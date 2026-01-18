渣打馬拉松2026｜70歲周潤發與好友一起跑10公里賽事，關於跑步發哥想說的是：志在完成

渣打香港馬拉松2026在1月18日舉行。作為渣馬常客的周潤發發哥，今年以70歲的姿態繼續參與其中，並與好友們劉江、鄭則仕、鮑起靜一起跑10公里賽事。發哥受訪時笑言大家「加埋幾百歲」，關於是次成績，發哥指，「唔係志在成績，志在完成」。

去年2025年參與半馬賽事的發哥，以2小時24分33秒完成，是他的個人最好成績。發哥對上一次參加10公里賽事是2023年，是他首次參與，並以1小時3分58秒完成。至於今年，發哥以2小時00分23秒完成，看到成績，相信好多人都會有所疑問，而發哥指，「唔係志在成績，志在完成」，亦指跑步不在於跑快，最緊要「慢」。

發哥是次跑渣馬號召一眾好友，一起跑的劉江指，「年紀大嘅人都跟我哋一齊跑步。」問及下年會否再參與賽事，發哥指，「如果佢哋領軍自己跑得掂10K，我咪去返21k（半馬）嗰面。」發哥亦大讚跑步當時天氣很好，「開心到不得了，又有風又有太陽。」至於全馬，發哥表示「等多廿年啦。」

（Getty Images）

關於跑步，發哥從踏入60歲時才開始認真跑步，發哥曾在訪問中透露指，自己因為拍攝太多動作電影，有「寒背」問題，想透過運動來改善身體，而跑步、慢跑是有助改善姿勢，因而令發哥培養晨跑半小時的習慣。不只發哥自己去跑步，也會組成跑步團，很多藝人如劉嘉玲、張艾嘉都有跟發哥去跑步、行山。

發哥也分享圈中好友誰跑步最有進步，「最進步應該是劉江師傅、鮑姐（鮑起靜）、鵬哥（盧海鵬）。他們這樣的年紀，仍然跑5公里，真的很厲害。我都很佩服他們，有時我都要向他們學習。那顆堅持很好，盧海鵬跑過1年後會在家裡練習，好厲害。」

（IG@carinalau1208）

「跑步如果你堅持住，其實是一件很難的事。」對於要每天做同一樣的事其實很容易感到枯燥，發哥那顆堅強繼續跑是最難也是最值得學習。

（Getty Images）

