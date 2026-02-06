周生生就產品金含量檢測結果發布正式聲明

秉承九十年誠信經營 產品經檢測符合足金標準

香港 - Media OutReach Newswire - 2026年2月6日 - 針對近日內地市場對本公司（連同其附屬公司簡稱「本集團」或「周生生」）旗下附屬公司——周生生（中國）商業有限公司（「該附屬公司」）所售黃金產品含金量之質疑，本公司高度重視，已經嚴肅地完成調查。為回應公眾關切，該附屬公司已於2月4日將涉事足金產品送交內地政府相關部門檢驗。檢測結果顯示，該產品之金含量符合國家足金標準要求，屬正品足金。該結果亦符合香港《商品說明（標記）（黃金及黃金合金）令》所訂「足金」含金量之標準。詳情請參閱附錄之聲明。



本集團謹向所有關注此事的各界人士致以誠摯謝意，並感謝大家就本次事件提出的寶貴意見，這充分體現了各界對產品品質的高度重視，而品質亦一直是本集團的首要使命。本集團特此期望，藉由檢測結果能消除各界對產品安全與品質的疑慮。



一、立場與承諾



作為擁有90多年歷史的珠寶品牌，本集團一向秉承「以客為尊、質量為上」之核心宗旨，並深切理解顧客在資訊繁雜的網絡環境下，或因未經全面查證的評論而產生憂慮。本集團充分體會此等關切，亦明白各界期望獲取最準確、最透明之產品資訊。



二、品質監控



為確保每一件產品之質量，本集團於品質監控方面採取多重工序管理，涵蓋設計、生產、檢測、抽驗以至門店驗收等各環節。所有程序均嚴格遵循既定標準並詳加紀錄，以確保每項產品皆能以最安心可靠之狀態交付予顧客。



三、持續承諾



本集團將繼續以負責任企業之態度，向公眾提供最準確之資訊及最高品質之產品，並與消費者保持透明溝通。同時，本集團亦歡迎各界人士日後透過官方網站及官方渠道獲取最新消息與產品資訊，以避免因零散網絡訊息而產生誤解。



關於周生生

周生生深耕珠寶行業逾90年，秉持「周而復始，生生不息」的東方哲學，以匠心工藝融匯中西美學，精雕自然瑰寶，以設計融貫中西美學，以匠心雕琢自然瑰寶，用珠寶印證生命律動與情感延續。



周生生傳承珠寶文化精髓，一直堅守直營模式，建立值得信賴的零售網絡，現於大中華區營運近900家直營店。同時，我們以創新驅動行業發展，積極推進全渠道購物體驗，營運官方平台及超過40個第三方電商渠道，為全球華人提供隨時隨地的珠寶臻選服務。



周生生採用多品牌策略，貼近不同客層及生活風格——包括主品牌「周生生」，以及 PROMESSA、MINTYGREEN、EMPHASIS；同時引入意大利手工設計師品牌 MARCO BICEGO，並為勞力士及帝舵表官方認可的全球經銷商之一，彰顯國際化視野。







