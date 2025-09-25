周湯豪曝送香水告白失敗 新專輯求好延1週

▲歌手周湯豪（如圖）今（25）日出席CREED香水記者會，提及他曾送香水給女生表達心意的往事，但沒有勇氣直接告白，只敢走在她後面，最後失敗收場。（圖／CREED提供）

[NOWnews今日新聞] 歌手周湯豪今（25）日出席香水品牌記者會時受訪，分享他和香水的緣分，也意外自曝一段青澀的告白往事。他透露，高中在美國讀書時曾送香水給一個女生，但因為太過害羞，沒有直接告白，只敢走在她後面，這段感情最後無疾而終。周湯豪也藉此公開表示，即將發行的數位專輯《LOVE RAGE HOPE》為求更加完美，發行日會比原訂日期延後1週，在10月3日上線。

▲周湯豪（如圖）自曝曾送女生香水，沒有親口表達心意，因此錯過一段緣分。（圖／CREED提供）

周湯豪表示，人生中第一瓶名牌香水是多年前朋友贈送，一瓶要價上萬元，是他負擔不起的香水天花板，他認為香水是很私人的東西，可以給人一種感受，也能在短時間內展現一個人的個性和氣質。

新專輯金屬吼腔 練到鄰居以為出事

對於新專輯的搖滾風格，周湯豪坦言，母帶與混音的版本已多到數不清，他自認對細節很刁鑽，總希望能在最後一刻還能有調整的機會。他表示，為了駕馭新歌中的「吼腔」，他不斷鑽研與練習，在家練習時甚至擔心門口送餐的外送員會以為家裡發生了什麼事，他表示吼腔一門專業技術，需要不斷磨練才能避免聲音沙啞。

▲周湯豪（如圖）表示，數位專輯《LOVE RAGE HOPE》原本這週要出，但為了讓大家聽到最完美及最佳的音樂品質，將延後到10月3日上線。（圖／CREED提供）

周湯豪說，上週在Live House的演出是第一次公開演唱這麼多新歌，雖然很有壓力，但看到歌迷從驚訝到最後玩得非常嗨，讓他覺得很過癮。他解釋，這次特別選擇Live House開唱，是因為他已經超過十年沒有在Live House表演，希望透過小場地與歌迷近距離互動，享受那種親密感，這是與巨蛋演唱會不同的體驗，對他而言也更有趣。

