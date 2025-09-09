周湯豪自認不好把且難約！比莉反應曝光

▲周湯豪（如圖）因為新專輯《LOVE RAGE HOPE》現身，許久不見，視覺和實際上都瘦了不少，他表示目前已瘦了5公斤。（圖／環球音樂提供）

[NOWnews今日新聞] 歌手周湯豪今（9）日為了新專輯《LOVE RAGE HOPE》現身，許久不見，視覺和實際上都瘦了不少，他表示目前已瘦了5公斤，同時大方分享自己私下其實是個不愛社交的I人，感情世界也因為個性而隨緣，且媽媽比莉也不會關心他的感情事。

▲周湯豪是hit FM9月大台柱，為了新專輯，他運動和飲食控制，目前瘦了5公斤。（圖／hit FM提供）

瘦身祕訣大公開！靠運動和飲控甩肉5公斤

周湯豪透露，為了維持體態，他近期瘦了5公斤，過程並不是很容易，他嘗試過多種方法，發現一開始體重幾乎沒有動靜，讓他一度覺得沒用，直到1個多月後，體重才突然開始下降，他表示，他的祕訣是，白天基本上不吃東西，只吃晚餐，且晚餐也盡量不吃澱粉，或吃得很清淡，除了飲食控制，他也會搭配運動，特別是網球，因為訓練強度較高，所以他都自己練習。周湯豪表示，現在他已經找到瘦身的訣竅，不像以前年輕時，一有壓力就會變胖。

新歌〈我的i〉主打熱音社學長人設，周湯豪自爆自己其實很「I」（孤僻），他說超級久沒受訪，能不出席公開場合就盡量避免，也承認自己很難被朋友約出門，跟朋友約一個月能見一次面都算難得，因為他基本上不參加任何聚會。若是被丟到一個都是陌生人的派對，他會覺得很累，甚至只想待5分鐘就離開。不過他也笑說，這樣的個性大家已經習慣了，以前可能被誤解為耍大牌，現在大家聽了新歌〈i人〉後，反而更理解他的「I人」屬性。

感情隨緣不強求 單身多年不著急

談到感情生活，周湯豪認為自己是個喜歡用作品跟外界溝通的人，儘管感情空窗一段時間，他也不追求身邊一定要有伴，他形容自己像是一個會為了喜歡的人而改變的人，但目前還沒遇到這個讓他改變的對象，他也坦承自己應該「不好把」，甚至會因為異性主動搭訕而感到害怕，追他的人應該會很痛苦，他目前滿腦子都是工作，讓他可以更專注在音樂上。

即將在9月19日有台北專場演出，周湯豪表示壓力不小，因有很多新專輯的歌曲，許多甚至還在製作中，這對他來說是全新的挑戰，雖然壓力大，但他仍非常期待這次的表演，也歡迎歌迷們一起來同樂。他特別點名這次的表演會有粉紅色的元素，呼籲大家可以多穿一點粉紅色。

