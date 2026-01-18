曾比特回歸香港大展拳腳出廣東歌 彌補過去幾年遺憾
渣打馬拉松2026｜70歲周潤發與好友一起跑10公里賽事，關於跑步發哥想說的是：志在完成
渣打香港馬拉松2026在1月18日舉行。作為渣馬常客的周潤發發哥，今年以70歲的姿態繼續參與其中，並與好友們劉江、鄭則仕、鮑起靜一起跑10公里賽事。發哥受訪時笑言大家「加埋幾百歲」，關於是次成績，發哥指，「唔係志在成績，志在完成」。
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
去年2025年參與半馬賽事的發哥，以2小時24分33秒完成，是他的個人最好成績。發哥對上一次參加10公里賽事是2023年，是他首次參與，並以1小時3分58秒完成。至於今年，發哥以2小時00分23秒完成，看到成績，相信好多人都會有所疑問，而發哥指，「唔係志在成績，志在完成」，亦指跑步不在於跑快，最緊要「慢」。
發哥是次跑渣馬號召一眾好友，一起跑的劉江指，「年紀大嘅人都跟我哋一齊跑步。」問及下年會否再參與賽事，發哥指，「如果佢哋領軍自己跑得掂10K，我咪去返21k（半馬）嗰面。」發哥亦大讚跑步當時天氣很好，「開心到不得了，又有風又有太陽。」至於全馬，發哥表示「等多廿年啦。」
關於跑步，發哥從踏入60歲時才開始認真跑步，發哥曾在訪問中透露指，自己因為拍攝太多動作電影，有「寒背」問題，想透過運動來改善身體，而跑步、慢跑是有助改善姿勢，因而令發哥培養晨跑半小時的習慣。不只發哥自己去跑步，也會組成跑步團，很多藝人如劉嘉玲、張艾嘉都有跟發哥去跑步、行山。
發哥也分享圈中好友誰跑步最有進步，「最進步應該是劉江師傅、鮑姐（鮑起靜）、鵬哥（盧海鵬）。他們這樣的年紀，仍然跑5公里，真的很厲害。我都很佩服他們，有時我都要向他們學習。那顆堅持很好，盧海鵬跑過1年後會在家裡練習，好厲害。」
「跑步如果你堅持住，其實是一件很難的事。」對於要每天做同一樣的事其實很容易感到枯燥，發哥那顆堅強繼續跑是最難也是最值得學習。
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
《愛情怎麼翻譯？》金宣虎高允貞Netflix韓劇一口氣12集上架！靚人靚景輕鬆愛情小品，浪漫到令人想戀愛
周潤發與李載允渣馬難得相遇掀熱話！40歲《體能之巔2》爆肌韓國演員，熱愛跑步更精通巴西柔道
其他人也在看
周潤發參加渣馬10公里賽事 鼓勵老友記一齊跑步 Alton@MIRROR四字回應姜濤轉會 林家謙首度出賽即挑戰半馬
今天是一年一度渣打馬拉松，大批藝人都有參與賽事，而第四年參賽的周潤發則參與了10公里賽事，他考到東區走廊的時候，即被大班跑手包圍合照，場面墟冚。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
渣打馬拉松︱終點線現混亂 工作人員步入賽道中間拍手祝賀 亞季軍選手受阻險釀碰撞︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】一年一度體育盛事渣打香港馬拉松今日（18 日）舉行，在終點衝線位置發生一段插曲。根據影片顯示，當男子馬拉松全場冠、亞、季軍相繼抵達終點時，多名賽事工作人員及田徑總會高層突然步入賽道中間，意圖向冠軍跑手拍手祝賀，結果差點與正全速衝線的亞軍及季軍選手相撞。Yahoo新聞 ・ 1 天前
渣打馬拉松︱至少 30 名跑手不適送院 2 人情況危殆 送律敦治醫院搶救︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】渣打香港馬拉松今日（ 18 日）舉行，今屆賽事共有 7.4 萬名跑手參加，截至早上 11 時，共有 22 名跑手需要送院，其中兩人情況危殆，送往律敦治醫院搶救。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
馬拉松｜陳茂波鄧炳強盧寵茂等跑領袖盃 霍啟剛：分兩日舉行助吸引更多跑手
