周潤發「銀白髮黑西裝」壓軸現身MAMA頒獎禮，頒獎前「小小要求」三語邀請觀眾為大埔火災事件一起默哀

MAMA頒獎禮2025第二日，壓軸頒發「Artist of The Year」嘉賓由周潤發擔任。發哥那沉重與莊重的氣場，從步履間已經感受到。當發哥跟大家打了招呼後，便說：「在我頒獎之前，我有一個小小的要求，希望大家一齊起身為我們大埔宏福苑的居民，送上衷心的祝福。」

接著以國語及英語邀請現場人士一起靜默。當說到英語的部分，”Good evening ladies and gentleman, please rise and join me a minute of silence” （各位先生女士晚安，邀請大家起立，在以下分鐘與我一起靜默。）其後發哥亦忍不住哽咽，現場有觀眾大嗌「加油」，發哥待了一回並把情緒拉回來，說，”to pay our respect, to those we lost in Tai Po Wang Fuk Court.”（致大埔宏福苑遇難者致以最大的尊重。）

廣告 廣告

（Yahoo Style圖片）

在MAMA頒獎禮前，有傳周潤發未必會出席頒獎禮，不過到了第二晚開始頒獎禮前的影片，是見到大會有播放發哥的片段，而到了頒發壓軸大獎「Artist of The Year」的時候，發哥頂著「銀白髮」，穿起黑西裝，莊嚴地走出來，並在頒獎前邀請大家一起默哀，有網民指，發哥的出席比缺席更能安撫人心。

（Yahoo Style圖片）

除了發哥，第二晚在MAMA頒獎禮演出的陣容及頒獎嘉賓，都對是次大埔火災事件送上深切慰問，GD亦在得獎感言時指，「對於這次突如其來的噩耗，在其中的香港市民，我想成為帶給大家力量的藝人。」GD亦表示為大家準備了很多表演環節，希望大家加油。

朴寶劍主持MAMA頒獎禮，帶領觀眾為大埔火災遇難者默哀：在此致上最高哀悼之心，希望不再有更多傷亡

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping