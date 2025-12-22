周潤發宴請過百昔日TVB外景組舊同事聚餐 網民大讚：好有人情味

一鳥小紅書

國際巨星周潤發（發哥）一向念舊又親民，近日佢宴請昔日TVB外景組嘅近百名舊同事喺酒樓聚餐，而前TVB劇務兼曾在《單戀雙城》中飾演「椰青哥」一角的綠葉演員洪一鳴（一鳥）、已故著名演員廖啟智遺孀陳敏兒及前TVB金牌監製潘嘉德等等。事後洪一鳴喺小紅書上載當晚聚餐嘅照片到小紅書同網民分享，並感謝發哥。

洪一鳴喺小紅書出PO，上載當晚聚餐照片，並寫上：「在場大部分人起碼都認識35年以上，非常難得聚會，多謝發哥請客」。從照片中所見，周潤發著上黑色運動外套配黑色鴨舌帽現身，打扮依舊低調樸素。另外，雖然佢已經70歲，不過佢面色紅潤及神采奕奕。

呢個PO一出，唔少網民紛紛留言大讚發哥，例如「發哥可能是tvb出身的所有明星裏對tvb最長情的一個」、「這麼看來發哥真不錯啊，他都離開tvb幾十年，居然到現在還請舊同事吃飯」、「發哥好大方呀，為什麼我在內地看到有些人說他一毛不拔」、「發哥很有情義啊」及「好有人情味」等等。