香港馬拉松今日舉行，項目包括多名政商界人士參與的領袖盃。早上7時許在灣仔運動場起步，然後前往維多利亞公園終點，全長約2公里，參加者包括財政司司長陳茂波、保安局局長鄧炳強、醫務衞生局局長盧寵茂與妻子盧彩雲、行政會議成員陳清霞等。警務處行動處長呂錦豪、警務處副處長(行動)葉雲龍、「一帶一路」專員何力治和金融發展局主席洪丕正等都有參賽。am730 ・ 23 小時前
馬拉松｜半馬男冠軍陳雨繁讚港觀眾熱情 新加坡施文麗「陪跑」變奪冠
香港馬拉松今日舉行，全長約21公里的半馬拉松賽事清晨5時半由尖沙咀彌敦道出發，約一個小時後已經有跑手衝線。賽事男女子組冠軍均由非本地跑手包辦，男子組由來自北京的21歲陳雨繁以1小時7分56秒勝出，女子組則是來自新加坡的施文麗，成績為1小時20分56秒，以6秒優勢力壓本地代表屈旨盈。am730 ・ 22 小時前
馬拉松｜全馬冠軍衝線田總人員入賽道拍手 亞軍季軍險撞上
香港馬拉松今日舉行，在終點維多利亞公園發生驚險一幕。全馬男子挑戰組冠軍衝線後，為他拉起衝線帶的渣打集團國際業務總裁、香港金融發展局洪丕正等人，在比蘇尼衝線後隨即為對方拍手歡呼，並聚集於賽道中央位置，結果從後跑至的亞軍和季軍選手需要閃避，幸未有撞到洪丕正和影響排名，雙方幾乎擦身而過。《am730》正向大會查詢。am730 ・ 18 小時前
差點與朴寶劍跑渣馬！喜愛跑步的不只周潤發，這些明星也是馬拉松常客
渣打馬拉松在日前1月18日完美落幕。今年有周潤發發哥以及劉江、鄭則仕、鮑起靜一起跑之外，林家謙、MIRROR成員Alton也參與其中。其賽在開跑前，Threads已在說看到朴寶劍、前NewJeans成員Danielle名字出現在半馬選手名單中，可惜最後二人沒有出席，差一點點就可以在渣馬場上遇上偶像。Yahoo Style HK ・ 4 小時前
渣馬2026｜後段逆風上坡 羅映潮：最艱難的渣馬 首跑族：曬到眼睛張不開｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】 從天黑到天亮，隨太陽漸升，「渣打馬拉松 2026」各組健兒亦陸續抵達維園終點。跑手賽前預計要忍受微熱天氣，實際整個朝早頗為清涼，反而不論新手老手都說大風是賽道上最大挑戰，有參加者指最後一段路逆風上坡好難跑，令體力快速下跌，全馬女子本地冠軍的羅映潮更形容今屆是她跑過最艱難的渣馬。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
香港馬拉松｜部分跑手未能於指定時間完成賽事 需乘坐大會巴士離開
【Now新聞台】部分跑手未能在指定時間內完成賽事。 大約在中午，大會在西隧安排巴士接載他們離開，以便盡快解封道路。#要聞now.com 影音新聞 ・ 22 小時前
吸引旅客 中大學者倡新設施與社區細節結合 滿足不同客群
【on.cc東網專訊】港府早前透露2025年訪港旅客達4,990萬人次，其中海外旅客比例增加，佔26%，內地旅客則佔74%。香港中文大學地理與資源管理學系助理教授陳宗誠表示，現時旅客大致分為兩類，一類是會到訪主要景點；另一類是傾向尋求特定主題或深度體驗。他認為，on.cc 東網 ・ 21 小時前
馬拉松｜跑手毋懼暖和天氣應戰 悉心打扮財神與「兔哥」同長跑 22人送院2危殆 (多圖)
大批跑手今日悉心打扮參賽，包括扮演財神、動畫《Chiikawa》的「兔哥」Usagi、遊戲「超級瑪利奧」的角色、漫威(Marvel)漫畫的蜘蛛俠、死侍角色等，還有《龍珠》超級撒亞人比特、《寵物小精靈》的比卡超和小志等。am730 ・ 1 天前
【中環解密】渣馬領袖盃 郭炳聯跑畢2公里
本地年度盛事香港馬拉松昨舉行，今年繼續吸引不少政商界名人落場，其中現年72歲的新鴻基地產（0016.HK）主席兼董事總經理郭炳聯，參與「香港馬拉松2026－領袖盃」，他表示，新地一直提倡健康生活，鼓勵公眾多做運動，並在強身健體之餘，加入慈善元素，藉以體現「運動行善、以心建家」精神。信報財經新聞 ・ 8 小時前
The Row手袋劈價低至5折！$6,020入手Imogen「小廢包」/焦糖色小方盒The Ray也有平
