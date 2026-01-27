周渝民帶老婆喻虹淵看王心淩演唱會！ 8歲女兒乖巧坐爸媽中間萌翻

1月24日，周渝民帶著妻子喻虹淵和女兒，一同現身王心凌在台北小巨蛋舉辦的「SUGAR HIGH 2.0」巡迴演唱會，並與陳喬恩、Alan夫妻坐在同一區觀賞演出，難得一家三口同框引發關注。

從現場畫面可見，周渝民一家與陳喬恩、艾倫並肩而坐。為了保護孩子隱私，他們8歲的女兒全程戴著黑色口罩，坐在爸媽中間安靜看表演，只露出側臉與背影。雖然沒有正面入鏡，但乖巧模樣仍讓不少網友直呼可愛。

周渝民對於私人生活向來低調，但先前曾分享跟孩子相處的趣事，自曝在家播《流星花園》等過往作品給女兒看，沒想到女兒疑惑地問：「這是你嗎？」在家裡他就是個普通爸爸，沒有明星包袱，女兒還會笑著提醒他減肥。周渝民也透露，女兒會好奇他的劇本內容，讓他多了一個重新檢視表演的機會。

