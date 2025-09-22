樺加沙｜天文台 12:20 改發一號戒備信號
周華健攻蛋騷上台即撻Q 音響失靈怕觀眾嗌退錢
【on.cc東網專訊】歌手周華健日前於台北小巨蛋舉辦兩場演唱會，出道40年6度攻蛋，豈料開場一上台演唱，支咪就失靈，全場聽不到其聲音，更有歌迷比出叉叉手勢，氣氛尷尬，待他唱到第二首歌，工作人員才衝上前換咪，對此他笑指：「非常抱歉，如果我告訴你是故意的，你相信嗎？我們再來一次好不好？」然後重唱《孤枕難眠》，獲全場鼓掌。唱畢後他又表示：「這是有史以來，從來沒遇過的意外，我表情還很豐富，我不知道你們聽不見」，又不改幽默說：「很高興大家來跟我一起寫歷史，我解釋那麼多，就怕你們要跟我退二十塊」，並承諾「這個事情以後永遠不會發生了」。
另外，歌后齊豫擔任嘉賓「再續前緣」，兩人合唱《答案》、《天下有情人》等，掀全晚高潮。至於今次演唱會製作成本高達4000萬新台幣（約1029萬港元），兩場門票完售，票房吸金5588萬新台幣（約1437萬港元），賺逾千萬新台幣成績理想。