名牌手袋迷們一定都有留意Quiet Luxury頂流The Row，這個品牌沒有搶眼的標誌，專注於設計頂級材質與極簡線條的質感手袋。低調簡約而具獨特性的設計，吸引了大批時尚愛好者。因其價格定位較高，而且品質上乘，不少人都認為其是下一個「Hermes」。之前一直觀望The Row手袋，不敢隨意下手的人有福了，Mytheresa促銷又來了，這次將The Row熱賣款如To Go、Sofia、Ray等加入折上折優惠中，最低$6,020可入手，手袋迷們快衝吧！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
印度航空業龍頭大規模停飛 被罰245萬美元
（法新社新德里17日電） 印度民航主管機關今天對印度國內最大航空公司「靛藍航空」（IndiGo）航空，開罰245萬美元罰款，原因是該公司排班不當，導致去年12月大規模航班取消。靛藍航空航空對罰款尚未立即做出回應。法新社 ・ 23 小時前
69歲呂良偉狀態超好，分享身體報告生理年齡僅是39.9歲！保養得宜的秘訣：養髮靠「五黑食物」、健身日常深蹲防腿腳衰退
香港影帝呂良偉擁有濃密黑髮、健碩身材，依然是電力十足的不老男神！很難想像他是將要踏入70歲，把自己保養到好像40歲一樣，當中也下了不少苦工。他曾分享關於養髮到飲食運動的保養秘訣，強調「人老腿先衰」，教大家由內到外keep fit，適合中老年人士參考。Yahoo Style HK ・ 1 小時前
韓國爆紅杜拜朱古力麻糬 香港都有得食！
繼杜拜朱古力後，近日甜品界又有新寵兒，主角正是韓國爆紅的杜拜朱古力變奏版「杜拜朱古力麻糬（두바이쫀득쿠키）」。早前在韓國一推出即時在社交平台洗版，更獲IVE 張員瑛、安宥真、EXO 伯賢等多位 K-pop 偶像力推。就連《黑白大廚》評判安成宰也跟女兒在頻道中一起製作這款話題甜品。好消息是，「杜拜朱古力麻糬」最近已悄悄登陸香港，不用飛韓國都食得到！Yahoo Food ・ 3 小時前
陳茂波出席世界經濟論壇年會 指各國政商領袖要透過對話重建合作(陳佩彤報道)
【Now新聞台】財政司司長陳茂波會前往瑞士出席世界經濟論壇年會。他指，各國政商領袖要透過對話重建合作，又指目標在今年內開始試運黃金中央結算系統。 陳茂波早上主持及參加香港馬拉松領袖盃。他在網誌指，晚上會前往瑞士出席世界經濟論壇年會，今年年會以「對話的精神」為主題。他指踏入2026年，單邊主義、保護主義和霸權主義的行徑變本加厲，甚至肆意侵犯別國國家主權，毫不掩飾地謀取自身經濟利益，嚴重衝擊着國際關係的基本原則和底線，如何透過對話重建合作是各國政商領袖逼切需要面對的課題；又指在持續鞏固提升傳統優勢產業的效率和競爭力同時，要注入新的發展內涵，例如加快發展國際黃金貿易中心。他指，目前本港黃金場外現貨交易均需買賣雙方自行清算，存在不便，政府正加緊推動建立黃金中央結算系統，作為重要的金融基建，以提升香港黃金交易及實物交割的可靠性及效率，降低交易成本，目標在今年內開始試運，邀請上海黃金交易所參與，並在下周舉行的第19屆亞洲金融論壇簽署合作備忘錄。財政預算案下月25日發表，陳茂波在上星期與中學生會面，聽取預算案的建議。他指，今次重點包括賦能不同產業提速發展、提供更多元的就業機會、加強公共服務及改善社會now.com 新聞 ・ 18 小時前
【7-11】買和風の味三文治送鈣思寶（即日起至20/01）
7-Eleven推出2天限時優惠，買任何7-SELECT和風の味三文治1件，即送送維他奶鈣思寶高鈣豆奶，簡單同時大滿足！YAHOO著數 ・ 1 小時前
渣馬2026｜最高氣溫 22 度！7.4萬人參賽 跑手：享受衝刺銅鑼灣賽道︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】本地跑界盛事「渣打馬拉松2026」今早天亮前展開，先由十公里輪椅賽於清晨 5 時 10 分打響頭炮，緊接十公里賽、半馬及全馬分別於港島東廊及九龍公園出發，經不同路線衝往終點維園。今年天氣稍熱，有跑手預計或影響表現難突破個人最佳成績，但仍將全力以赴，有菲律賓來港跑手則指最享受香港氣候，抱輕鬆心情出賽。Yahoo新聞 ・ 1 天前
豬肉食譜｜味噌豬肉丸
平日的上班族便當最頭疼的就是肉類的料理 不喜歡有湯湯水水汙染整個便當 所以通常都是帶煎排、炸物這類料理 這次分享的就是一個我平日帶便當的首選肉類料理 豬肉丸子 豬肉丸的調味非常多樣 這次分享的口味是日式味噌 不喜歡味噌的話也可直接用醬油代替 也是非常好吃Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前