周生生快閃優惠激減低至5折！18K白色黃金鑽石頸鍊半價低至4XXX、肉桂狗999.9黃金金片只需$702｜雙11優惠2025

期待已久，年尾最抵deal的雙11減價季終於到來！雙11優惠除了大家認識的京東、淘寶外，其實不少網購平台及品牌官網都會加入雙11戰團。周生生官網今年雙11優惠優非常吸引，由11月10日下午4點至11月11日下午4點，24小時快閃優惠，逾2,000款產品低至半價！Yahoo購物專員推介入手18K白色黃金鑽石頸鍊，折後平近$5,000，晶瑩剔透的天然翡翠串飾低至$1,584、肉桂狗999.9黃金金片低至$702等，指定黃金飾品更有免工費優惠，無論大家想買定聖誕禮物、生日禮物或周年禮物，今次優惠都是入手好機會！

立即查看周生生雙11優惠頁

👉雙11慳錢攻略搶先看：必搶Promo Code、折扣優惠

👉雙11著數大放送：美食、時裝、旅遊、科技優惠推薦大合集

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報

周生生官網優惠至抵買推薦：

周生生網店今年雙11優惠誠意十足，逾2,000款首飾低至半價，當中最抵買的是18K白色黃金鑽石頸鍊，原價是$9,850，雙11快閃優價惠低至$4,925，差不多平近$5,000，折扣力度非常強勁！ 18K紅色黃金鑽石手鍊同樣低至半價，折後只需$3,400入手！除了黃金鑽石首飾，周生生還有天然翡翠串飾優惠，折後低至$1,584入手晶瑩剔透的天然翡翠串飾，可以用來做手鍊或頸鏈。

Let's Play「好玩」 「Collar Play 「領玩」」18K白色黃金鑽石頸鍊

5折特價：$4,925｜ 原價： $ 9,850

SHOP NOW

Daily Luxe 900鉑金鑽石吊墜

5折特價：$3,725｜ 原價： $ 7,450

SHOP NOW

Love Décodé 「愛情密語」 18K紅色黃金鑽石手鍊

5折特價：$3,400｜ 原價： $ 6,800

SHOP NOW

薄荷系列 18K玫瑰金耳環

85折特價：$1,496｜ 原價：$1,760

SHOP NOW

Charme 「祥瑞祝福」天然翡翠串飾

88折特價：$1,584｜ 原價：$1,800

SHOP NOW

黃金飾品也有折！肉桂狗 999.9黃金金片低至$702

除了時尚飾物外，黃金產品在周生生亦非常受歡迎，雙11優惠期間必入手Sanrio characters足金串飾系列，包括Hello Kitty、My Melody、Kuromi等Sanrio人氣角色，買兩個串飾就送專屬手繩，而肉桂狗聖誕999.9黃金金片低至$702，都算抵買！除此之外，雙十一優惠期必買黃金飾品，如「生生有囍」結婚金飾系列999.9黃金珍珠四葉草手鐲平了$4,430，「龍鳳和鳴」999.9黃金龍戒指更有免工費優惠。平時黃金產品去門市要講一輪先有機會平少少，現在上網入手無需花氣力就可以輕鬆有折！

永 999.9黃金耳環

9折特價：$4,707｜ 原價： $ 5,230

SHOP NOW

生生有囍 「花悅連理」999.9黃金珍珠四葉草手鐲

9折特價：$39,870｜ 原價：$44,300

SHOP NOW

Sanrio characters 「Hello Kitty」足金招財貓串飾

9折特價：$2,376｜ 原價： $ 2,640

SHOP NOW

Sanrio characters 「Cinnamoroll」999.9黃金金片

9折特價：$702｜ 原價： $ 780

SHOP NOW

生生有囍 「龍鳳和鳴」999.9黃金龍戒指

免工費：$16,978｜ 原價：$17,428

SHOP NOW

