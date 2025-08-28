天文台：今晚考慮發出一號戒備信號
周生生優惠｜周年慶官網快閃優惠65折起！鑽石頸鍊平$2,400／哈利波特金探子耳環、Kuromi足金串飾都有9折
周生生官網於8月29日推出周年慶限時優惠，指定定價產品及計價產品都分別有折扣，即睇內文：
周生生除了金器出名，近年更設立自家品牌大推時尚飾物，不但價錢親民，而且款式年輕又易襯，性價比非常高。周生生最近有周年慶優惠，在8月29日凌晨12點開始限時24小時快閃優惠，超過2,000款飾品都有平，全場低至65折，包括指定Charme買滿兩粒即送配繩，指定計價黃金低至免工費，最平可以慳近$1,860。另外，首次購買指定產品滿$3,000並輸入優惠碼即可減$100，周生生官網亦有免運費及7日免費退換貨，可以安心地去買，趁24小時開搶前，入網店選定心水單品吧！
周生生優惠碼Promo Code（更新自2025年8月27日）
首次購買指定定價珠寶滿$3,000並輸入優惠碼【FTV100EF】即可減$100
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報
周生生周年慶網店快閃優惠65折起！鑽石頸鍊平$2,400
又到一年一度，周生生周年慶優惠！周生生官網將在8月29日開始快閃減價優惠，低至65折，多款指定定價產品都有減價，Yahoo購物專員幫大家mark定抵買產品，如18K白色黃金鑽石戒指低至65折，18K白色黃金鑽石頸鍊更由原價$20,000減至$17,600，足足平了$2,400！如果想買金飾慶蛇年BB出世的話，可以考慮999.9黃金蛇金片，限時快閃價只需$558起。 另外，周生生近期有不少聯乘系列產品，如有哈利‧波特999.9黃金金探子單耳環、Sanrio系列Kuromi足金串飾等，均有9折優惠，現時購買2件Charme會再送配繩，大家要把握周生生周年慶優惠期入手！
EMPHASIS「Timeless「恆」」18K白色黃金鑽石戒指
65折特價：$3,835｜
原價：$5,900
生生有禮「祈願篇」999.9黃金蛇金片
24小時快閃特價：$558｜
原價：$620
EMPHASIS「Cosmos「宇」」18K玫瑰金紅紋石耳環
24小時快閃特價：$2,380｜
原價：$2,800
MINTYGREEN「傾星」18K白紅分色黃金鑽石耳環
24小時快閃特價：$6,881｜
原價：$7,820
gin 足金戒指
24小時快閃特價：$5,464｜
原價：$5,834
鑽之頌 「都會之頌」18K白色黃金鑽石頸鍊
24小時快閃特價：$17,600｜
原價：$20,000
哈利‧波特 999.9黃金金探子單耳環
9折特價：$1,755｜
原價：$1,950
Sanrio characters「Kuromi」足金串飾
9折特價：$2,034｜
原價：$2,260
指定計價金飾低至免工費！
以往去門市買計價飾品，可能要講一輪才有機會令手工費平少少， 現在只要趁周生生官網優惠入手，不用慢慢說服銷售員就即有平。今次快閃優惠計價黃金飾品手工費最平竟然去到免工費，指定金飾最多平$1,860，買定兩、三件計價產品保值或送禮都非常划算！
文化祝福 「東方古祖」999.9黃金戒指
24小時快閃特價：$11,687｜
原價：$12,152
生生有囍「龍鳳篇」999.9黃金鴛鴦耳環
免工費特價：$11,605｜
原價：$12,005
生生有囍「花卉篇」999.9黃金耳環
免工費特價：$17,541｜
原價：$18,781
生生有囍「龍鳳篇」999.9黃金手鐲
工費38折特價：$32,623｜
原價：$34,483
