前
張曼玉法國冒雨摘無花果做果醬 真實狀態曝光 網民錯重點： 外套邊個品牌
61歲影后張曼玉（Maggie）淡出幕前多年，移居歐洲後享受大自然生活，去年開設小紅書帳戶分享近況，日前她上載最新影片，顯示她身處法國波爾多（Bordeaux）的郊外，駕車到路邊停下Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Angelababy著高訂禮服宣傳國產運動鞋 激嬲國際知名設計師
Angelababy早前為內地運動鞋代言，出席直播活動，為隆重其事，她特別穿上高訂禮服，配上品牌產品現身，怎料引起高訂品牌設計師的反彈。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
歐倩怡7字真言疑暗示新歡比郭晉安性格好 自爆男友肌肉型體能好
歐倩怡（Cindy）與郭晉安於2006年結婚，一直被認為是模範夫妻，直至2024年無預警下宣布離婚，結束18年婚姻，而一對仔女郭令山及郭以雅與爸爸郭晉安同住。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
BLACKPINK啟德開騷掀熱潮 內地客湧港超跨年近三成 業界倡跳出人數及消費框框 以盛事推動城市行銷
韓國人氣女團BLACKPINK相隔3年再度來港開騷，上周六首次在啟德體育園主場館，打響全球巡迴「DEADLINE」香港站頭炮，掀起「粉紅」熱潮。除大批「BLINK」(歌迷暱稱)為搶企位前排「神位」，通宵在館外瞓睡袋守候外，啟德零售館一帶有多個應援熱點及打卡位，讓一眾粉絲朝聖。演唱會同時推高訪港旅客數字，演唱會首日內地來港人次逾18.8萬，比跨年多出約4萬，增逾28%。有旅遊業界認為演唱會經濟應升至「城市行銷」層面；另有議員指，旅遊業「留客」方面仍有進步空間，倡推出演唱會優惠套票，增旅客在港過夜意欲。am730 ・ 9 小時前
「老公，下輩子一定要再找到我！」Lulu、陳漢典婚禮誓詞太浪漫 讓全場都哭了
藝人 Lulu（黃路梓茵）與陳漢典昨（25）日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，現場席開70桌，邀請約650位親友到場見證。現場氣氛溫馨，新人一進場就忍不住落淚，在交手儀式中，Lulu先擁抱父母，由Lu爸親手將愛女交託給陳漢典，氣氛相當感人。隨後進入誓詞環節，兩人真情流露、哭成一片，也成為整場婚禮最動人的時刻。姊妹淘 ・ 23 小時前
葉舒華3D胸形全看透 白Bra谷爆北半球
【on.cc東網專訊】韓團i-dle台籍成員葉舒華近日挑戰性感尺度，於社交網上載一系列辣照，見她外搭白色西裝外套，裏面竟只着上白色Bra Top，超貼身剪裁令3D胸形表覽無遺，更激露出北半球，加上展現零贅肉、緊緻的美腰線條，即時令粉絲暴動，大讚「辣翻了」、「美出東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
江旻憓自爆「5時起床」 是職場的人生勝利組嗎？
新一屆立法會焦點的巴黎奧運女子重劍金牌得主、旅遊界議員江旻憓，近日在立法會會議後自爆早上5時起床，向記者表示生活「越嚟越好」。事實上「5時起床」的作息管理，可稱為加入「5am Club」（5點早起俱樂部），常被視為人生成功的法則，甚至有研究指早起可帶來正面的心理影響，感覺自己「已經贏了一天」，領先還在睡覺的人；外國商界名人如蘋果Tim Cook，也屬於這種「晨型人」，不過比江旻憓還要早差不多一個小時起床Yahoo財經 ・ 1 小時前
2026 東京親子遊最強攻略：10大市內景點、近郊秘境、特色餐廳、酒店優惠全集
日圓匯率咁抵，仲唔帶細路去東京？Trip.com 幫你執好 10 大必去親子景點：由迪士尼、LEGO 樂園到豐洲 teamLab，加碼推介 3 大近郊牧場同多啦A夢博物館！仲有 Pokémon Cafe 預約攻略同 3 間推介親子酒店。即睇 Google Maps 無障礙行程貼士，全家玩得輕鬆又慳錢！Trip.com ・ 20 小時前
2026「麂皮手袋」熱潮超旺！李洙赫同款Tory Burch、凱特王妃也愛的Demellier都有超美麂皮手袋上架
2026年1月未還完，已經有不少話題手袋燒起購買慾！「麂皮手袋」在年初還是很旺，從去年看到李洙赫拿著的Tory Burch水桶袋，到Jennie很常加持的Alaia都瘋狂推麂皮手袋。未有心水想買哪款麂皮手袋嗎？來來來，這裡給你2026麂皮手袋推薦，讓你買個新手袋迎接新年！Yahoo Style HK ・ 5 小時前