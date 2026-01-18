周潤發參加渣馬10公里賽事 鼓勵老友記一齊跑步 Alton@MIRROR四字回應姜濤轉會 林家謙首度出賽即挑戰半馬

今天是一年一度渣打馬拉松，大批藝人都有參與賽事，而第四年參賽的周潤發則參與了10公里賽事，他跑到東區走廊的時候，即被大班跑手包圍合照，場面墟冚。

周潤發參加渣馬10公里賽事做陪跑員 鼓勵老友記一齊跑步 Alton@MIRROR四字回應姜濤轉會 林家謙首度出賽即挑戰本馬

發哥過去兩年曾參與半馬賽事，今年改為參加10公里賽事。發哥心情大好，出發時見到傳媒時不斷微笑向傳媒揮手，而跑到東區走廊的時候，不少跑手見到發哥即要求合照，發哥也來者不拒，停下來在賽道旁邊與眾人逐一自拍，展現一貫的親民作風，而他最終以2小時23分完成賽事。

賽後他向傳媒表示享受賽事最重要，他說：「開心到不得了，沿途有風，有太陽，好涼好舒服。」今次他與鮑起靜、鄭則仕等人一同參與賽事，他說：「唔好跑得快，最緊要慢。今日係陪朋友跑，我哋幾個加埋幾百歲，所以唔自在成績，志在完成。希望我哋可以做到示範，年紀大嘅人都跟我哋一齊跑步。」被問到整個路段那一段最難跑，發哥笑言：「一難咪行，見到斜路就唔好跑。」

除了發哥與他的朋友之外，林家謙、Alton@MIRROR、蕭正楠及黃翠如兩夫婦、劉江、Stone@試當真、力臻、林熙彤、陳家樂、連詩雅、「阿臣」曾贊學、Phoebus@P1X3L等都有參與賽事，其中林家謙首度出賽即挑戰半馬，並以2小時13分鐘完成，衝線後他接受傳媒訪問時表示：「我係咁㗎，成日鍾意越級挑戰，今日成績應該同平日差唔多，有教練一齊練，會set目標，連咗幾個月，今次嘅成績都幾滿意。」問到之後我會再挑戰全馬，林家謙說：「俾我唞吓先，都想keep住Regular咁跑步，至於半馬就睇心情。」

而參與10公里賽事的Alton，最終以49分09秒完成賽事，知道成績後，Alton表示：「衝線時間幾理想，自己目標都係四字頭，要慶祝一下，不過返去要背劇本，聽日要拍劇。其實以前有跑開，上年忽發奇想跑返，之前嘅成績都係四字頭，今日唔係我最好成績。」Alton又透露：「最初有幾個MIRROR兄弟都想一齊跑，但慢慢就得返我一個（佢哋縮？）又唔好用個縮字。」記者另外有提問關於姜濤轉會事件，Alton笑說：「我知今日要回應姜濤轉會事件，想跑快啲返嚟答你哋問題。或者我引用AK嘅回應『空穴來風』，江湖嘢用江湖方法了解。」