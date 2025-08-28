Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

周生生優惠｜周年慶官網快閃優惠65折起！鑽石頸鍊平$2,400／哈利波特金探子耳環、Kuromi足金串飾都有9折

周生生除了金器出名，近年更設立自家品牌大推時尚飾物，不但價錢親民，而且款式年輕又易襯，性價比非常高。周生生最近有周年慶優惠，在8月29日凌晨12點開始限時24小時快閃優惠，超過2,000款飾品都有平，全場低至65折，包括指定Charme買滿兩粒即送配繩，指定計價黃金低至免工費，最平可以慳近$1,860。另外，首次購買指定產品滿$3,000並輸入優惠碼即可減$100，周生生官網亦有免運費及7日免費退換貨，可以安心地去買，趁24小時開搶前，入網店選定心水單品吧！

周生生優惠碼Promo Code（更新自2025年8月27日）

首次購買指定定價珠寶滿$3,000並輸入優惠碼【FTV100EF】即可減$100

立即查看周生生官網優惠頁

周生生官網由8月29日凌晨12點開始推24小時快閃優惠

周生生周年慶網店快閃優惠65折起！鑽石頸鍊平$2,400

又到一年一度，周生生周年慶優惠！周生生官網將在8月29日開始快閃減價優惠，低至65折，多款指定定價產品都有減價，Yahoo購物專員幫大家mark定抵買產品，如18K白色黃金鑽石戒指低至65折，18K白色黃金鑽石頸鍊更由原價$20,000減至$17,600，足足平了$2,400！如果想買金飾慶蛇年BB出世的話，可以考慮999.9黃金蛇金片，限時快閃價只需$558起。 另外，周生生近期有不少聯乘系列產品，如有哈利‧波特999.9黃金金探子單耳環、Sanrio系列Kuromi足金串飾等，均有9折優惠，現時購買2件Charme會再送配繩，大家要把握周生生周年慶優惠期入手！

EMPHASIS「Timeless「恆」」18K白色黃金鑽石戒指

65折特價：$3,835｜ 原價：$5,900

SHOP NOW

EMPHASIS「Timeless「恆」」18K白色黃金鑽石戒指

生生有禮「祈願篇」999.9黃金蛇金片

24小時快閃特價：$558｜ 原價：$620

SHOP NOW

生生有禮「祈願篇」999.9黃金蛇金片

EMPHASIS「Cosmos「宇」」18K玫瑰金紅紋石耳環

24小時快閃特價：$2,380｜ 原價：$2,800

SHOP NOW

EMPHASIS「Cosmos「宇」」18K玫瑰金紅紋石耳環

MINTYGREEN「傾星」18K白紅分色黃金鑽石耳環

24小時快閃特價：$6,881｜ 原價：$7,820

SHOP NOW

MINTYGREEN「傾星」18K白紅分色黃金鑽石耳環

gin 足金戒指

24小時快閃特價：$5,464｜ 原價：$5,834

SHOP NOW

gin 足金戒指

鑽之頌 「都會之頌」18K白色黃金鑽石頸鍊

24小時快閃特價：$17,600｜ 原價：$20,000

SHOP NOW

鑽之頌 「都會之頌」18K白色黃金鑽石頸鍊

哈利‧波特 999.9黃金金探子單耳環

9折特價：$1,755｜ 原價：$1,950

SHOP NOW

哈利‧波特 999.9黃金金探子單耳環

Sanrio characters「Kuromi」足金串飾

9折特價：$2,034｜ 原價：$2,260

SHOP NOW

Sanrio characters「Kuromi」足金串飾

指定計價金飾低至免工費！

以往去門市買計價飾品，可能要講一輪才有機會令手工費平少少， 現在只要趁周生生官網優惠入手，不用慢慢說服銷售員就即有平。今次快閃優惠計價黃金飾品手工費最平竟然去到免工費，指定金飾最多平$1,860，買定兩、三件計價產品保值或送禮都非常划算！

文化祝福 「東方古祖」999.9黃金戒指

24小時快閃特價：$11,687｜ 原價：$12,152

SHOP NOW

文化祝福 「東方古祖」999.9黃金戒指

生生有囍「龍鳳篇」999.9黃金鴛鴦耳環

免工費特價：$11,605｜ 原價：$12,005

SHOP NOW

生生有囍「龍鳳篇」999.9黃金鴛鴦耳環

生生有囍「花卉篇」999.9黃金耳環

免工費特價：$17,541｜ 原價：$18,781

SHOP NOW

生生有囍「花卉篇」999.9黃金耳環

生生有囍「龍鳳篇」999.9黃金手鐲

工費38折特價：$32,623｜ 原價：$34,483

SHOP NOW

生生有囍「龍鳳篇」999.9黃金手鐲

